Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Παιδεία

Σχολεία: 83 Νηπιαγωγεία και Δημοτικά θα μείνουν κλειστά φέτος στη Θεσσαλία

Σχολεία: 83 Νηπιαγωγεία και Δημοτικά θα μείνουν κλειστά φέτος στη Θεσσαλία
Λουκέτα σε σχολεία της Θεσσαλίας λόγω υπογεννητικότητας, σε ποια χωριά δεν θα χτυπήσει κουδούνι για τα μαθήματα.

Η υπογεννητικότητα συνεχίζει να αφήνει το αποτύπωμά της στην εκπαίδευση καθώς δεν έχει τέλος η λίστα με τα σχολεία που οδηγούνται σε αναστολή λειτουργίας την νέα σχολική χρονιά.

Με απόφαση της αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Βασιλικής Ζιάκας, δόθηκε στη δημοσιότητα η λίστα με τα 74 σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που θα παραμείνουν κλειστά το σχολικό έτος 2025-2026 και δεν θα υποδεχθούν κανέναν μαθητή στις τάξεις. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις πρόκειται για 54 Νηπιαγωγεία και 20 Δημοτικά Σχολεία, τα οποία δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν το ελάχιστο απαιτούμενο μαθητικό δυναμικό. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τη δημογραφική γήρανση και την ανάγκη για κίνητρα παραμονής των κατοίκων στον τόπο τους αλλά και μέτρων ενίσχυσης των γεννήσεων.

Μάλιστα όπως επεξηγείτα η λειτουργία των μονάδων αναστέλλεται για έναν χρόνο. Οι αναστολές έγιναν έπειτα από εισηγήσεις των διευθυντών εκπαίδευσης αφορούν αναστολή λειτουργίας και όχι για κατάργηση των σχολικών μονάδων. Σε περίπτωση που υπάρξουν μαθητές την επόμενη χρονιά, οι σχολικές μονάδες θα επαναλειτουργήσουν κανονικά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Κλείδωσε» η πρώτη πανελλήνια μέρα χωρίς μαθήματα και τσάντες στα σχολεία αλλά με απουσίες

«Κλείδωσε» η πρώτη πανελλήνια μέρα χωρίς μαθήματα και τσάντες στα σχολεία αλλά με απουσίες

Παιδεία
Σχολεία: Μετά τον αγιασμό, καθημερινές στάσεις εργασίας - Η ανακοίνωση της ΔΟΕ

Σχολεία: Μετά τον αγιασμό, καθημερινές στάσεις εργασίας - Η ανακοίνωση της ΔΟΕ

Παιδεία
Σχολεία χωρίς παιδιά - Η υπογεννητικότητα στην Ελλάδα, θέμα στους Financial Times

Σχολεία χωρίς παιδιά - Η υπογεννητικότητα στην Ελλάδα, θέμα στους Financial Times

Διεθνή

Τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Παιδείας είναι αποκαλυπτικά: οι εγγραφές μαθητών στην Α’ Δημοτικού «γκρεμίστηκαν» στις 71.181 παιδιά, αριθμός μειωμένος κατά 40%, σε σχέση με το 2010, όταν κατατέθηκαν 115.000 αιτήσεις.

Η απόφαση αναστολής λειτουργίας σχολείων στην Θεσσαλία εδώ

Κλειστά σχολεία στη Θεσσαλία: 74 Νηπιαγωγεία και Δημοτικά δεν θα λειτουργήσουν φέτος

Δείτε σε ποια σχολεία δεν θα χτυπήσει φέτος το κουδούνι

ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

1 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 9220381 1/ΘΕΣΙΟ
2 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ 9220131 1/ΘΕΣΙΟ
3 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΛΟΧΟΥ 9220073 1/ΘΕΣΙΟ
4 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ 9220140 1/ΘΕΣΙΟ
5 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟΥ 9220236 1/ΘΕΣΙΟ
6 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ 9220328 1/ΘΕΣΙΟ
7 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ 9220039 1/ΘΕΣΙΟ
8 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΝΤΙΝΑΣ 9220258 1/ΘΕΣΙΟ
9 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 9220111 1/ΘΕΣΙΟ
10 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΑΣ 9220263 1/ΘΕΣΙΟ
11 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΥΛΛΟΥ 9220268 1/ΘΕΣΙΟ
12 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ 9220319 1/ΘΕΣΙΟ
13 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 9220330 1/ΘΕΣΙΟ
14 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΣΚΙΝΑ 9220084 1/ΘΕΣΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

