1. Η αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα αποτελεί πράξη κρατικής τρομοκρατίας που παραβιάζει κατάφωρα τη διεθνή νομιμότητα. Να θυμίσουμε τι αναφέρει το άρθρο 2 του Χάρτη του ΟΗΕ που κουρελιάζουν (για μία ακόμα φορά) οι ΗΠΑ: «Όλα τα Μέλη στις διεθνείς τους σχέσεις θα απέχουν από την απειλή ή τη χρήση βίας, που εκδηλώνεται εναντίον της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους».
2. Η επίθεση στη Βενεζουέλα είναι έτσι κι αλλιώς απαράδεκτη, αλλά γίνεται ακόμα πιο εξοργιστική δεδομένου ότι ο Τραμπ δεν τη δικαιολογεί με στοιχειωδώς πειστικό τρόπο. Κανένα στοιχείο δεν έχει προσκομιστεί τόσους μήνες που να συνδέει τον Μαδούρο με το εμπόριο ναρκωτικών ή με οποιαδήποτε απειλή κατά της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ.
3. Είναι προφανές ότι αυτό που επιδιώκεται είναι η αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα και η υφαρπαγή από τις ΗΠΑ των πολύ πλούσιων πετρελαϊκών κοιτασμάτων της χώρας. Τις αμερικανικές προθέσεις για τα πετρέλαια της Βενεζουέλας τις έχει ξεκαθαρίσει ο ίδιος ο Τραμπ σε δηλώσεις του. Πρόκειται για τον ιμπεριαλισμό στην πιο ωμή μορφή του.
4. Η αμερικανική επίθεση δεν αποσταθεροποιεί μόνο τη Λατινική Αμερική, αλλά ολόκληρο τον πλανήτη. Ο Τραμπ κάνει ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα στην κατεύθυνση της πλήρους κατάλυσης του διεθνούς δικαίου και την απόλυτη επιβολή του «δίκιου του ισχυρότερου». Η μεγάλη διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι δεν κρατιούνται ούτε τα προσχήματα.
5. Η διάλυση του πλαισίου του διεθνούς δικαίου καθιστά πολύ πιο εύκολη τη βίαιη επίλυση των διακρατικών διαφορών παντού στον κόσμο, πράγμα ιδιαίτερα επικίνδυνο για περιοχές όπως η δική μας. Γι’ αυτό το λόγο οι εν Ελλάδι υποστηρικτές του Τραμπ δεν είναι μόνο αμοραλιστές, αλλά και άφρονες.
(Ο Γιάννης Αλμπάνης είναι δημοσιογράφος)