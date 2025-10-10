Απίστευτη η «Οδύσσεια» ενός μαθητής Α' Λυκείου που συνεχίζει να παίρνει απουσίες ως μαθητής Γυμνασίου.

Ένας μαθητής της Γ’ Γυμνασίου στην Κρήτη εξακολουθεί να «πληρώνει» την προσπάθειά του να αποφύγει τον τότε διευθυντή του σχολείου του — έναν άνθρωπο που σήμερα βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος για βιασμό ανηλίκου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, ο διευθυντής είχε επιδείξει ανάρμοστη και επιθετική συμπεριφορά απέναντι στους μαθητές, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και ανοιχτή σύγκρουση μέσα στη σχολική κοινότητα. Ο συγκεκριμένος μαθητής, όπως και αρκετοί συμμαθητές του, επέλεξε να αποφεύγει την παρουσία του διευθυντή, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό απουσιών και τελικά να μείνει στην ίδια τάξη.

Μετά τη σύλληψη και προσωρινή κράτηση του διευθυντή, η οικογένεια του μαθητή προσέφυγε στη Δικαιοσύνη ζητώντας να ακυρωθεί η σχολική απόφαση που τον άφησε στην ίδια τάξη και να του επιτραπεί να προαχθεί κανονικά στην Α’ Λυκείου. Το δικαστήριο, αναγνωρίζοντας τις εξαιρετικές περιστάσεις και τον φόβο που είχε δημιουργήσει η παρουσία του διευθυντή, αποφάσισε υπέρ του μαθητή.

Παρά την ξεκάθαρη δικαστική απόφαση, η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Κρήτης δεν την έχει ακόμη εφαρμόσει. Ο μαθητής αναγκάστηκε να επαναληπτικές εξετάσεις τον Σεπτέμβριο, τις οποίες πέρασε επιτυχώς, όμως εξακολουθεί να φαίνεται καταχωρημένος ως μαθητής Γ’ Γυμνασίου, λαμβάνοντας νέες απουσίες!

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και αγανάκτηση στην τοπική κοινωνία, καθώς φαίνεται να συντηρείται μια διοικητική αδικία εις βάρος ενός παιδιού που ουσιαστικά τιμωρείται επειδή προσπάθησε να προστατευτεί.

