Σχολεία: 83 Νηπιαγωγεία και Δημοτικά θα μείνουν κλειστά φέτος στη Θεσσαλία

Η υπογεννητικότητα συνεχίζει να αφήνει το αποτύπωμά της στην εκπαίδευση καθώς δεν έχει τέλος η λίστα με τα σχολεία που οδηγούνται σε αναστολή λειτουργίας την νέα σχολική χρονιά.
Με απόφαση της αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Βασιλικής Ζιάκας, δόθηκε στη δημοσιότητα η λίστα με τα 74 σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που θα παραμείνουν κλειστά το σχολικό έτος 2025-2026 και δεν θα υποδεχθούν κανέναν μαθητή στις τάξεις. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις πρόκειται για 54 Νηπιαγωγεία και 20 Δημοτικά Σχολεία, τα οποία δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν το ελάχιστο απαιτούμενο μαθητικό δυναμικό. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τη δημογραφική γήρανση και την ανάγκη για κίνητρα παραμονής των κατοίκων στον τόπο τους αλλά και μέτρων ενίσχυσης των γεννήσεων.
Μάλιστα όπως επεξηγείτα η λειτουργία των μονάδων αναστέλλεται για έναν χρόνο. Οι αναστολές έγιναν έπειτα από εισηγήσεις των διευθυντών εκπαίδευσης αφορούν αναστολή λειτουργίας και όχι για κατάργηση των σχολικών μονάδων. Σε περίπτωση που υπάρξουν μαθητές την επόμενη χρονιά, οι σχολικές μονάδες θα επαναλειτουργήσουν κανονικά.
Τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Παιδείας είναι αποκαλυπτικά: οι εγγραφές μαθητών στην Α’ Δημοτικού «γκρεμίστηκαν» στις 71.181 παιδιά, αριθμός μειωμένος κατά 40%, σε σχέση με το 2010, όταν κατατέθηκαν 115.000 αιτήσεις.
Η απόφαση αναστολής λειτουργίας σχολείων στην Θεσσαλία εδώ
ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
1 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 9220381 1/ΘΕΣΙΟ
2 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ 9220131 1/ΘΕΣΙΟ
3 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΛΟΧΟΥ 9220073 1/ΘΕΣΙΟ
4 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ 9220140 1/ΘΕΣΙΟ
5 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟΥ 9220236 1/ΘΕΣΙΟ
6 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ 9220328 1/ΘΕΣΙΟ
7 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ 9220039 1/ΘΕΣΙΟ
8 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΝΤΙΝΑΣ 9220258 1/ΘΕΣΙΟ
9 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 9220111 1/ΘΕΣΙΟ
10 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΑΣ 9220263 1/ΘΕΣΙΟ
11 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΥΛΛΟΥ 9220268 1/ΘΕΣΙΟ
12 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ 9220319 1/ΘΕΣΙΟ
13 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 9220330 1/ΘΕΣΙΟ
14 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΣΚΙΝΑ 9220084 1/ΘΕΣΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
1 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ 9220130 1/ΘΕΣΙΟ
2 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΛΟΧΟΥ 9220074 2/ΘΕΣΙΟ
3 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 9220089 2/ΘΕΣΙΟ
4 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ 9220038 1/ΘΕΣΙΟ
5 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 9220112 1/ΘΕΣΙΟ
6 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ 9220139 1/ΘΕΣΙΟ
ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
1 ΛΑΡΙΣΑΣ 58ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 9310517 1/ΘΕΣΙΟ
2 ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ 9310183 1/ ΘΕΣΙΟ
3 ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΥΜΟΥ 9310015 1/ ΘΕΣΙΟ
4 ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ 9310406 1/ ΘΕΣΙΟ
5 ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 9310453 1/ ΘΕΣΙΟ
6 ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΑΙΤΩΡΙΟΥ 9310154 1/ ΘΕΣΙΟ
7 ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ 9520989 1/ ΘΕΣΙΟ
8 ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΛΙΑΣ 9310459 1/ ΘΕΣΙΟ
9 ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 9310331 1/ ΘΕΣΙΟ
10 ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ 9310491 1/ ΘΕΣΙΟ
