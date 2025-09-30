Η λίστα με τις εκπτώσεις που μπορούν να επωφεληθούν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για την μετάβαση στον τόπο ανάληψης υπηρεσίας.

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί της Β φάσης ετοιμάζονται να προσέλθουν στις σχολικές τους μονάδες για την ανάληψη των καθηκόντων τους από την 1η έως και τις 2 Οκτωβρίου. Με κοινή πρωτοβουλία των Υπουργείων Παιδείας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, υπήρξε μέριμνα για εκπτώσεις έως και 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να μεταβούν στην περιοχή τοποθέτησής τους, στο πλαίσιο ανάληψης των καθηκόντων τους.

Η λίστα με τις εκπτώεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

1. Attica: έκπτωση 50% στα εισιτήρια αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στα οχήματα (Ε.Ι.Χ. και δίκυκλα), για το χρονικό διάστημα από 29/09/2025 ως και 05/10/2025.

2. Aegean Sea Lines: έκπτωση 50% στα εισιτήρια αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και 30% στα οχήματά τους (Ε.Ι.Χ. και δίκυκλα), οι οποίοι πρόκειται να ταξιδέψουν από/προς Πειραιά, για το χρονικό διάστημα από 26/09/2025 ως και 05/10/2025.

3. Fast Ferries: έκπτωση 30% στα ατομικά εισιτήρια και 20% στα εισιτήρια των οχημάτων τους (Ε.Ι.Χ. και δίκυκλα) το χρονικό διάστημα από 29/09/2025 έως 05/10/2025.

4. Golden Star Ferries: έκπτωση 30% στα ατομικά εισιτήρια και 20% στα οχήματα (Ε.Ι.Χ. και δίκυκλα), κατόπιν επαρκούς διαθεσιμότητας, για το χρονικό διάστημα από 26/09/2025 έως 05/10/2025. Η έκπτωση αφορά τα πλοία SUPERFERRY – ANDROS QUEEN - SUPEREXPRESS και συγκεκριμένα τους προορισμούς ΑΝΔΡΟΣ ΤΗΝΟΣ – ΜΥΚΟΝΟΣ – ΠΑΡΟΣ.

5. Σκύρος Ναυτική Εταιρεία: έκπτωση 50% στα ατομικά εισιτήρια και για το ΙΧ αυτοκίνητό τους, για το χρονικό διάστημα από 26/09/2025 έως 05/10/2025. Η συγκεκριμένη έκπτωση παρέχεται σε δρομολόγια τα οποία δεν επιδοτούνται.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή της έκπτωσης θα είναι η σχετική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας που αναφέρει την πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καθώς και η Αστυνομική τους Ταυτότητα.

Πρόβλεψη και για αεροπορικά εισιτήρια με 30% έκπτωση

Επισημαίνεται ότι, ήδη, από την Παρασκευή 26/9/2025 έχουν αποσταλεί με sms σε όλους τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της Β΄ φάσης οι προσωπικοί κωδικοί, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κράτηση αεροπορικών εισιτηρίων μέσω της SKY express.

Η προσφορά ισχύει για πτήσεις έως 30/06/2026 και εφαρμόζεται σε έως δέκα (10) κρατήσεις ανά εκπαιδευτικό, απλής διαδρομής ή μετ’ επιστροφής, απευθείας ή με ενδιάμεσο σταθμό για τις πτήσεις εσωτερικού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.skyexpress.gr/el/newsletter/anaplirotes-ekpaideutikoi-2025