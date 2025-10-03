Οι ζημιές προκλήθηκαν λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων της 30ής Αυγούστου.

Έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 315.000 ευρώ εγκρίθηκε από την Υπουργό για την αποκατάσταση σημαντικών ζημιών που υπέστησαν εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων της 30ής Αυγούστου 2025.

Η χρηματοδότηση αφορά άμεσες επισκευές σε τέσσερις πόλεις της Περιφέρειας, όπου καταγράφηκαν εκτεταμένες φθορές, σύμφωνα με τεχνική έκθεση:

Κοζάνη: Ζημιές στη στέγη του Διοικητηρίου

Φλώρινα: Καταστροφές στις εγκαταστάσεις της Γεωπονικής Σχολής

Καστοριά: Προβλήματα σε πανεπιστημιακές υποδομές

Γρεβενά: Φθορές σε κτηριακές εγκαταστάσεις.

Οι ζημιές προκλήθηκαν από θυελλώδεις ανέμους, ισχυρές καταιγίδες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις, προκαλώντας μεταξύ άλλων καταρρεύσεις στεγών, πτώσεις δέντρων και σοβαρές υλικές καταστροφές. Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της υποστήριξης των περιφερειακών πανεπιστημίων και της εξασφάλισης της ασφαλούς λειτουργίας τους ενόψει του νέου ακαδημαϊκού έτους.