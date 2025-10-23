Εδώ και λίγους μήνες λειτουργεί η πλατφόρμα μέσα στην οποία οι γονείς μπορούν να βλέπουν τους βαθμούς αλλά και τις απουσίες των παιδιών τους.

Η ψηφιακή πλατφόρμα του e-parents, που έχει δημιουργήσει το Υπουργείο Παιδείας, θα τεθεί σε εφαρμογή και την νέα σχολική χρονιά, δίνοντας στους γονείς τη δυνατότητα να ενημερώνονται ηλεκτρονικά και σε πραγματικό χρόνο για την πρόοδο και τη φοίτηση των παιδιών τους. Μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας, οι κηδεμόνες θα μπορούν να βλέπουν:

τις απουσίες (δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες),

τους βαθμούς τριμήνων/τετραμήνων,

τις παρατηρήσεις των καθηγητών,

καθώς και ανακοινώσεις για το σχολείο.

Η υπηρεσία στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην άμεση συνεργασία γονιών – σχολείου, περιορίζοντας φαινόμενα «χαμένων απουσιών» ή ελλιπούς ενημέρωσης. Με αυτό τον τρόπο, κάθε απόπειρα κοπάνας θα γίνεται αμέσως γνωστή στους γονείς, ενώ οι ίδιοι θα έχουν καθαρή εικόνα για την επίδοση των παιδιών τους, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν τους ελέγχους στο τέλος του τριμήνου.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, η ηλεκτρονική εφαρμογή «e-Parents» είναι διαθέσιμη στο https://eschools.minedu.gov.gr/, και στις διαθέσιμες υπηρεσίες που περιλαμβάνονται είναι οι εξής: Ανακοινώσεις και Ειδοποιήσεις Σχολικής Μονάδας, Απουσίες Μαθητή, Βαθμολογίες Μαθητή.