Νέο περιστατικό βίας στην Κέρκυρα. Δεν υπήρξε τραυματισμός καθηγητή.

Νέο περιστατικό βίας καταγράφηκε στην Κέρκυρα όταν δύο μαθητές πιάστηκαν στα χέρια στην αυλή του σχολείου τους.

Το περιστατικό είδε το φως της δημοσιότητας χθες Παρασκευή. Τα δύο αγόρια έδερνε το ένα το άλλο και οι συμμαθητές τους είχαν κάνει κύκλο και φώναζαν «μπουνιά-μπουνιά» και βιντεοσκοπούσαν το περιστατικό. Μάλιστα όταν ένας καθηγητής προσπάθησε να τους χωρίσει φάνηκε κάποιος από το πλήθος να του πετάει μια σκούπα.

Η προϊστάμενη της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ελένη Βουσολίνου, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Κέρκυρας, είπε ότι δεν επρόκειτο για bullying, με τα χαρακτηριστικά της επίμονης και συνεχούς παρενόχλησης. Επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό ανάμεσα στα δύο παιδιά και δεν υπήρξε τραυματισμός καθηγητή.

Στη συνέχεια επιλήφθηκε του θέματος τόσο η διεύθυνση του σχολείου όσο και η ίδια ως προϊσταμένη. Κλήθηκαν οι γονείς και τα παιδιά καθώς και η αστυνομία. Έγινε μεγάλη συζήτηση με όλους τους εμπλεκόμενους ακόμα και με τα παιδιά που έπαιξαν τον ρόλο του όχλου και κατέληξε με συγγνώμη από τα παιδιά και τους γονείς.

Η κα Βουσολίνου περιμένει να εφαρμοστούν οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπουν τα παιδιά αν έχουν κινητό στο σχολείο να είναι μόνο τηλέφωνο και καμία άλλη χρήση και επεκτάθηκε στην ευθύνη των γονέων και την απόσταση που έχουν πλέον από τα παιδιά τους. Επίσης ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει εκδήλωση για ευρεία συζήτηση των θεμάτων βίας στα σχολεία με τη συμμετοχή ειδικών που έχουν μελετήσει το θέμα.