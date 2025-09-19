Τα αποτελέσματα για να δρομολογηθεί η υλοποίηση Α΄ φάσης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και Συμβούλων Εκπαίδευσης για το «Διεθνές Απολυτήριο σε Δημόσια Λύκεια»

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα κατάταξης εκπαιδευτικών για τα τμήματα ΙΒ στα Δημόσια Λύκεια και προχωράμε δυναμικά στην Α΄ Φάση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών & Συμβούλων Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της δράσης «Διεθνές Απολυτήριο σε Δημόσια Λύκεια».

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό στις 10 και11 Οκτωβρίου 2025, στην Αττική, θα επιμορφωθούν 187 Εκπαιδευτικοί και Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Διεθνούς Απολυτηρίου (IBO).

Η επιμόρφωση αφορά τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα για Νέα Ελληνική Λογοτεχνία, Αγγλικά, Μαθηματικά, Βιολογία, Μουσική, Πληροφορική, Φιλοσοφία, Φυσική και Χημεία. Για τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα που έχουν δηλωθεί από τις σχολικές μονάδες θα ακολουθήσει νέα φάση επιμόρφωσης.

Η επιμόρφωση, διάρκειας δύο (2) ημερών, θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένους/ες εκπαιδευτές/τριες του Οργανισμού Διεθνούς Απολυτηρίου. Λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο διεξαγωγής και το αναλυτικό πρόγραμμα θα αποσταλούν με ηλεκτρονικό μήνυμα απευθείας στους/στις συμμετέχοντες/ουσες.

Στόχος της επιμόρφωσης είναι η κατανόηση της φιλοσοφίας του Διεθνούς Απολυτηρίου, η ενημέρωση για το πρόγραμμα σπουδών της Β΄ και Γ΄ Λυκείου, η παρουσίαση μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης των μαθητών/τριών και η εξοικείωση με τις διαδικασίες των γραπτών δοκιμασιών. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν επιλεγεί και κατατάσσονται ως εν δυνάμει διδάσκοντες/ουσες στα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα καλούνται, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα λάβουν, να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους για διδασκαλία σε τμήματα ΙΒ των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων μέχρι τη Δευτέρα 22/09/2025 και ώρα 13:00.

