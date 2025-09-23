Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι για να λάβουν το επίδομα των 150 ευρώ για την αγορά σχολικών ειδών.

Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου εκπνέει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το επίδομα των 150 ευρώ μέσω voucher για την αγορά σχολικών ειδών που χορηγεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε μαθητές της Α’ Δημοτικού από οικογένειες που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.

Πρόκειται για μια παροχή οικονομική «ανάσα» που προσφέρει για 9η συνεχόμενη χρονιά η Περιφέρεια στο πλαίσιο της ενίσχυσης οικογενειών που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο κόστος της νέας σχολικής χρονιάς.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα των 150 ευρώ για τα σχολικά είδη

Δικαιούχοι είναι οικογένειες που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

Μόνιμη και κύρια κατοικία στη Στερεά Ελλάδα.

Ελληνική υπηκοότητα, υπηκοότητα κράτους-μέλους Ε.Ε. ή νόμιμη παραμονή στη χώρα.

Κατοχή ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.

Εξαρτώμενα τέκνα που φοιτούν στην Α’ Δημοτικού.

Οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας (6.510 € για μονοπρόσωπα νοικοκυριά, με προσαυξήσεις ανά μέλος).

Οι αιτήσεις κατατάσσονται βάσει εισοδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, λαμβάνονται υπόψη:

Το κατά κεφαλήν εισόδημα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ημερομηνία πρωτοκόλλου της αίτησης.

Η επιλογή γίνεται αυτόματα μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Σε περίπτωση που το ποσό του προϋπολογισμού δεν καλύπτεται από τον αριθμό των ωφελούμενων, επιλέγονται ως ωφελούμενοι της δράσης και οι αιτούντες-αιτούσες που το οικογενειακό τους εισόδημα ξεπερνά τα όρια της φτώχειας, σύμφωνα με αύξουσα ταξινόμηση της κατάταξης δικαιούχων βάσει απόκλισης από το όριο φτώχειας και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά από την ιστοσελίδα της Δομής “Γέφυρα” www.gefyra.com.gr και τα Περιφερειακά Γραφεία της Δομής Γέφυρα στις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα που ακολουθούν:

1. ΛΑΜΙΑ Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης – Δομή Γέφυρα Πλατεία Ελευθερίας 3, 35131, Λαμία – 2ος όροφος Τηλ.:2231028725

2. ΑΜΦΙΣΣΑ Διοικητήριο Π.Ε. Φωκίδας Ι. Γιδογιάννου 31, 33100, Άμφισσα – Ισόγειο Τηλ.:22653506713. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ Διοικητήριο Π.Ε. Ευρυτανίας (Κεντρικό Δημαρχείο) Εθνικής Αντιστάσεως 1, 36100, Καρπενήσι Τηλ.:2237352306

4. ΛΙΒΑΔΕΙΑ Διοικητήριο Π.Ε. Βοιωτίας Φίλωνος 35 – 39, 32131, Λιβαδειά – Ισόγειο Τηλ.:2261350106

5. ΧΑΛΚΙΔΑ Διοικητήριο Π.Ε. Εύβοιας Λ. Χαϊνά 93, 34132, Χαλκίδα – 1ος όροφος, Γραφείο 120Β Τηλ.:2221353932, 2221353933, 221353936, 2221353937

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.