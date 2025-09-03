Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Παιδεία

Τέμπη: Ξεκινούν οι αιτήσεις για εισαγωγή στα πανεπιστήμια των συγγενών θυμάτων και πληγέντων

Τέμπη: Ξεκινούν οι αιτήσεις για εισαγωγή στα πανεπιστήμια των συγγενών θυμάτων και πληγέντων Φωτογραφία: Nikolay Georgiev from Pixabay
Τι πρέπει να κάνουν οι συγγενείς θυμάτων και πληγέντων των Τεμπών για να εξασφαλίσουν την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ.

Από την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου στις 11 μέχρι την Δευτέρα 8 του μήνα στις 23:59, όσοι δικαιούχοι υποψήφιοι/πληγέντες του δυστυχήματος των Τεμπών είχαν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, πρέπει να υποβάλουν νέο μηχανογραφικό δελτίο, για την εφαρμογή των ευνοϊκών ρυθμίσεων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι υποψήφιοι για την υποβολή μηχανογραφικού

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό τους δελτίο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko-tempi.it.minedu.gov.gr/, χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που είχαν χρησιμοποιήσει για την υποβολή του πρώτου μηχανογραφικού δελτίου τους.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

Οικονομία
Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Ρινικό σπρέϊ για αλλεργίες προφυλάσσει από γρίπη και Covid

Ρινικό σπρέϊ για αλλεργίες προφυλάσσει από γρίπη και Covid

ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα ενέσιμου διαλύματος ανοσοσφαιρίνης

ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα ενέσιμου διαλύματος ανοσοσφαιρίνης

Τα πιο ισχυρά φυσικά αντιβιοτικά για την καταπολέμηση των παθογόνων

Τα πιο ισχυρά φυσικά αντιβιοτικά για την καταπολέμηση των παθογόνων

Τα 7 μυστικά που γνωρίζουν οι γυναίκες που είναι πάντα σε φόρμα

Τα 7 μυστικά που γνωρίζουν οι γυναίκες που είναι πάντα σε φόρμα

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Σχετικά Άρθρα

Κίνημα Δημοκρατίας: Σύμπτωση ή συγκάλυψη; Ο Μπακαΐμης έκλεισε την ανάκριση την ημέρα που παρέλαβε το πόρισμα για το ξυλόλιο

Κίνημα Δημοκρατίας: Σύμπτωση ή συγκάλυψη; Ο Μπακαΐμης έκλεισε την ανάκριση την ημέρα που παρέλαβε το πόρισμα για το ξυλόλιο

Πολιτική
Τέμπη: Αυτές είναι οι εκθέσεις του Χημείου του κράτους για το ξυλόλιο και το τολουόλιο

Τέμπη: Αυτές είναι οι εκθέσεις του Χημείου του κράτους για το ξυλόλιο και το τολουόλιο

Ελλάδα
«Βόμβα» από το Γενικό Χημείο του Κράτους για Τέμπη: Βρέθηκε ξυλόλιο στο κυλικείο, στην 1η και 2η ηλεκτράμαξα του εμπορικού τρένου

«Βόμβα» από το Γενικό Χημείο του Κράτους για Τέμπη: Βρέθηκε ξυλόλιο στο κυλικείο, στην 1η και 2η ηλεκτράμαξα του εμπορικού τρένου

Ελλάδα
Νέα Αριστερά: Η έρευνα για τα Τέμπη κλείνει - Οι πολίτες μένουν χωρίς απαντήσεις

Νέα Αριστερά: Η έρευνα για τα Τέμπη κλείνει - Οι πολίτες μένουν χωρίς απαντήσεις

Πολιτική

NETWORK

Νέα Αριστερά: Υπάρχει σχέδιο μετατροπής της Ελλάδας σε εξαγωγέα υδρογόνου και ποια τα οφέλη για τους καταναλωτές;

Νέα Αριστερά: Υπάρχει σχέδιο μετατροπής της Ελλάδας σε εξαγωγέα υδρογόνου και ποια τα οφέλη για τους καταναλωτές;

ienergeia.gr
Παχυσαρκία και πολλαπλούν μυέλωμα: Πώς συνδέονται

Παχυσαρκία και πολλαπλούν μυέλωμα: Πώς συνδέονται

healthstat.gr
Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

ienergeia.gr
Αιφνίδια βαρηκοϊα: Το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Σάκης Κατσούλης

Αιφνίδια βαρηκοϊα: Το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Σάκης Κατσούλης

healthstat.gr
Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων

ienergeia.gr
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, 16ο Ναυτιλιακό Συνέδριο Ύδρας: «Αντιπαραθέσεις και Γεωπολιτική στην Ναυτιλία»

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, 16ο Ναυτιλιακό Συνέδριο Ύδρας: «Αντιπαραθέσεις και Γεωπολιτική στην Ναυτιλία»

ienergeia.gr
Ναυτία στο αυτοκίνητο: Η μουσική είναι το «φάρμακο», λένε επιστήμονες

Ναυτία στο αυτοκίνητο: Η μουσική είναι το «φάρμακο», λένε επιστήμονες

healthstat.gr
Πώς θα διατηρήσετε τη μυϊκή σας μάζα καθώς μεγαλώνετε

Πώς θα διατηρήσετε τη μυϊκή σας μάζα καθώς μεγαλώνετε

healthstat.gr