Στον εισαγγελέα και ο πατέρας του ανήλικου.

Συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι, σε Λύκειο της Κάτω Αχαΐας, δύο μαθητές ηλικίας 15 και 18 ετών, μετά από έλεγχο αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στην κατοχή του 15χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε ένας αναδιπλούμενος σουγιάς. Από την προανάκριση προέκυψε ότι το μαχαίρι ανήκε στον 18χρονο, ο οποίος το είχε παραδώσει στον μικρότερο μαθητή.

Παράλληλα, συνελήφθη και ο πατέρας του 15χρονου, κατηγορούμενος για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Η δικογραφία που σχηματίστηκε για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.