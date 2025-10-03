Έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 315.000 ευρώ εγκρίθηκε από την Υπουργό για την αποκατάσταση σημαντικών ζημιών που υπέστησαν εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων της 30ής Αυγούστου 2025.
Η χρηματοδότηση αφορά άμεσες επισκευές σε τέσσερις πόλεις της Περιφέρειας, όπου καταγράφηκαν εκτεταμένες φθορές, σύμφωνα με τεχνική έκθεση:
Κοζάνη: Ζημιές στη στέγη του Διοικητηρίου
Φλώρινα: Καταστροφές στις εγκαταστάσεις της Γεωπονικής Σχολής
Καστοριά: Προβλήματα σε πανεπιστημιακές υποδομές
Γρεβενά: Φθορές σε κτηριακές εγκαταστάσεις.
Οι ζημιές προκλήθηκαν από θυελλώδεις ανέμους, ισχυρές καταιγίδες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις, προκαλώντας μεταξύ άλλων καταρρεύσεις στεγών, πτώσεις δέντρων και σοβαρές υλικές καταστροφές. Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της υποστήριξης των περιφερειακών πανεπιστημίων και της εξασφάλισης της ασφαλούς λειτουργίας τους ενόψει του νέου ακαδημαϊκού έτους.