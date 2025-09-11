Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Κατέρρευσε μεγάλο τμήμα της οροφής στο Παιδαγωγικό Τμήμα (εικόνα)

Οι φοιτητές καταγγέλλουν ότι οι διοικήσεις δίνουν προτεραιότητα σε ιδιωτικά μεταπτυχιακά προγράμματα αντί για την ασφάλεια των φοιτητών.

Από θαύμα δεν είχαμε τραυματίες στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, καθώς μεγάλο κομμάτι της οροφής στο κτίριο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης κατέρρευσε πριν από περίπου μία εβδομάδα.Παρά την έκταση της ζημιάς, ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν ούτε φοιτητές, ούτε καθηγητές του τμήματος.

Το γεγονός έγινε γνωστό μόλις πρόσφατα μέσω της φοιτητικής παράταξης «Σοσιαλιστική Σπουδαστική Πάλη», η οποία δημοσιοποίησε το συμβάν σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Οι φοιτητές τονίζουν ότι από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς ήδη έχει ξεκινήσει η εξεταστική και καθημερινά κινούνται φοιτητές και εργαζόμενοι στους χώρους του Πανεπιστημίου. Όπως καταγγέλουν οι σπουδαστές σε ανακοίνωσή τους «η χρόνια υποχρηματοδότηση, το ρήμαγμα των υποδομών και του προσωπικού των δημόσιων ιδρυμάτων γεννούν καθημερινά κινδύνους για τους φοιτητές. Δεν είναι συμπτώσεις! Η κατάρρευση της οροφής δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά ακόμη ένα στο σωρό των σχεδόν δολοφονικών «μεμονωμένων περιστατικών» και «αστοχιών»: πτώση ασανσέρ στις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ, πτώση φοιτητή από παράθυρο στην Νομική του ΑΠΘ, πυρκαγιά στις εστίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων όπου κινδύνευσε η ζωή 13 φοιτητών, και η λίστα δεν τελειώνει».