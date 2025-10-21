Διατάχθηκε ΕΔΕ για το το επεισόδιο σε σχολείο της Ερέτριας, όπου η διευθύντρια επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά σε δασκάλα.

Θύελλα αντιδράσεων έχει έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ερέτριας αλλά και στην εκπαιδευτική κοινότητα η είδηση ότι η διευθύντρια του 2ου Δημοτικού Σχολείου επιτέθηκε και χτύπησε δασκάλα εντός του σχολείου, παρουσία μαθητών και της σχολικής συμβούλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tvstar.gr, το περιστατικό συνέβη την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, την ώρα που πραγματοποιούνταν μάθημα Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ). Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, η δασκάλα εισήλθε στην αίθουσα, ακολούθησε έντονος διάλογος με τη διευθύντρια και τελικά η κατάσταση ξέφυγε, καταλήγοντας σε σωματική επίθεση. Η σχέση των δύο εκπαιδευτικών φέρεται να ήταν τεταμένη ήδη από την περσινή χρονιά. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ενέργεια προκάλεσε άμεση παρέμβαση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, η οποία έχει διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία από την Αστυνομική Διεύθυνση Εύβοιας. Η δασκάλα που δέχθηκε την επίθεση μετακινήθηκε προσωρινά σε άλλο σχολείο για δύο μήνες, μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας.

Αντίδραση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ο.Ε. καταδίκασε «με τον πιο εμφατικό τρόπο» τη βίαιη και απρόκλητη επίθεση, χαρακτηρίζοντας το γεγονός «χυδαίο και επικίνδυνο». Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι το περιστατικό αποτελεί κορύφωση μιας σειράς προβληματικών συμπεριφορών στο ίδιο σχολείο, οι οποίες είναι γνωστές στις αρμόδιες αρχές εδώ και έναν χρόνο, χωρίς να έχει ληφθεί ουσιαστικό μέτρο. «Η ΔΙ.Π.Ε. Εύβοιας και η Σχολική Σύμβουλος γνώριζαν τις καταγγελίες. Παρά ταύτα, δεν προστάτευσαν μαθητές και εκπαιδευτικούς από τη συνεχή βία και τις απειλές μέσα στο ίδιο το σχολείο», αναφέρει η ανακοίνωση. Η Δ.Ο.Ε. ζητά από το Υπουργείο Παιδείας και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας να λάβουν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να προστατευτεί η σωματική και ψυχική ακεραιότητα μαθητών και εκπαιδευτικών και να τερματιστούν οι βίαιες ενέργειες.