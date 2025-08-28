Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ: Πότε τα οριστικά αποτελέσματα στην ΕΕΤΑΑ

Αντίστροφη μέτρηση για τα αποτελέσματα για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ στην ΕΕΤΑΑ, τα οποία θα ανακοινωθούν την Δευτέρα.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη των εργαζόμενων και άνεργων γονέων, ώστε να μπορούν να συνδυάσουν τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις με την ανατροφή των παιδιών, αλλά και να προσφέρει στα παιδιά ποιοτική φροντίδα και εκπαίδευση σε ασφαλές περιβάλλον.

Μέσα από τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ, τα παιδιά ηλικίας από βρεφική έως προσχολική ηλικία έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες, να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες και να αποκτήσουν τα πρώτα ερεθίσματα που θα τα προετοιμάσουν για το σχολείο. Το προσωπικό των δομών αποτελείται από εξειδικευμένους παιδαγωγούς που στηρίζουν την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, μέσα από παιχνίδι, μάθηση και καλλιέργεια αξιών συνεργασίας.

Για τους γονείς, η ένταξη στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ αποτελεί σημαντική βοήθεια, καθώς μειώνει το οικονομικό βάρος της προσχολικής αγωγής και δίνει τη δυνατότητα ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες. Έτσι, οι παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ δεν ωφελούν μόνο τις οικογένειες, αλλά και την κοινωνία στο σύνολό της, επενδύοντας στο μέλλον των παιδιών.