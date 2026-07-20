Αναρωτιέμαι τι είδους γυαλιά φοράει ο τηλεθεατής για να μη βλέπει και τι έχει βάλει στη μύτη του για να μη μυρίζει;

Βαδίσου εμπρός, μετά

Αυτή τη σύντομη στάση εδώ για στοχασμό, ανασεμό

και έναρξη νέας πορείας

Αντώνης Μακρυδημήτρης, Χαίρε παροδίτα

Εκτός από τα θλιβερά γεγονότα των κομματικών μεταγραφών,που αμαυρώνουν ,όχι μόνον τα εμπλεκόμενα αριστερά [;] κόμματα, όχι μόνον την έχουσα στο παρελθόν το ηθικό πλεονέκτημα Αριστερά[;], αλλά και τον ίδιο τον Κοινοβουλευτισμό, διαπιστώνουμε τον τελευταίο καιρό και άλλα [τηλεοπτικά] αρνητικά φαινόμενα:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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1. Αγράμματοι και ανερμάτιστοι «ειδικοί αναλυτές» [sic] [πρώην τάδε] βγαίνουν στα μεσημεριανά και γεμίζουν με επιστημονικές ανοησίες τα μυαλά των αφελών τηλεθεατών.

Αφού διχογνωμείται η ΕΣΗΕΑ, δεν αντιδρά το ΕΣΡ, μήπως υπάρχει κάποιος σοβαρός παράγων να σταματήσει αυτήν την επικίνδυνη παραπληροφόρηση, ιδίως σ’ ευαίσθητα θέματα;

2. Εγγράμματοι ,αλλά ή αόμματοι ή υπερφιλόδοξοι [πρώην ακριβοδίκαιοι νομομαθείς], προβαίνουν σε ανακοινώσεις, οι οποίες όχι μόνο παραβιάζουν κάθε στοιχείο του τεκμηρίου αθωότητας [όταν πρόκειται για μη φίλα προσκείμενον ύποπτο], αλλά αναδρομικά αμαυρώνουν το κύρος του αμερόληπτου κριτή.

Έγκυρη γνώμη μονόπλευρων φανατικών δεν νοείται.

3. Ημιεγγράμματοι/ες τραγουδοποιοί, καλλιτέχνες/ιδες δηλώνουν με στόμφο φιλοσόφου [sic] τις κομματικές τους απόψεις και μας τάζουν έναν καλύτερο κόσμο [αν βεβαίως ψηφίσουμε το κόμμα τους].

Ο καθείς εφ’ώ ετάχθη ή ο καθείς εφ’ώ εχάθη;

4. Περσόνες της τηλεόρασης, χωρίς άσπιλο ηθικό παρελθόν, πλημμυρίζουν τα social media με gossip για την ανούσια ζωή τους, προβάλλοντας το χειρότερο παράδειγμα επιτυχίας [;] στους νέους.

Όσοι τα βλέπουν και τ’ ασπάζονται να μη διαμαρτύρονται μετά.

5. Ρεπόρτερς των καναλιών κακοποιούν καθημερινά ή και δολοφονούν την ελληνική γλώσσα, δημοσιογράφοι υποτιμάνε τη νοημοσύνη των τηλεθεατών με τα σχόλια τους, προκειμένου να περάσουν τη «γραμμή» ή του αφεντικού ή του κόμματός τους κι όμως θεωρούνται «έγκριτοι».

Όλα τα παραπάνω κι άλλα πολλά, κινούνται παράλληλα με τα διεθνή προβλήματα του πολέμου, τα ευρωπαϊκά προβλήματα της ανόδου της Ακροδεξιάς και τα εθνικά προβλήματα της φτωχοποίησης και των σκανδάλων.

Αναρωτιέμαι τι είδους γυαλιά φοράει ο τηλεθεατής για να μη βλέπει και τι έχει βάλει στη μύτη του για να μη μυρίζει;

Μόνο ν’ακούει μπορεί ..

Κι αυτό το κάνει χωρίς να δια-κρίνει τους θορύβους των χρήσιμων ηλιθίων από τα τραγούδια της αισιοδοξίας και της συμμετοχής των ενεργών πολιτών;