Τέμπη: Ξεκινούν οι αιτήσεις για εισαγωγή στα πανεπιστήμια των συγγενών θυμάτων και πληγέντων

Τι πρέπει να κάνουν οι συγγενείς θυμάτων και πληγέντων των Τεμπών για να εξασφαλίσουν την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ.

Από την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου στις 11 μέχρι την Δευτέρα 8 του μήνα στις 23:59, όσοι δικαιούχοι υποψήφιοι/πληγέντες του δυστυχήματος των Τεμπών είχαν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, πρέπει να υποβάλουν νέο μηχανογραφικό δελτίο, για την εφαρμογή των ευνοϊκών ρυθμίσεων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι υποψήφιοι για την υποβολή μηχανογραφικού

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό τους δελτίο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko-tempi.it.minedu.gov.gr/, χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που είχαν χρησιμοποιήσει για την υποβολή του πρώτου μηχανογραφικού δελτίου τους.