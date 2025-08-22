Webometrics: Μεγάλη άνοδος για τις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές στην κατάταξη Πανεπιστημίων

Εντυπωσιακή άνοδος στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.

Μεγάλη άνοδο σημείωσαν οι Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές το 2024-2025, σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, σύμφωνα με την ακαδημαϊκή κατάταξη της διεθνούς οργάνωσης Webometrics, η οποία αξιολογεί με αξιοπιστία 32.000 πανεπιστημιακά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο.

Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο κατά 22,3%, κερδίζοντας 1.857 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη το 2024-2025, δηλαδή από world rank 8.318 τον Ιούλιο 2024 σε world rank 6,461 τον Ιούλιο 2025. Ακολούθησε η Σχολή Ικάρων με άνοδο 14,3% και η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων με 4,9%.

Παράλληλα, σημειώνεται, ότι ο μέσος όρος παγκόσμιας κατάταξης των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων βελτιώθηκε κατά +14% (κατά 1.173 θέσεις) το 2025, δηλαδή από μέση WR 8.371 τον Ιούλιο 2024 στη μέση WR 7.198 τον Ιούλιο 2025.

Τα κριτήρια αξιολόγησης που χρησιμοποιεί η λίστα κατάταξης Webometrics είναι:

- Παρουσία (Presence): Ο συνολικός αριθμός σελίδων του ιστότοπου του Ιδρύματος, στον οποίο περιλαμβάνονται και όλες οι υποσελίδες και οι τύποι αρχείων, μέσα από τη μηχανή αναζήτησης Google(βάρος κριτηρίου:10%).

- Απήχηση (Visibility): Η δημοτικότητα και η επισκεψιμότητα του ιστότοπου και του περιεχομένου του Ιδρύματος(βάρος κριτηρίου:50%).

- Διαφάνεια (Transparency): Ο αριθμός των ετεροαναφορών του Ιδρύματος, βάσει του Google Scholar(βάρος κριτηρίου:10%).

- Αριστεία (Excellence): Ποσοστό των δημοσιεύσεων του Ιδρύματος που ανήκουν στο 10% των περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων σε κάθε επιστημονικό πεδίο για την τελευταία πενταετία, βάσει της Scimago(βάρος κριτηρίου:30%).

Σημαντικό ρόλο στη μεγάλη άνοδο των τριών Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων εκτιμάται ότι διαδραμάτισαν οι αλλαγές στο θεσμικό και λειτουργικό τους πλαίσιο από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, σχετικά με την ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων, τη δυνατότητα μεταπτυχιακών σπουδών και την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών. Ενδεικτικό είναι ότι η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων έχει πλέον 29 διιδρυματικές συμφωνίες με αντίστοιχες σχολές του εξωτερικού.