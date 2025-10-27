Ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις 19 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα Ωνάσεια Σχολεία, για το διδακτικό έτος 2025-2026.
Ειδικότερα, ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2025-2026, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 19 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της υπό στοιχεία 25/ΔEΔΗΜΩΣ/22.08.2025 (ΑΔΑ: 63ΧΡ46ΝΚΠΔ-Ι79) Πρόσκλησης στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία. Οι προσλαμβανόμενοι/-ες οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 30 έως και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου.