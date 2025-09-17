Τι πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι για να εξασφαλίσουν την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά οι δικαιούχοι υποψήφιοι των Πανελληνίων 2025 που προέρχονται από περιοχές που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών προκειμένου να εισαχθούν στα Πανεπιστήμια.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι υποψήφιοι

1) Oι μαθητές της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων:

1. του Δήμου Θήρας, της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας,

2. του Δήμου Ιητών, της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας,

3. του Δήμου Αμοργού, της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου,

4. του Δήμου Θέρμου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας,

5. του Δήμου Πεντέλης, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών,

6. της Πολεοδομικής Ενότητας Πατήματος Χαλανδρίου, του Δήμου Χαλανδρίου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών,

7. του Δήμου Μαραθώνος, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής,

8. της Δημοτικής Ενότητας Πικερμίου, του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής,

9. του Δήμου Σιθωνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής,

10. της Δημοτικής Ενότητας Λειβαθούς, του Δήμου Αργοστολίου της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας,

11. της Δημοτικής Κοινότητας Βουτών, του Δήμου Ηρακλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου,

12. του Δήμου Πάρου, της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου,

13. του Δήμου Βριλησσίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών,

14. της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Στεφάνου, του Δήμου Διονύσου, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής,

15. της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας, του Δήμου Διονύσου, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής,

16. της Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης, του Δήμου Διονύσου, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής,

17. της Δημοτικής Ενότητας Διονύσου, του Δήμου Διονύσου, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής,

18. του Δήμου Χίου, της Περιφερειακής Ενότητας Χίου,

19. του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας,

20. του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας,

21. της Δημοτικής Ενότητας Ταμυναίων, των Δημοτικών Κοινοτήτων Πετριών, Κριεζών, Κοσκίνων και Δύστου, της Δημοτικής Ενότητας Δυστίων, του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας,

22. των Δημοτικών Ενοτήτων Καρύστου, Μαρμαρίου και Καφηρέως της Δημοτικής Κοινότητας Στύρων της Δημοτικής Ενότητας Στυρέων, του Δήμου Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας,

23. των Δημοτικών Κοινοτήτων Αφρατίου και Φύλλων της Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων, του Δήμου Χαλκιδέων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας,

24. των Δημοτικών Κοινοτήτων Πισσώνα και Πούρνου της Δημοτικής Ενότητας Διρφύων, του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας,

οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2025 και

2) Οι μαθητές και απόφοιτοι των Λυκείων οι οποίοι κατοικούσαν μονίμως στις ανωτέρω περιοχές και υπέβαλαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής σε Λύκειο άλλης περιοχής ή σε άλλη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η λίστα με τα δικαιολογητικά

Α. Για τους μαθητές και αποφοίτους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των ανωτέρω περιοχών:

1. Αίτηση –Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ο υποψήφιος την πρόθεση του για την υπαγωγή του στο ειδικό ποσοστό, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του και τον κωδικό υποψηφίου με τον οποίο συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις 2025. 2. Βεβαίωση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία είχαν υποβάλει την Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Β. Για τους μαθητές και αποφοίτους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ που κατοικούσαν μόνιμα στις ως άνω περιοχές και υπέβαλαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής σε Λύκειο άλλης περιοχής ή σε άλλη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1. Αίτηση –Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ο υποψήφιος την πρόθεση του για την υπαγωγή του στο ειδικό ποσοστό καθώς και τα πλήρη στοιχεία του και τον κωδικό υποψηφίου με τον οποίο συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις 2025.

2. Δήλωση Ε1 οικονομικού έτους 2025 (χρήση 2024) του γονέα, στη δήλωση του οποίου φαίνεται το τέκνο ως προστατευόμενο μέλος ή του ιδίου του τέκνου αν κάνει αυτοτελή δήλωση, είτε βεβαίωση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας του υποψηφίου, μέσω άντλησης στοιχείων από την καρτέλα μαθητή του πληροφοριακού συστήματος my school, για το σχολικό έτος 2024-2025 προς απόδειξη της μόνιμης κατοικίας του, ή της διαμονής του. Ειδικά για τους υποψηφίους της Πολεοδομικής Ενότητας «Πάτημα Χαλανδρίου» του Δήμου Χαλανδρίου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, κατά την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση οποιουδήποτε δημόσιου εγγράφου προς απόδειξη της μόνιμης κατοικίας ή της διαμονής τους (π.χ λογαριασμός ΔΕΚΟ, βεβαίωση μόνιμης κατοι κίας από Δήμο κ.α.) 3. Βεβαίωση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία είχαν υποβάλει την Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις.

3 Όλοι οι ως άνω δικαιούχοι (Α και B) μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία Τρίτη 23-09-2025, πρέπει να υποβάλουν στις αντίστοιχες ΔΔΕ που ανήκουν οι πληγείσες περιοχές τα αντίστοιχα δικαιολογητικά κατά περίπτωση.

Για την Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε ΕΔΩ