Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Παιδεία

Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ: Πότε τα οριστικά αποτελέσματα στην ΕΕΤΑΑ

Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ: Πότε τα οριστικά αποτελέσματα στην ΕΕΤΑΑ
Την Δευτέρα θα ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα για τα voucher για παιδικούς σταθμούς από την ΕΕΤΑΑ.

Αντίστροφη μέτρηση για τα αποτελέσματα για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ στην ΕΕΤΑΑ, τα οποία θα ανακοινωθούν την Δευτέρα.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη των εργαζόμενων και άνεργων γονέων, ώστε να μπορούν να συνδυάσουν τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις με την ανατροφή των παιδιών, αλλά και να προσφέρει στα παιδιά ποιοτική φροντίδα και εκπαίδευση σε ασφαλές περιβάλλον.

Μέσα από τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ, τα παιδιά ηλικίας από βρεφική έως προσχολική ηλικία έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες, να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες και να αποκτήσουν τα πρώτα ερεθίσματα που θα τα προετοιμάσουν για το σχολείο. Το προσωπικό των δομών αποτελείται από εξειδικευμένους παιδαγωγούς που στηρίζουν την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, μέσα από παιχνίδι, μάθηση και καλλιέργεια αξιών συνεργασίας.

Για τους γονείς, η ένταξη στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ αποτελεί σημαντική βοήθεια, καθώς μειώνει το οικονομικό βάρος της προσχολικής αγωγής και δίνει τη δυνατότητα ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες. Έτσι, οι παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ δεν ωφελούν μόνο τις οικογένειες, αλλά και την κοινωνία στο σύνολό της, επενδύοντας στο μέλλον των παιδιών.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

Εργασία σε βάρδιες: 5 μακροχρόνιες επιπτώσεις για την υγεία σας

Εργασία σε βάρδιες: 5 μακροχρόνιες επιπτώσεις για την υγεία σας

Στάθης Μαντζώρος: Στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» ηθοποιός του «Σασμού»

Στάθης Μαντζώρος: Στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» ηθοποιός του «Σασμού»

Νέα μελέτη: Πόσο πιθανό είναι να εμφανιστεί δεύτερος καρκίνος μετά τον καρκίνο του μαστού

Νέα μελέτη: Πόσο πιθανό είναι να εμφανιστεί δεύτερος καρκίνος μετά τον καρκίνο του μαστού

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Σχετικά Άρθρα

Αποτελέσματα εισαγωγής Αλλοδαπών - Αλλογενών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2025

Αποτελέσματα εισαγωγής Αλλοδαπών - Αλλογενών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2025

Παιδεία
Eurobasket 2025 - Αποτελέσματα: Η πρώτη αγωνιστική

Eurobasket 2025 - Αποτελέσματα: Η πρώτη αγωνιστική

Αθλητισμός
ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τα voucher βιβλίων, ξεκινούν οι ενστάσεις

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τα voucher βιβλίων, ξεκινούν οι ενστάσεις

Οικονομία
Eurojackpot 26/8/25: Νέο τζακ ποτ - 2 τα τυχερά δελτία κερδίζουν από 1,7 εκατ. ευρώ

Eurojackpot 26/8/25: Νέο τζακ ποτ - 2 τα τυχερά δελτία κερδίζουν από 1,7 εκατ. ευρώ

Ελλάδα

NETWORK

Η απάντηση του ΠΙΣ στον Άδωνι Γεωργιάδη: «Οι 320 διορισμοί δεν αφορούν όλοι γιατρούς που εισέρχονται στο ΕΣΥ»

Η απάντηση του ΠΙΣ στον Άδωνι Γεωργιάδη: «Οι 320 διορισμοί δεν αφορούν όλοι γιατρούς που εισέρχονται στο ΕΣΥ»

healthstat.gr
ΔΕΔΔΗΕ: Εκκενώθηκαν γραφεία στη Θεσσαλονίκη μετά από απειλητικό email για εκρηκτικό μηχανισμό

ΔΕΔΔΗΕ: Εκκενώθηκαν γραφεία στη Θεσσαλονίκη μετά από απειλητικό email για εκρηκτικό μηχανισμό

ienergeia.gr
Νέα μελέτη: Πόσο πιθανό είναι να εμφανιστεί δεύτερος καρκίνος μετά τον καρκίνο του μαστού

Νέα μελέτη: Πόσο πιθανό είναι να εμφανιστεί δεύτερος καρκίνος μετά τον καρκίνο του μαστού

healthstat.gr
Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση των Νοσοκομείων Πειραιά «Μεταξά», Χανίων και Πέλλας, ύψους 15.350.380 ευρώ

Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση των Νοσοκομείων Πειραιά «Μεταξά», Χανίων και Πέλλας, ύψους 15.350.380 ευρώ

ienergeia.gr
Εργασία σε βάρδιες: 5 μακροχρόνιες επιπτώσεις για την υγεία σας

Εργασία σε βάρδιες: 5 μακροχρόνιες επιπτώσεις για την υγεία σας

healthstat.gr
Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

healthstat.gr
ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης της σχετικά με ειδικούς τομεακούς κανόνες για τις πτυχές της κυβερνοασφάλειας στις διασυνοριακές ροές η/ε

ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης της σχετικά με ειδικούς τομεακούς κανόνες για τις πτυχές της κυβερνοασφάλειας στις διασυνοριακές ροές η/ε

ienergeia.gr
Η ΡΑΑΕΥ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Η ΡΑΑΕΥ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

ienergeia.gr