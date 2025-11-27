Μεταξύ των κοινών πρωτοβουλιών ξεχωρίζει η θέσπιση προγράμματος υποτροφιών από την Interamerican, η οποία έχει ήδη απονείμει δύο υποτροφίες για τον ακαδημαϊκό κύκλο 2025-2027.

Η Interamerican φιλοξένησε στα κεντρικά της γραφεία την τελετή υποδοχής των φοιτητών/ριών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη» του Πανεπιστημίου Πειραιώς, την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας των δύο οργανισμών για την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της τεχνογνωσίας στο πεδίο της Βιωσιμότητας.

Μεταξύ των κοινών πρωτοβουλιών ξεχωρίζει η θέσπιση προγράμματος υποτροφιών από την Interamerican, η οποία έχει ήδη απονείμει δύο υποτροφίες για τον ακαδημαϊκό κύκλο 2025-2027 σε φοιτητές/ριες από περιοχές που έχουν δοκιμαστεί από φυσικές καταστροφές, δίνοντας ώθηση σε νέους ανθρώπους να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους σε ένα δυναμικό αντικείμενο και να συμβάλουν ενεργά στη διαμόρφωση ενός πιο ανθεκτικού μέλλοντος.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν φοιτητές /ριες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, στελέχη της Interamerican και ακαδημαϊκοί εκπρόσωποι από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς καθώς κι από άλλα Πανεπιστήμια που συνεργάζονται με το συγκεκριμένο ΠΜΣ, ανταλλάσσοντας ιδέες για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες στον χώρο της βιωσιμότητας. Παράλληλα, βραβεύθηκαν οι αριστούχοι/ες του προηγούμενου ακαδημαϊκού κύκλου, αναγνωρίζοντας την αριστεία και την προσήλωσή τους.

Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Interamerican

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο καλωσόρισμά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Interamerican, Γιάννης Καντώρος, αναφέρθηκε στη στρατηγική κατεύθυνση και τις πρωτοβουλίες του Ομίλου για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας απέναντι στις φυσικές καταστροφές. Όπως σημείωσε μεταξύ άλλων: «Με πρωτοβουλίες όπως αυτή, στεκόμαστε δίπλα στις κοινότητες που χρειάζονται στήριξη και συμβάλλουμε στην προετοιμασία της επόμενης γενιάς που θα κληθεί να διαχειριστεί κρίσιμα ζητήματα βιωσιμότητας και τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης».

Χρύσα Ελευθερίου, Sustainability Leader του Ομίλου Interamerican

Στη συνέχεια, η Χρύσα Ελευθερίου, Sustainability Leader του Ομίλου Interamerican, παρουσίασε τη στρατηγική βιωσιμότητας και τις δεσμεύσεις της εταιρείας για το περιβάλλον, υπογραμμίζοντας: «Η βιωσιμότητα απαιτεί νέες προσεγγίσεις και συλλογική δράση. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που υποστηρίζουμε φοιτητές/ιες που έχουν βιώσει έντονα τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και τους προσφέρουμε τα εργαλεία να εξελιχθούν σε επαγγελματίες που θα συμβάλουν ουσιαστικά στη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον».

Η Κωνσταντίνα Κοτταρίδη, Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη», συμπλήρωσε: «Η συνεργασία μας με την Interamerican δείχνει έμπρακτα πώς οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης μπορούν να αποκτήσουν πραγματικό κοινωνικό αντίκτυπο. Μέσα από κοινές πρωτοβουλίες δίνουμε σε φοιτήτριες και φοιτητές την ευκαιρία να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις ενός μεταβαλλόμενου κόσμου. Η σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά αποτελεί θεμέλιο για την προώθηση του κοινού καλού».

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η Interamerican επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή της να συνεργάζεται με κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα, αποτελώντας γέφυρα ανάμεσα στην εκπαίδευση και τις επιχειρήσεις και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που είναι κρίσιμες για τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον.