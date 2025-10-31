«Το Υπουργείο Παιδείας, με τη στάση του, νομιμοποιεί και υποδαυλίζει τις χυδαίες επιθέσεις εναντίον των εκπαιδευτικών» σημειώνει ο πρόεδρος των δασκάλων.

Ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ) καταδίκασε έντονα τη συμπεριφορά του Μητροπολίτη Δωδώνης Χρυσόστομου στη Ζάκυνθο, ο οποίος επιτέθηκε δημόσια στον διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου, Ηλία Φλάμπουρα, για το πουκάμισό του, χαρακτηρίζοντας την εμφάνισή του «απαράδεκτη» και «αίσχος».

Το εν λόγω περισταστικό που συνέβη ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις Συγκεκριμένα, ο διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ηλίας Φλάμπουρας μιλούσε στα παιδιά, όταν ο μητροπολίτης εμφανίστηκε ξαφνικά από το ιερό και άρχισε να φωνάζει: «Με τα πουκάμισα έξω ήρθες να βγάλεις λόγο τέτοια ημέρα στην εκκλησία; Απαράδεκτος, αίσχος!» είπε στον εκπαιδευτικό. Ο διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου συνέχισε την ομιλία του και κλείνοντας είπε: «Επειδή στην αρχή της ομιλίας δέχθηκα μια επίθεση, αυτά ίσως ήταν μια απάντηση σε αυτούς που μου επιτέθηκαν». Όπως ήταν λογικό η δημόσια παρατήρηση του Μητροπολίτη, Χρυσόστομου, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, ενώ ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Ζακύνθου εξέδωσε ανακοίνωση όπου τόνιζε πως «οι εκπαιδευτικοί επιτελούν λειτούργημα με σεβασμό στους μαθητές, στους γονείς και στην κοινωνία, και αξίζουν τον ίδιο σεβασμό από όλους, ανεξαρτήτως ιδιότητας ή θεσμικού ρόλου.

Πρόεδρος ΔΟΕ: «Κανένας εκπαιδευτικός έρμαιο στην ανθρωποφαγία και τον κοινωνικό κανιβαλισμό»

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Σπύρος Μαρίνης τόνισε ότι τέτοιες επιθέσεις σε εκπαιδευτικούς είναι απαράδεκτες και δεν μπορούν να μένουν αναπάντητες, καλώντας παράλληλα την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, να πάρει θέση απέναντι στο περιστατικό και να προστατεύσει τους εκπαιδευτικούς από δημόσια εξευτελιστικά σχόλια και συμπεριφορές.

«Το Υπουργείο Παιδείας, με τη στάση του, νομιμοποιεί και υποδαυλίζει τις χυδαίες επιθέσεις εναντίον των εκπαιδευτικών. Καμία λέξη από την Υπουργό απέναντι στη φασιστικής έμπνευσης επίθεση αρχηγού κόμματος που αποκάλεσε τους εκπαιδευτικούς «σκουπίδια». Καμία αντίδραση όταν πρώην μητροπολίτης Ζακύνθου εξευτέλισε δημόσια διευθυντή σχολείου, επειδή είχε το πουκάμισό του έξω από το παντελόνι .Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η στοχοποίηση των εγκύων και νέων μητέρων συναδελφισσών που κάνουν χρήση της νόμιμης άδειας ανατροφής, των διευθυντών που «τάχα» δεν δηλώνουν τα πραγματικά κενά, και συνολικά των εκπαιδευτικών που αγωνίζονται για το δημόσιο σχολείο» τόνισε ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρίνης «Η στάση της κυβέρνησης και του ΥΠΑΙΘΑ λιπαίνει το έδαφος για τις συκοφαντίες των συστημικών «δημοσιογράφων» που ελεεινολογούν τον κλάδο, με στόχο να μας φιμώσουν και να κρύψουν τα πραγματικά προβλήματα της εκπαίδευσης. Ματαιοπονούν. Καμία επίθεση σε εκπαιδευτικό δεν θα μείνει αναπάντητη. Κανένας δεν θα αφεθεί έρμαιο στην ανθρωποφαγία και τον κοινωνικό κανιβαλισμό. Οι εκπαιδευτικοί έχουμε φωνή, αξιοπρέπεια και στήριξη από την κοινωνία.»

