Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Παιδεία

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Κατέρρευσε μεγάλο τμήμα της οροφής στο Παιδαγωγικό Τμήμα (εικόνα)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Κατέρρευσε μεγάλο τμήμα της οροφής στο Παιδαγωγικό Τμήμα (εικόνα) Φωτογραφία: «Σοσιαλιστική Σπουδαστική Πάλη»
Οι φοιτητές καταγγέλλουν ότι οι διοικήσεις δίνουν προτεραιότητα σε ιδιωτικά μεταπτυχιακά προγράμματα αντί για την ασφάλεια των φοιτητών.

Από θαύμα δεν είχαμε τραυματίες στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, καθώς μεγάλο κομμάτι της οροφής στο κτίριο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης κατέρρευσε πριν από περίπου μία εβδομάδα.Παρά την έκταση της ζημιάς, ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν ούτε φοιτητές, ούτε καθηγητές του τμήματος.

Το γεγονός έγινε γνωστό μόλις πρόσφατα μέσω της φοιτητικής παράταξης «Σοσιαλιστική Σπουδαστική Πάλη», η οποία δημοσιοποίησε το συμβάν σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Οι φοιτητές τονίζουν ότι από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς ήδη έχει ξεκινήσει η εξεταστική και καθημερινά κινούνται φοιτητές και εργαζόμενοι στους χώρους του Πανεπιστημίου. Όπως καταγγέλουν οι σπουδαστές σε ανακοίνωσή τους «η χρόνια υποχρηματοδότηση, το ρήμαγμα των υποδομών και του προσωπικού των δημόσιων ιδρυμάτων γεννούν καθημερινά κινδύνους για τους φοιτητές. Δεν είναι συμπτώσεις! Η κατάρρευση της οροφής δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά ακόμη ένα στο σωρό των σχεδόν δολοφονικών «μεμονωμένων περιστατικών» και «αστοχιών»: πτώση ασανσέρ στις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ, πτώση φοιτητή από παράθυρο στην Νομική του ΑΠΘ, πυρκαγιά στις εστίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων όπου κινδύνευσε η ζωή 13 φοιτητών, και η λίστα δεν τελειώνει».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Eurostat: Το νέο προσδόκιμο ζωής σε Ελλάδα και Ευρώπη

Eurostat: Το νέο προσδόκιμο ζωής σε Ελλάδα και Ευρώπη

Κορωνοϊός: 235 νέες εισαγωγές, ένας θάνατος – Έκθεση ΕΟΔΥ

Κορωνοϊός: 235 νέες εισαγωγές, ένας θάνατος – Έκθεση ΕΟΔΥ

«Κατάρρευση» καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία Πρέβεζας και Νεάπολης Κρήτης

«Κατάρρευση» καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία Πρέβεζας και Νεάπολης Κρήτης

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Σχετικά Άρθρα

Φωτιά τώρα στο Ζαγόρι

Φωτιά τώρα στο Ζαγόρι

Ελλάδα
Σε πλήρη εξέλιξη οι μεγάλες φωτιές στην Πεδινή Ιωαννίνων και την Αρχαία Ολυμπία

Σε πλήρη εξέλιξη οι μεγάλες φωτιές στην Πεδινή Ιωαννίνων και την Αρχαία Ολυμπία

Ελλάδα
Φωτιά στους Λιγκιάδες Ιωαννίνων

Φωτιά στους Λιγκιάδες Ιωαννίνων

Ελλάδα
Σεισμός τώρα στα Ιωάννινα

Σεισμός τώρα στα Ιωάννινα

Ελλάδα

NETWORK

Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση

Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση

ienergeia.gr
Energean: Ρεκόρ παραγωγής τον Αύγουστο, ενίσχυση καθαρής κερδοφορίας στο 6μηνο

Energean: Ρεκόρ παραγωγής τον Αύγουστο, ενίσχυση καθαρής κερδοφορίας στο 6μηνο

ienergeia.gr
«Κατάρρευση» καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία Πρέβεζας και Νεάπολης Κρήτης

«Κατάρρευση» καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία Πρέβεζας και Νεάπολης Κρήτης

healthstat.gr
Δήμος Κοζάνης: Πρόσκληση για συνδιοργάνωση Έκθεσης Ηλεκτροκίνησης για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025

Δήμος Κοζάνης: Πρόσκληση για συνδιοργάνωση Έκθεσης Ηλεκτροκίνησης για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025

ienergeia.gr
Κορωνοϊός: 235 νέες εισαγωγές, ένας θάνατος – Έκθεση ΕΟΔΥ

Κορωνοϊός: 235 νέες εισαγωγές, ένας θάνατος – Έκθεση ΕΟΔΥ

healthstat.gr
Αρναούτογλου: Καύσωνες χωρίς όρια – Η Ευρώπη οφείλει να προστατεύσει ζωές, όχι κέρδη

Αρναούτογλου: Καύσωνες χωρίς όρια – Η Ευρώπη οφείλει να προστατεύσει ζωές, όχι κέρδη

ienergeia.gr
«Όλη η Υδρόγειος ένα Σπίτι»: Μια έμπρακτη απάντηση στις γεωγραφικές ανισότητες για τους ογκολογικούς ασθενείς

«Όλη η Υδρόγειος ένα Σπίτι»: Μια έμπρακτη απάντηση στις γεωγραφικές ανισότητες για τους ογκολογικούς ασθενείς

healthstat.gr
Eurostat: Το νέο προσδόκιμο ζωής σε Ελλάδα και Ευρώπη

Eurostat: Το νέο προσδόκιμο ζωής σε Ελλάδα και Ευρώπη

healthstat.gr