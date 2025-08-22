Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Παιδεία

Webometrics: Μεγάλη άνοδος για τις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές στην κατάταξη Πανεπιστημίων

eurokinissi eurokinissi
Εντυπωσιακή άνοδος στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.

Μεγάλη άνοδο σημείωσαν οι Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές το 2024-2025, σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, σύμφωνα με την ακαδημαϊκή κατάταξη της διεθνούς οργάνωσης Webometrics, η οποία αξιολογεί με αξιοπιστία 32.000 πανεπιστημιακά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο.

Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο κατά 22,3%, κερδίζοντας 1.857 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη το 2024-2025, δηλαδή από world rank 8.318 τον Ιούλιο 2024 σε world rank 6,461 τον Ιούλιο 2025. Ακολούθησε η Σχολή Ικάρων με άνοδο 14,3% και η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων με 4,9%.

Παράλληλα, σημειώνεται, ότι ο μέσος όρος παγκόσμιας κατάταξης των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων βελτιώθηκε κατά +14% (κατά 1.173 θέσεις) το 2025, δηλαδή από μέση WR 8.371 τον Ιούλιο 2024 στη μέση WR 7.198 τον Ιούλιο 2025.

Τα κριτήρια αξιολόγησης που χρησιμοποιεί η λίστα κατάταξης Webometrics είναι:

- Παρουσία (Presence): Ο συνολικός αριθμός σελίδων του ιστότοπου του Ιδρύματος, στον οποίο περιλαμβάνονται και όλες οι υποσελίδες και οι τύποι αρχείων, μέσα από τη μηχανή αναζήτησης Google(βάρος κριτηρίου:10%).

- Απήχηση (Visibility): Η δημοτικότητα και η επισκεψιμότητα του ιστότοπου και του περιεχομένου του Ιδρύματος(βάρος κριτηρίου:50%).

- Διαφάνεια (Transparency): Ο αριθμός των ετεροαναφορών του Ιδρύματος, βάσει του Google Scholar(βάρος κριτηρίου:10%).

- Αριστεία (Excellence): Ποσοστό των δημοσιεύσεων του Ιδρύματος που ανήκουν στο 10% των περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων σε κάθε επιστημονικό πεδίο για την τελευταία πενταετία, βάσει της Scimago(βάρος κριτηρίου:30%).

Σημαντικό ρόλο στη μεγάλη άνοδο των τριών Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων εκτιμάται ότι διαδραμάτισαν οι αλλαγές στο θεσμικό και λειτουργικό τους πλαίσιο από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, σχετικά με την ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων, τη δυνατότητα μεταπτυχιακών σπουδών και την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών. Ενδεικτικό είναι ότι η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων έχει πλέον 29 διιδρυματικές συμφωνίες με αντίστοιχες σχολές του εξωτερικού.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Οι Έλληνες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο ταξίδια σε προορισμούς του εξωτερικού

Οι Έλληνες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο ταξίδια σε προορισμούς του εξωτερικού

Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως το τέλος του έτους

Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως το τέλος του έτους

Καλός ο καιρός σήμερα, θα «χτυπήσει» 40άρια την Παρασκευή

Καλός ο καιρός σήμερα, θα «χτυπήσει» 40άρια την Παρασκευή

Ξέχνα τα 10.000 βήματα - Δοκίμασε τον κανόνα περπατήματος 2:2:1

Ξέχνα τα 10.000 βήματα - Δοκίμασε τον κανόνα περπατήματος 2:2:1

Το Νο1 φρούτο για υγιή εγκέφαλο, καρδιά και έντερο

Το Νο1 φρούτο για υγιή εγκέφαλο, καρδιά και έντερο

Ράλι στην τιμή στο σουβλάκι: Ακόμα και πάνω από 5 ευρώ η τιμή του

Ράλι στην τιμή στο σουβλάκι: Ακόμα και πάνω από 5 ευρώ η τιμή του

Ποιες τροφές να αποφεύγετε όταν παίρνετε φάρμακα για την καρδιά σας

Ποιες τροφές να αποφεύγετε όταν παίρνετε φάρμακα για την καρδιά σας

Διατροφή και κατάθλιψη: Ένα μέταλλο μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο

Διατροφή και κατάθλιψη: Ένα μέταλλο μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο

Σάουνα: Τα 5 μεγάλα οφέλη για την υγεία σας

Σάουνα: Τα 5 μεγάλα οφέλη για την υγεία σας

Παραδοσιακή τυρόπιτα με γιαούρτι - Η συνταγή

Παραδοσιακή τυρόπιτα με γιαούρτι - Η συνταγή

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Σχετικά Άρθρα

Η κυβέρνηση Τραμπ ακύρωσε περισσότερες από 6.000 φοιτητικές βίζες

Η κυβέρνηση Τραμπ ακύρωσε περισσότερες από 6.000 φοιτητικές βίζες

Διεθνή
Αντιπερισπασμό με τη βία στα... Πανεπιστήμια

Αντιπερισπασμό με τη βία στα... Πανεπιστήμια

Ο Πληροφοριοδότης
ΣΥΡΙΖΑ: Υποσχέθηκαν Harvard, Yale, Columbia και ήρθαν κολλέγια από την Β&#039; εθνική των super market της Αγγλίας

ΣΥΡΙΖΑ: Υποσχέθηκαν Harvard, Yale, Columbia και ήρθαν κολλέγια από την Β' εθνική των super market της Αγγλίας

Πολιτική
Πανελλήνιες 2025: Το πρόγραμμα και τα εξεταστικά κέντρα των επαναληπτικών εξετάσεων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Πανελλήνιες 2025: Το πρόγραμμα και τα εξεταστικά κέντρα των επαναληπτικών εξετάσεων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Παιδεία

NETWORK

Ποιες τροφές να αποφεύγετε όταν παίρνετε φάρμακα για την καρδιά σας

Ποιες τροφές να αποφεύγετε όταν παίρνετε φάρμακα για την καρδιά σας

healthstat.gr
Διατροφή και κατάθλιψη: Ένα μέταλλο μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο

Διατροφή και κατάθλιψη: Ένα μέταλλο μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο

healthstat.gr
Σάουνα: Τα 5 μεγάλα οφέλη για την υγεία σας

Σάουνα: Τα 5 μεγάλα οφέλη για την υγεία σας

healthstat.gr
Το ΚΕΠΑ αναζητά φοιτητές για εθελοντική εργασία

Το ΚΕΠΑ αναζητά φοιτητές για εθελοντική εργασία

ienergeia.gr
Παραδοσιακή τυρόπιτα με γιαούρτι - Η συνταγή

Παραδοσιακή τυρόπιτα με γιαούρτι - Η συνταγή

healthstat.gr
Η Sungrow κατακτά την ανώτερη βαθμίδα AAA στις αξιολογήσεις ESG της Morgan Stanley

Η Sungrow κατακτά την ανώτερη βαθμίδα AAA στις αξιολογήσεις ESG της Morgan Stanley

ienergeia.gr
Συνέδριο «Smart Villages»: Στις 2 Σεπτεμβρίου στη Σαλαμίνα

Συνέδριο «Smart Villages»: Στις 2 Σεπτεμβρίου στη Σαλαμίνα

ienergeia.gr
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο, Παρασκευή σε έξι περιφέρειες της Ελλάδας

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο, Παρασκευή σε έξι περιφέρειες της Ελλάδας

ienergeia.gr