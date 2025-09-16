Aπάντηση σε ερώτημα του υπουργείου Παιδείας σχετικά με το καθεστώς των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ..

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με τη γνωμοδότηση αριθ. 41/2025, έδωσε απάντηση σε ερώτημα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σχετικά με το καθεστώς των αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ως προς τη θεμελίωση δικαιώματος απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας.

Το ζήτημα αφορούσε το αν οι αλλοδαποί μαθητές που ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους στα ΕΠΑ.Λ. οφείλουν να κατέχουν και τους δύο τίτλους σπουδών που προβλέπει η νομοθεσία ή αν αρκεί η απόκτηση ενός εξ αυτών.

Η αποσαφήνιση κρίθηκε αναγκαία ύστερα από ερωτήματα που απευθύνθηκαν κυρίως στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης από αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. οι οποίοι αναζητούσαν οδηγίες για τη διαδικασία πολιτογράφησης. Σήμερα, οι απόφοιτοι του Δευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών των ΕΠΑ.Λ. λαμβάνουν δύο ισότιμους τίτλους επιπέδου 4: το απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου, ισότιμο με το απολυτήριο Γενικού Λυκείου, και το πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Η αμφιβολία επικεντρωνόταν στο αν η έννοια της «επιτυχούς ολοκλήρωσης φοίτησης», όπως αναφέρεται στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, προϋποθέτει την κατοχή και των δύο τίτλων ή αν μπορεί να θεωρηθεί επαρκής και ένας από αυτούς.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, το ΝΣΚ έκρινε ότι η επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης αποδεικνύεται από την κατοχή είτε και των δύο τίτλων είτε ενός εκ των δύο, χωρίς να γίνεται διάκριση. Τόσο το απολυτήριο όσο και το πτυχίο κατατάσσονται στο ίδιο επίπεδο προσόντων και αναγνωρίζονται ως ισότιμοι τίτλοι που επιβεβαιώνουν την πλήρη φοίτηση.

Ως εκ τούτου, οι αλλοδαποί μαθητές που διαθέτουν έναν από τους δύο τίτλους πληρούν την απαιτούμενη προϋπόθεση και μπορούν να αιτηθούν την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας.