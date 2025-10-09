Οι απόφοιτοι θα λαμβάνουν δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας με δυνατότητα συνέχισης σπουδών σε συναφή τμήματα ΑΕΙ.

Με ευρεία πλειοψηφία εγκρίθηκε χθες από τη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που προβλέπει τη δημιουργία Ακαδημιών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΑΕΚ), ενός νέου θεσμού ενταγμένου στο Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ).

Οι νέες Ακαδημίες, όπως τόνισε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, φιλοδοξούν να αποτελέσουν «γέννημα των τοπικών κοινωνιών», ενισχύοντας τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και συμβάλλοντας στην περιφερειακή ανάπτυξη. «Οι Ακαδημίες απαντούν στις ανάγκες της τοπικής οικονομίας – από την αγροδιατροφή και τον τουρισμό, έως τη βιομηχανία και την τεχνολογία – προσφέροντας σε νέους ανθρώπους γνώσεις, δεξιότητες και σίγουρη εργασιακή προοπτική», υπογράμμισε η κ. Ζαχαράκη στην ομιλία της στη Βουλή.

Η έναρξη λειτουργίας των πρώτων Ακαδημιών αναμένεται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026, με στόχο την πιλοτική εφαρμογή σε επιλεγμένες περιφέρειες και ειδικότητες. Οι απόφοιτοι θα λαμβάνουν δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας με δυνατότητα συνέχισης σπουδών σε συναφή τμήματα ΑΕΙ. «Για την Κυβέρνηση, εκπαίδευση και εργασία δεν είναι δύο παράλληλοι δρόμοι, αλλά ένας κοινός, σίγουρος δρόμος προς μια καλύτερη ζωή και μια ισχυρότερη οικονομία», κατέληξε η Σοφία Ζαχαράκη.

Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι με τις Ακαδημίες «τα ΣΑΕΚ παύουν να είναι δημόσια», η Υπουργός, επανέλαβε για ακόμα μια φορά ότι «η φοίτηση παραμένει δωρεάν, η πρακτική άσκηση ή μαθητεία είναι αμειβόμενη, εξασφαλίζεται από τον οικονομικό φορέα και οργανώνεται χωρίς επιβάρυνση του καταρτιζόμενου και ο δημόσιος έλεγχος είναι ισχυρότερος, όχι ασθενέστερος. Οι Ακαδημίες ιδρύονται ως παραρτήματα δημοσίων ΣΑΕΚ, υπαγόμενες και εποπτευόμενες από τη Γενική Γραμματεία ΕΕΚΔΒΜ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας ανήκει στο Υπουργείο. Αντίθετα από ό,τι υποστηρίζεται, οι ρυθμίσεις στοχεύουν στην ενίσχυση της δημόσιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, όχι στην υποκατάστασή της».

Υποχρεωτική πρόσληψη 40% των αποφοίτων

Κεντρική καινοτομία του νέου θεσμικού πλαισίου είναι η δέσμευση των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων να απορροφούν τουλάχιστον το 40% των αποφοίτων των Ακαδημιών μετά την ολοκλήρωση της φοίτησής τους. Η πρακτική άσκηση ή μαθητεία θα είναι υποχρεωτική, αμειβόμενη και με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.

«Η πρακτική άσκηση δεν είναι πλέον ζητούμενο, αλλά εγγυημένο στάδιο. Οι συμφωνίες με τους οικονομικούς φορείς θα περιλαμβάνουν ρήτρα πρόσληψης αποφοίτων. Έτσι συνδέουμε τη μάθηση με την απασχόληση», ανέφερε η Υπουργός.

Δημόσιος χαρακτήρας και δωρεάν φοίτηση

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης, η κ. Ζαχαράκη διαβεβαίωσε ότι ο δημόσιος χαρακτήρας των δομών παραμένει ακέραιος:

«Οι Ακαδημίες ιδρύονται ως παραρτήματα δημοσίων ΣΑΕΚ, υπαγόμενες και εποπτευόμενες από το Υπουργείο Παιδείας. Η φοίτηση είναι δωρεάν, η μαθητεία αμειβόμενη και ο δημόσιος έλεγχος ισχυρότερος, όχι ασθενέστερος.» Σύμφωνα με το Υπουργείο, στόχος είναι η έναρξη λειτουργίας της πρώτης Ακαδημίας τον Φεβρουάριο του 2026, με τη συνεργασία επιχειρήσεων και παραγωγικών φορέων κάθε περιφέρειας.

«Εργαλείο περιφερειακής ανάπτυξης»

Η Υπουργός υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της κυβέρνησης για τη σύνδεση εκπαίδευσης και εργασίας, την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων και την αναγέννηση της περιφέρειας.

«Η επαγγελματική εκπαίδευση που χτίζουμε είναι μέρος της περιφερειακής ανάπτυξης, της αντιμετώπισης του δημογραφικού και της ενίσχυσης της απασχόλησης στον τόπο των νέων ανθρώπων», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Οι Ακαδημίες θα λειτουργούν μέσα από σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν θα συνεισφέρουν τεχνογνωσία, εξοπλισμό και θέσεις πρακτικής άσκησης, ενώ τα προγράμματα σπουδών θα διαμορφώνονται με βάση τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας κάθε περιοχής.

Ο Υφυπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης χαρακτήρισε τις ΑΕΚ «σημαντικό εργαλείο για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης», επισημαίνοντας ότι «ο πυρήνας του νομοσχεδίου είναι η συνέργεια δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με στόχο τη διασύνδεση της κατάρτισης με τις παραγωγικές δυνατότητες κάθε περιφέρειας».