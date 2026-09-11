Όσοι προβληματίζονται για το ενδεχόμενο μετεκλογικό κενό, αναζητούν ΣΥΜΜΑΧΟ για καλύτερη διακυβέρνηση ή ΣΥΝ-ΕΤΑΙΡΟ για πιο προσοδοφόρες business;

Το ρήγμα και η ρωγμή

Ακροβασία στ’απόκρημνα...

Μ.Σκουρολιάκου,Ιδού Εμείς

Δεν αντέχεται ψυχοπνευματικά όλη αυτή η ταραχή με την Έκθεση Θεσσαλονίκης, που μόνο Δ[ιεθνής] δεν μοιάζει και γι’ αυτό από του χρόνου καλό θα ήταν να μετονομασθεί σε Έκθεση Πολιτικών στη Θεσσαλονίκη [ΕΚΠΟΘ].

Παραταύτα θα μου επιτρέψετε να καταθέσω ορισμένες σκέψεις, οι οποίες κινούνται πίσω, μέσα και γύρω από τις μέχρι στιγμής εξαγγελίες:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

1.την ώρα που ολόκληρος ο πλανήτης ασχολείται με την Πολεμική Διπλωματία [;] του αίματος και του θανάτου, πόσο άστοχο είναι να ζυγίζουνε τα κομματικά επιτελεία λάφυρα και χρυσαφικά;

2.μπορεί άραγε ο πολίτης να δια-κρίνει μέσα από τις συμπεριφορές [κι όχι τις κορώνες] ποιος πολιτικός, από αυτούς που κυβέρνησαν τα τελευταία 10 χρόνια, είναι Δ[ι]Ε[φ]Θαρμένος και ποιος ‘΄καθαρός’;

3.οι πολιτικοί της ανοησίας των υποσχέσεων και οι δήθεν παρανοήσεις των ερμηνευτών τους [διανοουμένων με το κομμάτι] στηρίζουν το δημοκρατικό πολίτευμα που κλονίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την άνοδο της Ακροδεξιάς;

4.το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα είναι η ΔΥΣΠΙΣΤΙΑ των αριστερών κομμάτων για τα δεξιά κόμματα ή η ΑΠΙΣΤΙΑ που ενδημεί μέσα σε όλα;

5.όσοι προβληματίζονται για το ενδεχόμενο μετεκλογικό κενό, αναζητούν ΣΥΜΜΑΧΟ για καλύτερη διακυβέρνηση ή ΣΥΝ-ΕΤΑΙΡΟ για πιο προσοδοφόρες business;

Επειδή στην Ελλάδα οι συστημικοί, οι αντισυστημικοί και οι ασυστημικοί έχουν γίνει ένα ιδεοληπτικό κουβάρι, επειδή οι έχοντες, οι κατέχοντες και οι μη-έχοντες άλλοτε δαιμονοποιούν, ως πλούσιους κι άλλοτε αγιοποιούν, ως γνωστούς/άγνωστους, ‘κάποιους άλλους’ [κατά περίπτωση κομματικούς τους χορηγούς ή μη], επειδή το φύλο των αγγέλων θα διαγνωσθεί ευκολότερα από τα φύλα των ανθρώπων κι επειδή καθίσταται όλο και δυσχερέστερο το να ισορροπήσει κάποιος σε ανισόρροπες κατα-στάσεις, νομίζω ότι το μόνο που έχει απομείνει στον ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ πολίτη είναι να παλέψει για την ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΟΥ [όχι τη δοτή, αλλά τη γνήσια], αν είναι δεξιός να μην τυφλωθεί από το ‘μαύρο χρήμα’ της διαφθοράς κι αν είναι αριστερός, να μην παραδοθεί στον [ταξικό; κοινωνικό; πολιτικό;] εχθρό του, που φέρει την επωνυμία/ετικέτα ’σπόνσορας του rebranding’.

(Ο Γιάννης Πανούσης είναι καθηγητής εγκληματολογίας, μέλος της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ)