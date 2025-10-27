Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 30 έως και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου.

Ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις 19 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα Ωνάσεια Σχολεία, για το διδακτικό έτος 2025-2026.

Ειδικότερα, ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2025-2026, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 19 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της υπό στοιχεία 25/ΔEΔΗΜΩΣ/22.08.2025 (ΑΔΑ: 63ΧΡ46ΝΚΠΔ-Ι79) Πρόσκλησης στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία. Οι προσλαμβανόμενοι/-ες οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 30 έως και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου.

