Η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι των Πανελληνίων 2026.

Ενόψει των Πανελληνίων 2026, ο Δήμος Χανίων ανακοινώνει την έναρξη δωρεάν προγράμματος προετοιμασίας για μαθητές Γ΄ Λυκείου και απόφοιτους προηγούμενων ετών που ενδιαφέρονται για εισαγωγή σε Στρατιωτικές Σχολές και Σ.Ε.Φ.Α.Α., για το διδακτικό έτος 2025-2026.

Οι προπονήσεις θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 14:00 έως τις 16:00 στο Εθνικό Στάδιο Χανίων, υπό την επίβλεψη Καθηγητών Φυσικής Αγωγής. Το ακριβές πρόγραμμα θα καθοριστεί ανάλογα με τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων. Για να συμμετάσχουν, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Χανίων (Κλειστό Κλαδισού) τα εξής δικαιολογητικά:

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (διαθέσιμη στο Γραφείο).

Ιατρική γνωμάτευση από καρδιολόγο ή δελτίο αθλητή σφραγισμένο από 1/6/2024 και έπειτα.

Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τον Ν. 1599/1986 (διαθέσιμη στο Γραφείο).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μία φωτογραφία ταυτότητας.

Η έναρξη των προπονήσεων προγραμματίζεται για τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου και θα διαρκέσουν έως τις 9 Ιουνίου 2026.

Πληροφορίες παρέχονται τηλεφωνικά στο 2821341790 (09:00-13:00) ή μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.



