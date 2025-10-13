Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 22 Νοεμβρίου και την Κυριακή 23 Νοεμβρίου.

Τα μεσάνυχτα εκπνέειη προθεσμία για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) 2025Β.Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 22 Νοεμβρίου και την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 για τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική, για τα εξής επίπεδα:

Β1+Β2 (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») – ενιαία διαβαθμισμένη εξέταση

Γ1+Γ2 (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») – ενιαία διαβαθμισμένη εξέταση

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, οι υποψήφιοι θα πρέπει έως τη Δευτέρα 13-10-2025 και ώρα 23:59 να ολοκληρώσουν τα εξής:

Α) Έκδοση και πληρωμή παραβόλου (e-paravolo)

Μέσω ΓΓΠΣ (www.gsis.gr ) ή ΚΕΠ.

Πληρωμή: Τράπεζα/ΕΛΤΑ για μη πιστοποιημένους χρήστες ή κάρτα για πιστοποιημένους χρήστες.

Ποσά: 80 € για Β1+Β2, 100 € για Γ1+Γ2.

Ο χρόνος δέσμευσης του παραβόλου εξαρτάται από τον τρόπο πληρωμής: άμεσος με κάρτα, 2-3 εργάσιμες ημέρες με Τράπεζα/ΕΛΤΑ.

Β) Συγκέντρωση και μεταφόρτωση δικαιολογητικών (pdf):

Έγγραφο ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια οδήγησης). Για ανήλικους <12 ετών, βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από Δήμο ή ΚΕΠ. Για αλλοδαπούς, αντίστοιχα έγγραφα.

Αποδεικτικό πληρωμής παραβόλου με κωδικό.

Για ανήλικους (<18 ετών), δήλωση γονέα ή κηδεμόνα.

Για υποψηφίους με αναπηρία ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: πιστοποιητικά ΚΕΠΑ, ΚΕΔΑΣΥ, δημόσιων νοσοκομείων ή άλλων αρμόδιων φορέων.

Για αλλοδαπούς μη Ευρωπαίους με νόμιμη διαμονή, ισχύουσα άδεια διαμονής.

Γ) Υποβολή αίτησης

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής: https://kpg.it.minedu.gov.gr

Ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου (manual).

Σημαντικές οδηγίες:

Η αίτηση θεωρείται οριστικοποιημένη μόνο εάν επιλεχθεί το πεδίο «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ». Διαφορετικά παραμένει προσωρινά αποθηκευμένη.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ελέγχει και οριστικοποιεί την αίτηση.

Μετά την οριστικοποίηση, οι υποψήφιοι λαμβάνουν ειδοποίηση και μπορούν να εκτυπώσουν το «ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ».

Τα εξεταστικά κέντρα αναφέρονται αναλυτικά σε συνημμένο πίνακα ανά γλώσσα και επίπεδο.