1 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ 9220130 1/ΘΕΣΙΟ
2 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΛΟΧΟΥ 9220074 2/ΘΕΣΙΟ
3 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 9220089 2/ΘΕΣΙΟ
4 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ 9220038 1/ΘΕΣΙΟ
5 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 9220112 1/ΘΕΣΙΟ
6 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ 9220139 1/ΘΕΣΙΟ

ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

1 ΛΑΡΙΣΑΣ 58ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 9310517 1/ΘΕΣΙΟ
2 ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ 9310183 1/ ΘΕΣΙΟ
3 ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΥΜΟΥ 9310015 1/ ΘΕΣΙΟ
4 ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ 9310406 1/ ΘΕΣΙΟ
5 ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 9310453 1/ ΘΕΣΙΟ
6 ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΑΙΤΩΡΙΟΥ 9310154 1/ ΘΕΣΙΟ
7 ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ 9520989 1/ ΘΕΣΙΟ
8 ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΛΙΑΣ 9310459 1/ ΘΕΣΙΟ
9 ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 9310331 1/ ΘΕΣΙΟ
10 ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ 9310491 1/ ΘΕΣΙΟ
11 ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ 9310013 1/ ΘΕΣΙΟ
12 ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΥ 9310046 1/ ΘΕΣΙΟ
13 ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΗΓΕΝΩΝ 9310347 1/ ΘΕΣΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
1 ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗΣ 9310245 1/ ΘΕΣΙΟ

ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
1 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ- ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 9521030 2/ ΘΕΣΙΟ
2 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΥΝΑΙΝΑΣ 9350126 1/ ΘΕΣΙΟ
3 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 9350134 2/ ΘΕΣΙΟ
4 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ- ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ 9350096 2/ ΘΕΣΙΟ
5 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ- ΠΟΥΡΙΟΥ 9350108 2/ ΘΕΣΙΟ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
1 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 9521562 1/ ΘΕΣΙΟ
2 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ – ΔΡΑΚΕΙΑΣ 9350199 1/ ΘΕΣΙΟ
3 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΪΔΙΝΙΟΥ 9350217 1/ ΘΕΣΙΟ
4 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΡΩΝ -ΧΛΟΗΣ 9350242 1/ ΘΕΣΙΟ
5 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΡΩΝ – ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ 9350296 1/ ΘΕΣΙΟ
6 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗΛΕΩΝ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΗΛΕΙΑΣ 9350240 1/ ΘΕΣΙΟ
7 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΟΚΙΟΥ 9350218 1/ ΘΕΣΙΟ
8 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥΡΙΟΥ 9350190 1/ ΘΕΣΙΟ

ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

1 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9450005 1/ ΘΕΣΙΟ
2 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9450386 1/ ΘΕΣΙΟ
3 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΙΩΝ 9450131 1/ ΘΕΣΙΟ
4 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 9450143 1/ ΘΕΣΙΟ
5 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΥΡΑΣ 9450067 1/ ΘΕΣΙΟ
6 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΝΕΣΙΟΥ 9450337 1/ ΘΕΣΙΟ
7 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΒΑΣ 9450158 1/ ΘΕΣΙΟ
8 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΣΕΛΟΥ 9450370 1/ ΘΕΣΙΟ
9 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΡΚΟΥ 9450105 1/ ΘΕΣΙΟ
10 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΗΛΕΥΤΗΣ 9450313 1/ ΘΕΣΙΟ
11 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΛΟΚΟΤΟΥ 9450304 1/ ΘΕΣΙΟ
12 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΗΝΙΤΣΑΣ 9450346 1/ ΘΕΣΙΟ
13 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΥΡΙΑΣ 9450288 1/ ΘΕΣΙΟ
14 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΟΜΗΣ 9450318 1/ ΘΕΣΙΟ
15 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 9450301 1/ ΘΕΣΙΟ
16 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΡΑΚΙΝΑΣ 9450196 1/ ΘΕΣΙΟ
17 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΒΩΤΩΝ 9450261 1/ ΘΕΣΙΟ
18 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΥΡΑΣ 9450375 1/ ΘΕΣΙΟ
19 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΩΤΑΔΑΣ 9450303 1/ ΘΕΣΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

