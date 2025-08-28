Games
Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Στην κορυφή των προτιμήσεων – Εντυπωσιακή άνοδος στις Bάσεις 2025

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Στην κορυφή των προτιμήσεων – Εντυπωσιακή άνοδος στις Bάσεις 2025
Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και τα τμήματά του συγκαταλέγονται στις πλέον δημοφιλείς και υψηλής ζήτησης επιλογές των υποψηφίων.

Εντυπωσιακή άνοδο στις Βάσεις 2025 κατέγραψαν τα τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς αυξανόμενη δυναμική του Ιδρύματος και την υψηλή ζήτηση από τους νέους υποψηφίους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, δύο από τα πέντε τμήματα με τη μεγαλύτερη άνοδο βάσης πανελλαδικά ανήκουν στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς:

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών κατέκτησε την τρίτη υψηλότερη βάση εισαγωγής στη χώρα, με 19.210 μόρια, συγκαταλεγόμενο στην πρώτη πεντάδα όλων των τμημάτων πανελλαδικά. Παράλληλα, κατέγραψε εξαιρετικά υψηλό ποσοστό πρώτης προτίμησης από τους υποψηφίους.

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο +2.195 μορίων (13,07%), φτάνοντας στα 18.990 μόρια και καταγράφοντας την υψηλότερη αύξηση βάσης σε όλο το ακαδημαϊκό τοπίο.

Η συνολική εικόνα αναδεικνύει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ως έναν από τους πιο δημοφιλείς και ελκυστικούς ακαδημαϊκούς φορείς της χώρας.

Σε ανακοίνωσή του το Πανεπιστήμιο ευχαριστεί τους νέους φοιτητές για την εμπιστοσύνη τους και δεσμεύεται να συνεχίσει με αφοσίωση την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης, οδηγώντας το Ίδρυμα σε ένα «φωτεινό μέλλον».

