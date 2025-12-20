Ο έντιμος αγώνας των αγροτών είναι αγώνας για αξιοπρέπεια και προοπτική. Το ΠΑΣΟΚ θα σταθεί δίπλα τους με σχέδιο, συνέπεια και καθαρές δεσμεύσεις.

Οι αγρότες βρίσκονται ξανά στους δρόμους όχι από επιλογή, αλλά από ανάγκη. Στα μπλόκα σε όλη τη χώρα, βλέπουμε τον πιο έντιμο αγώνα από ανθρώπους της παραγωγής που παλεύουν για να κρατήσουν ζωντανό το χωράφι, το κοπάδι, την οικογένεια τους αλλά και όλες τις οικογένειες της χώρας. Είναι οι άνθρωποι που γεμίζουν το τραπέζι μας. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί ό,τι πληρώνει και θα πληρώνει μέσα στις γιορτές ο καταναλωτής ακριβότερα, το έχει ήδη πληρώσει ο αγρότης σε καύσιμα, ρεύμα, λιπάσματα, ζωοτροφές και μεταφορές.

Σήμερα ο πρωτογενής τομέας ασθμαίνει κάτω από το βάρος της ακρίβειας που ροκανίζει κάθε περιθώριο κέρδους, ενώ το ενεργειακό κόστος, τα καύσιμα, τα λιπάσματα και οι ζωοτροφές πιέζουν αφόρητα τους παραγωγούς. Χρειάζεται ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και πραγματικοί έλεγχοι στα περιθώρια κέρδους, κατάργηση ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο και ενεργειακές κοινότητες σε αγροτικές περιοχές για φθηνότερο ρεύμα.

Την ίδια ώρα, οι καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις και η αδυναμία του ΕΛΓΑ να ανταποκριθεί δίκαια και γρήγορα σε ζημιές από ακραία φαινόμενα αφήνουν εκτεθειμένες ολόκληρες εκμεταλλεύσεις. Μια γενναία αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε οι αποζημιώσεις να είναι έγκαιρες, δίκαιες και πραγματικές, με σύγχρονα κλιματικά κριτήρια, διαφάνεια στις εκτιμήσεις και προκαταβολές σε εύλογο χρόνο, όπως προτείνει το ΠΑΣΟΚ, είναι η απάντηση στο πρόβλημα.

Τι βλέπουν όμως οι αγρότες; Να χαρακτηρίζονται εγκληματίες όταν αυτοί που πραγματικά εγκλημάτησαν και εξαπάτησαν, δηλαδή οι κομματάρχες της Νέας Δημοκρατίας και όσοι τους κάλυπταν, να μην απολογούνται για τα πεπραγμένα τους και να έχουν το θράσος μάλιστα να μας εμπαίζουν όλους δημόσια.

Ακόμη και στα πιο «τεχνικά» ζητήματα, οι χειρισμοί της κυβέρνησης επιτείνουν το αδιέξοδο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα η πληρωμή του Μ23 και η επιδρομή του ΕΛΓΑ στους τραπεζικούς λογαριασμούς πριν καν καταβληθούν οι ενισχύσεις. Δεν πρόκειται απλώς για τεχνικές αστοχίες. Είναι ζήτημα δικαιοσύνης και αξιοπιστίας του κράτους απέναντι στους ανθρώπους που στηρίζει. Και εδώ αναδεικνύεται ένα ακόμη βαθύτερο πρόβλημα. Ειδικά για το Μ23 και την ερώτηση των βουλευτών της ΝΔ, φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να πείσει ούτε τους δικούς της ανθρώπους, πόσο μάλλον τους αγρότες που βιώνουν τις συνέπειες στο χωράφι και στους λογαριασμούς τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η απαξίωση του πρωτογενούς τομέα είναι ένα ακόμη χτύπημα στην ελληνική ύπαιθρο. Η περιφέρεια αισθάνεται εγκαταλελειμμένη από το κλείσιμο βασικών δομών και υπηρεσιών μέχρι την έλλειψη σε υποδομές και το υψηλό κόστος μεταφοράς και ενέργειας. Η καθημερινότητα πλέον δυσκολεύει. Η ακρίβεια στις γιορτές είναι ο καθρέφτης της πίεσης που ζουν οι παραγωγοί όλο τον χρόνο. Αν ο αγρότης δεν μπορεί να καλλιεργήσει με βιώσιμο κόστος, αν δεν πληρώνεται δίκαια για τον κόπο του, αν δεν αποζημιώνεται έγκαιρα και αν δεν έχει βεβαιότητα για τις ενισχύσεις του, τότε αυτό αντανακλάται άμεσα στο πορτοφόλι του καταναλωτή.

Υπάρχουν όμως δύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι απέναντι στην αντιμετώπιση των ζητημάτων του πρωτογενούς τομέα. Από τη μια ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, που βρέθηκε με τους αγρότες στα μπλόκα, συνομίλησε μαζί τους, άκουσε τα προβλήματά τους και πρότεινε λύσεις όπως για το αγροτικό ρεύμα στα επτά ευρώ, τις ανώτατες τιμές στα αγροτικά εφόδια και την προστασία της αγροτικής γης. Ο άλλος κόσμος; Έξι χρόνια απαξίωσης, εγκατάλειψης και σκανδάλων. Μια κυβέρνηση που δεν είχε το θάρρος να βρεθεί με τους αγρότες και να βρει από κοινού λύσεις στα προβλήματα που η ίδια η κυβερνητική ανικανότητα διόγκωσε και τώρα προσχηματικά ζητάει τα αιτήματά τους, λέγοντας ότι δεν τα γνώριζε.

Γι’ αυτό τώρα μιλούν οι αγρότες και οφείλουμε να ακούσουμε. Ο έντιμος αγώνας των αγροτών είναι αγώνας για αξιοπρέπεια και προοπτική. Το ΠΑΣΟΚ θα σταθεί δίπλα τους με σχέδιο, συνέπεια και καθαρές δεσμεύσεις. Γιατί χωρίς δίκαιη μετάβαση στην ενέργεια, χωρίς διαφάνεια στις ενισχύσεις και χωρίς πραγματική μείωση του κόστους, δεν υπάρχει βιώσιμη γεωργία - και χωρίς βιώσιμη γεωργία δεν υπάρχει ζωντανή περιφέρεια. Τόσο απλά.

(Η Όλγα Μαρκογιαννάκη είναι αν. εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής)