Η ενεργειακή μετάβαση δεν είναι μόνο περιβαλλοντική επιλογή, είναι ζήτημα οικονομικής ανεξαρτησίας, κοινωνικής δικαιοσύνης και δημοκρατίας και κυρίως, είναι ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές.

Η COP31 στην Αττάλεια ολοκληρώθηκε χωρίς μια συνολική συμφωνία για το κλίμα. Δύο εβδομάδες διαπραγματεύσεων και δύο ημέρες παράτασης δεν στάθηκαν αρκετές για να γεφυρώσουν τις διαφορές. Το πιο αποκαλυπτικό στοιχείο είναι ότι στο τελικό κείμενο δεν υπήρχε ούτε μία αναφορά στα ορυκτά καύσιμα. Σαν να μπορεί να αντιμετωπιστεί η κλιματική κρίση χωρίς να κατονομάσουμε την κύρια αιτία της.

Περισσότερες από 130 χώρες ζητούσαν έναν σαφή οδικό χάρτη για τη μετάβαση μακριά από τον άνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία, μικρά νησιωτικά κράτη και χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου αρνήθηκαν να αποδεχτούν ένα κείμενο που παρέκαμπτε το κεντρικό ζήτημα. Η αποτυχία επίτευξης συνολικής συμφωνίας αποτυπώνει τους ισχυρούς γεωπολιτικούς και οικονομικούς ανταγωνισμούς που εξακολουθούν να καθορίζουν τις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα.

Πίσω από τις διπλωματικές διατυπώσεις βρίσκονται ανθρώπινες ζωές. Οι κάτοικοι του Τουβαλού και άλλων νησιωτικών κρατών βλέπουν την ίδια τους την ύπαρξη να απειλείται από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Κοινότητες στον Παγκόσμιο Νότο αντιμετωπίζουν καταστροφικές πλημμύρες, ξηρασίες και ακραία καιρικά φαινόμενα, έχοντας συμβάλει ελάχιστα στη δημιουργία του προβλήματος. Αυτοί είναι οι κλιματικοί προσφυγες. Η κλιματική κρίση δεν είναι μια αφηρημένη συζήτηση για το μέλλον. Είναι μια πραγματικότητα που ήδη διευρύνει τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες. Η κλιματική δικαιοσύνη, επομένως, δεν μπορεί να εξαντλείται σε γενικές διακηρύξεις. Χρειάζεται δεσμεύσεις, χρηματοδότηση και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Χρειάζεται οι πλουσιότερες χώρες να αναλάβουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί και να στηρίξουν τις κοινωνίες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των επιπτώσεων.

Η Ελλάδα έχει ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα: τον ήλιο, τον άνεμο και τη γεωθερμία. Διαθέτει τις φυσικές προϋποθέσεις για να αναπτύξει ένα διαφορετικό ενεργειακό μοντέλο, με φθηνότερη παραγωγή, μεγαλύτερη αυτονομία και ισχυρότερο δημόσιο και κοινωνικό αποτύπωμα. Ωστόσο, η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν αρκεί από μόνη της. Χρειάζονται ισχυρά ηλεκτρικά δίκτυα, υποδομές αποθήκευσης, διασυνδέσεις και ένας σχεδιασμός που θα επιτρέπει η παραγόμενη καθαρή ενέργεια να αξιοποιείται προς όφελος της κοινωνίας. Δεν μπορεί να θεωρείται επιτυχία να παράγουμε φθηνή πράσινη ενέργεια και να μην έχουμε τις υποδομές για να τη μεταφέρουμε και να την αποθηκεύσουμε, την ώρα που νοικοκυριά και επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν υψηλό ενεργειακό κόστος. Χρειαζόμαστε ενεργειακή δημοκρατία. Με ενεργειακές κοινότητες, συμμετοχή των δήμων, των συνεταιρισμών και των πολιτών, με προτεραιότητα στα νοικοκυριά και στις μικρές επιχειρήσεις. Η ενεργειακή μετάβαση δεν πρέπει να δημιουργεί νέες ανισότητες ούτε να συγκεντρώνει τα οφέλη της σε λίγους μεγάλους παίκτες.

Η αποτυχία της COP31 δεν πρέπει να οδηγήσει σε παραίτηση από την πολυμερή συνεργασία. Αντίθετα, αναδεικνύει την ανάγκη για νέες συμμαχίες και περιφερειακές πρωτοβουλίες. Η Μεσόγειος είναι μια περιοχή που βιώνει ήδη με ιδιαίτερη ένταση τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Πυρκαγιές, πλημμύρες, παρατεταμένοι καύσωνες, λειψυδρία και ερημοποίηση απειλούν τις οικονομίες, τα οικοσυστήματα και την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων. Η συνεργασία των χωρών της περιοχής για την ενεργειακή μετάβαση, τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, την προστασία των θαλασσών και την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών είναι μια αναγκαιότητα. Όλα αυτά έχουν σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο. Το κόστος για την κλιματική κρίση. Υπολογίζεται σε 1,1 δισ. ευρώ η δημοσιονομική επιβάρυνση από μια χρονιά φυσικών καταστροφών όπως το 2023, με παρατεταμένους καύσωνες, ξηρασία, μεγάλες πυρκαγιές στον Έβρο και τη Ρόδο και καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία. Περίπου 400 εκατ. ευρώ αφορούν τις δημοσιονομικές επιπτώσεις της μειωμένης παραγωγής και 745 εκατ. ευρώ την κρατική αρωγή. Υπολογίστε και το οικονομικό κόστος σε βάθος χρόνου, αν η κλιματική κρίση επιταχυνθεί όπως δείχνουν τα μοντέλα.

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Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια, αξιοποιώντας και την επικείμενη ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2027, ώστε η πράσινη μετάβαση και η καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας να αποκτήσουν κεντρική θέση στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Η COP31 έδειξε τα όρια μιας διεθνούς διαπραγμάτευσης όταν τα βραχυπρόθεσμα συμφέροντα υπερισχύουν της συλλογικής ευθύνης. Έδειξε όμως και ότι υπάρχει μια μεγάλη ομάδα χωρών που δεν αποδέχεται πλέον την αποσύνδεση των κλιματικών δεσμεύσεων από την πραγματική δράση.

Η ενεργειακή μετάβαση δεν είναι μόνο περιβαλλοντική επιλογή, είναι ζήτημα οικονομικής ανεξαρτησίας, κοινωνικής δικαιοσύνης και δημοκρατίας και κυρίως, είναι ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές.

(Ο Κώστας Ζαχαριάδης είναι μέλος της ΕΛ.Α.Σ.)