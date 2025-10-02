Σε πλήρη εξέλιξη η κακοκαιρία με έντονες και ισχυρές καταιγίδες, η λίστα με τα κλειστά σχολεία την Παρασκευή 3 Οκτώβρη.

Συνεχίζεται το σαρωτικό πέρασμα της διήμερης κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα οδήγησαν στην απόφαση για κλειστά σχολεία αύριο 3 Οκτωβρίου στη Ρόδο λόγω της κακοκαιρίας.

Το καιρικό σφυροκόπημα ξεκίνησε με ιδιαίτερη ένταση και δυναμική από τα δυτικά και τα νησιά του Ιονίου με το 112 από χθες να έχει στείλει προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους σε Ιόνιο, Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία και Λακωνία συνιστώντας ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις. Παράλληλα Πολιτική Προστασία και αρμόδιοι φορείς παραμένουν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα στις περιοχές που βρίσκονται στο «μάτι» της κακοκαιρίας.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ρόδου για κλειστά σχολεία

Με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη, αύριο Παρασκευή 3 Οκτωβρίου δεν θα λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων στο νησί. Η απόφαση ελήφθη κατόπιν του Έκτακτου Δελτίου Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, το οποίο προβλέπει έντονη επιδείνωση του καιρού στα Δωδεκάνησα από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής. Η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναφέρει ότι η κορύφωση των καιρικών φαινομένων συμπίπτει με τις ώρες μετακίνησης μαθητών και εκπαιδευτικών προς τα σχολεία. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η προληπτική απόφαση αναστολής λειτουργίας, με προτεραιότητα την ασφάλεια όλων.

{https://www.facebook.com/dimosrodou1/posts/pfbid02tUa6S8bip86vX4DL2rc7w3YmxkuymDm4EULFTBpaj1vZC2xnjMNbMf1cjqLfgw8xl}

Αττική: Κλειστά τα σχολεία στην Αθήνα για την γιορτή του πολιούχου

Να σημειωθεί ότι αύριο κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων στην Αθήνα λόγω του εορτασμού του πολιούχου και προστάτη της πόλης, Διονύσιου Αρεοπαγίτου.