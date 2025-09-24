Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση για το επίδομα έως και τις 27 Σεπτεμβρίου.

Ένα επίδομα 150 ευρώ για την αγορά σχολικών ειδών προσφέρει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ως παροχή «ανάσα» στα έξοδα για τις οικογένειες με μαθητές στην Α Δημοτικού. Το επίδομα αφορά αποκλειστικά μαθητές της Α’ Δημοτικού και διατίθεται στο πλαίσιο στήριξης οικογενειών με χαμηλό εισόδημα. Οι δικαιούχοι καλούνται μέχρι το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου έχουν προθεσμία να υποβάλουν την αίτησή τους.

Οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι:

Οι γονείς και κηδεμόνες, που επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω της συμμετοχής τους στην εν λόγω δράση, θα πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Η μόνιμη και κύρια κατοικία τους να βρίσκεται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και να είναι Έλληνες πολίτες με ελληνική υπηκοότητα ή πολίτες λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτες άλλων κρατών νομίμως διαμένοντες στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

2. Να κατέχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) της ημεδαπής.

3. Να έχουν εγγράψει κατά το σχολικό έτος 2025-2026 το/τα παιδί/ά τους στην Α’ τάξη Δημοτικού σχολείου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

4. Να διαβιούν με οικογενειακό εισόδημα κατώτερο του ορίου φτώχειας προσαυξανόμενο κατά δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00€). Τούτο θα πρέπει να αποδεικνύεται από την/τις Πράξη/-εις Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό/-ά σημείωμα/-τα) του Υπουργείου Οικονομικών του φορολογικού έτους 2024 για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2024-31/12/2024.

Οι αιτούντες κατατάσσονται σε πίνακα μοριοδότησης με βάση εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, ενώ σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται το κατά κεφαλήν εισόδημα και μετά η χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Πώς γίνεται η επιλογή των δικαιούχων για το επίδομα των 150 ευρώ

Οι δικαιούχοι πρέπει να κατοικούν μόνιμα στη Στερεά Ελλάδα και να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια που συνδέονται με το όριο της φτώχειας. Η κατάταξη των αιτήσεων γίνεται αυτόματα, με βάση το εισόδημα και την κοινωνική κατάσταση κάθε οικογένειας. Όπως τονίζεται σε περίπτωση ισοβαθμίας τα κριτήρια κατάταξης που θα λαμβάνονται υπόψη, με σειρά προτεραιότητας είναι:

Το κατά κεφαλήν εισόδημα της οικογένειας και

Το πρωτόκολλο παραλαβής της αίτησης

Η επιλογή των ωφελούμενων πραγματοποιείται αυτόματα, ξεκινώντας από το πρώτο άτομο της ανωτέρω κατάστασης, και φθάνοντας μέχρι το άτομο στο οποίο θα εξαντληθεί ο προϋπολογισμός της Δράσης. Εφόσον δεν καλυφθεί ο συνολικός προϋπολογισμός, η παροχή μπορεί να επεκταθεί και σε οικογένειες με εισόδημα λίγο υψηλότερο από το καθορισμένο όριο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά από την ιστοσελίδα της Δομής “Γέφυρα” www.gefyra.com.gr και τα Περιφερειακά Γραφεία της Δομής Γέφυρα στις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα που ακολουθούν:

1. ΛΑΜΙΑ Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης – Δομή Γέφυρα Πλατεία Ελευθερίας 3, 35131, Λαμία – 2ος όροφος Τηλ.:2231028725

2. ΑΜΦΙΣΣΑ Διοικητήριο Π.Ε. Φωκίδας Ι. Γιδογιάννου 31, 33100, Άμφισσα – Ισόγειο Τηλ.:22653506713. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ Διοικητήριο Π.Ε. Ευρυτανίας (Κεντρικό Δημαρχείο) Εθνικής Αντιστάσεως 1, 36100, Καρπενήσι Τηλ.:2237352306

4. ΛΙΒΑΔΕΙΑ Διοικητήριο Π.Ε. Βοιωτίας Φίλωνος 35 – 39, 32131, Λιβαδειά – Ισόγειο Τηλ.:2261350106

5. ΧΑΛΚΙΔΑ Διοικητήριο Π.Ε. Εύβοιας Λ. Χαϊνά 93, 34132, Χαλκίδα – 1ος όροφος, Γραφείο 120Β Τηλ.:2221353932, 2221353933, 221353936, 2221353937

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.