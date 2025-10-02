Πλημμύρισε ξανά η Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν μηχανήματα χιλιάδων ευρώ και υποδομές του τμήματος.

Οι δυνατές καταιγίδες που σαρώνουν από χθες τη χώρα οδήγησαν σε εικόνες καταστροφής στη Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον Βόλο που πλημμύρισε για τρίτη φορά μέσα σε πέντε μέρες. Φοιτητές και καθηγητές κάνουν μάθημα με κουβάδες στις αίθουσες, ενώ εξοπλισμός χιλιάδων ευρώ έχει σκεπαστεί με πλαστικά για να προστατευθεί από τα νερά σύμφωνα με το magnesianews.gr.

«Είναι η τρίτη φορά μέσα σε λίγες μέρες που πλημμυρίζουμε. Οι διάδρομοι, οι αίθουσες και τα γραφεία γεμίζουν νερά, η εικόνα αυτή δεν ταιριάζει σε πανεπιστήμιο του 21ου αιώνα», δήλωσε ο Νίκος Νεαμονίτης, πρόεδρος του συμβουλίου φοιτητών του ΠΘ και αντιπρόεδρος του συλλόγου φοιτητών του τμήματος Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος. Την ίδια στιγμή, πολύτιμος εργαστηριακός εξοπλισμός κινδυνεύει: «Μηχανήματα αξίας 10.000 ευρώ το καθένα δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο και δεν μπορούν να μείνουν εκτός λειτουργίας. Πίσω μένουν πτυχιακές, εργαστήρια και η ίδια η εκπαίδευσή μας».

Κραυγή αγωνίας των φοιτητών: «Τίθεται σοβαρό θέμα υγείας και ασφάλειας-»

Εκτός από τα νερά που κάνουν την εμφάνισή τους συνέχεια στο κτήριο και σχεδόν σε όλο τον δεύτερο όροφο της σχολής, τίθεται σοβαρό ζήτημα υγείας και ασφάλειας, όλων όσων κινούνται στη Σχολή.

«Η υγρασία και η μούχλα κάνουν ακατάλληλες τις αίθουσες. Το κτήριο κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ασθενές, καθώς έχουν αναπτυχθεί παθογόνοι μικροοργανισμοί, που μπορούν να επηρεάσουν την υγεία, οι ψευδοροφές πέφτουν και σε κάποιες περιπτώσεις οι αίθουσες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν», σημείωσε ο Νίκος Νεαμονίτης. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εργασίες που γίνονται στην οροφή του κτηρίου συνεχίζονται και ακόμη απομένει να υλοποιηθεί το 1/3 του έργου.

«Δεν είμαστε κατασκευαστική εταιρεία»

Κλείνοντας, ο εκπρόσωπος των φοιτητών εξέφρασε την απογοήτευση αλλά και τη στήριξη στους καθηγητές: «Μπράβο στους καθηγητές μας που προσπαθούν να μεταλαμπαδεύσουν γνώση μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Εμείς προσπαθούμε, αλλά δεν είμαστε κατασκευαστική εταιρεία ούτε έχουμε τα χρήματα στην τσέπη μας. Θέλουμε λύσεις».

Κλειστή η Γεωπονική Σχολή για αυτοψία

Με απόφαση του πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναβλήθηκε η προγραμματισμένη εκδήλωση υποδοχής νέων φοιτητών στη Γεωπονικής Σχολής ενώ το κτίριο θα παραμείνει κλειστό έως την Κυριακή, προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι από ηλεκτρολόγους. Φοιτητές, καθηγητές και εργαζόμενοι έβαλαν ενημέρωση στα κινητά τους τηλέφωνα και σε email ότι «για λόγους ασφαλείας αναστέλλονται όλες οι λειτουργίες της Σχολής έως τις 4 Οκτωβρίου».