1 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΚΟΜΗΛΙΑΣ 9450157 1/ ΘΕΣΙΟ
2 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΒΑΣ 9450159 3/ ΘΕΣΙΟ
3 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ 9450102 1/ ΘΕΣΙΟ
4 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ 9450035 1/ ΘΕΣΙΟ
5 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΣΙΑΣ 9450292 1/ ΘΕΣΙΟ
6 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ 9450256 1/ ΘΕΣΙΟ
7 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΒΩΤΩΝ 9450260 3/ ΘΕΣΙΟ
8 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΥΡΑΣ 9450037 1/ ΘΕΣΙΟ.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Μακροζωία: Γιατί πρέπει να προσέχουμε τις ώρες των γευμάτων μας όσο μεγαλώνουμε

Μακροζωία: Γιατί πρέπει να προσέχουμε τις ώρες των γευμάτων μας όσο μεγαλώνουμε

Καρκίνος του πνεύμονα: Τα άγνωστα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοείτε

Καρκίνος του πνεύμονα: Τα άγνωστα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοείτε

Γιώργος Αλικάκος: Πέθανε σε ηλικία 58 ετών – Ήταν πρώην μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Γιώργος Αλικάκος: Πέθανε σε ηλικία 58 ετών – Ήταν πρώην μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Προσοχή: Για ποιο λόγο δεν πρέπει να κόβετε τα χάπια σε μικρότερα κομμάτια

Προσοχή: Για ποιο λόγο δεν πρέπει να κόβετε τα χάπια σε μικρότερα κομμάτια

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σχετικά Άρθρα

«Κλείδωσε» η πρώτη πανελλήνια μέρα χωρίς μαθήματα και τσάντες στα σχολεία αλλά με απουσίες

«Κλείδωσε» η πρώτη πανελλήνια μέρα χωρίς μαθήματα και τσάντες στα σχολεία αλλά με απουσίες

Παιδεία
Σχολεία: Αγιασμός και διανομή βιβλίων με το πρώτο κουδούνι στις 11/9

Σχολεία: Αγιασμός και διανομή βιβλίων με το πρώτο κουδούνι στις 11/9

Παιδεία
Γονική άδεια και αγιασμός: Τι πρέπει να ξέρουν οι γονείς για την πρώτη μέρα στα σχολεία

Γονική άδεια και αγιασμός: Τι πρέπει να ξέρουν οι γονείς για την πρώτη μέρα στα σχολεία

Παιδεία
Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Παιδεία

NETWORK

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην 89η ΔΕΘ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην 89η ΔΕΘ

ienergeia.gr
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για τη συμμετοχή των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) στην Αγορά Εξισορρόπησης

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για τη συμμετοχή των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) στην Αγορά Εξισορρόπησης

ienergeia.gr
Μακροζωία: Γιατί πρέπει να προσέχουμε τις ώρες των γευμάτων μας όσο μεγαλώνουμε

Μακροζωία: Γιατί πρέπει να προσέχουμε τις ώρες των γευμάτων μας όσο μεγαλώνουμε

healthstat.gr
Προσοχή: Για ποιο λόγο δεν πρέπει να κόβετε τα χάπια σε μικρότερα κομμάτια

Προσοχή: Για ποιο λόγο δεν πρέπει να κόβετε τα χάπια σε μικρότερα κομμάτια

healthstat.gr
Αποτελέσματα Διαβούλευσης για την επιβολή ρυθμιστικών μέτρων στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε Πελάτες

Αποτελέσματα Διαβούλευσης για την επιβολή ρυθμιστικών μέτρων στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε Πελάτες

ienergeia.gr
«Επιδημία» τα παράνομα σκευάσματα για το αδυνάτισμα – Πώς θα τα αναγνωρίσετε

«Επιδημία» τα παράνομα σκευάσματα για το αδυνάτισμα – Πώς θα τα αναγνωρίσετε

healthstat.gr
Απάντηση του ΥΠΕΝ αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα για σχέδια δόμησης στην Πολύαιγο

Απάντηση του ΥΠΕΝ αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα για σχέδια δόμησης στην Πολύαιγο

ienergeia.gr
Χοληστερίνη: Με επιτυχία στέφθηκε μία ακόμη κλινική δοκιμή ενός νέου φαρμάκου της Merck

Χοληστερίνη: Με επιτυχία στέφθηκε μία ακόμη κλινική δοκιμή ενός νέου φαρμάκου της Merck

healthstat.gr