11 ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ 9310013 1/ ΘΕΣΙΟ
12 ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΥ 9310046 1/ ΘΕΣΙΟ
13 ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΗΓΕΝΩΝ 9310347 1/ ΘΕΣΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
1 ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗΣ 9310245 1/ ΘΕΣΙΟ
ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
1 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ- ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 9521030 2/ ΘΕΣΙΟ
2 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΥΝΑΙΝΑΣ 9350126 1/ ΘΕΣΙΟ
3 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 9350134 2/ ΘΕΣΙΟ
4 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ- ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ 9350096 2/ ΘΕΣΙΟ
5 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ- ΠΟΥΡΙΟΥ 9350108 2/ ΘΕΣΙΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
1 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 9521562 1/ ΘΕΣΙΟ
2 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ – ΔΡΑΚΕΙΑΣ 9350199 1/ ΘΕΣΙΟ
3 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΪΔΙΝΙΟΥ 9350217 1/ ΘΕΣΙΟ
4 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΡΩΝ -ΧΛΟΗΣ 9350242 1/ ΘΕΣΙΟ
5 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΡΩΝ – ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ 9350296 1/ ΘΕΣΙΟ
6 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗΛΕΩΝ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΗΛΕΙΑΣ 9350240 1/ ΘΕΣΙΟ
7 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΟΚΙΟΥ 9350218 1/ ΘΕΣΙΟ
8 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥΡΙΟΥ 9350190 1/ ΘΕΣΙΟ
ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
1 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9450005 1/ ΘΕΣΙΟ
2 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9450386 1/ ΘΕΣΙΟ
3 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΙΩΝ 9450131 1/ ΘΕΣΙΟ
4 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 9450143 1/ ΘΕΣΙΟ
5 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΥΡΑΣ 9450067 1/ ΘΕΣΙΟ
6 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΝΕΣΙΟΥ 9450337 1/ ΘΕΣΙΟ
7 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΒΑΣ 9450158 1/ ΘΕΣΙΟ
8 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΣΕΛΟΥ 9450370 1/ ΘΕΣΙΟ
9 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΡΚΟΥ 9450105 1/ ΘΕΣΙΟ
10 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΗΛΕΥΤΗΣ 9450313 1/ ΘΕΣΙΟ
11 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΛΟΚΟΤΟΥ 9450304 1/ ΘΕΣΙΟ
12 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΗΝΙΤΣΑΣ 9450346 1/ ΘΕΣΙΟ
13 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΥΡΙΑΣ 9450288 1/ ΘΕΣΙΟ
14 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΟΜΗΣ 9450318 1/ ΘΕΣΙΟ
15 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 9450301 1/ ΘΕΣΙΟ
16 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΡΑΚΙΝΑΣ 9450196 1/ ΘΕΣΙΟ
17 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΒΩΤΩΝ 9450261 1/ ΘΕΣΙΟ
18 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΥΡΑΣ 9450375 1/ ΘΕΣΙΟ
19 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΩΤΑΔΑΣ 9450303 1/ ΘΕΣΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
1 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΚΟΜΗΛΙΑΣ 9450157 1/ ΘΕΣΙΟ
2 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΒΑΣ 9450159 3/ ΘΕΣΙΟ
3 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ 9450102 1/ ΘΕΣΙΟ
4 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ 9450035 1/ ΘΕΣΙΟ
5 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΣΙΑΣ 9450292 1/ ΘΕΣΙΟ
6 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ 9450256 1/ ΘΕΣΙΟ
7 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΒΩΤΩΝ 9450260 3/ ΘΕΣΙΟ
8 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΥΡΑΣ 9450037 1/ ΘΕΣΙΟ.