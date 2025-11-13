Είναι αδύνατο να καταφέρουν οι Ένοπλες Δυνάμεις να προσελκύσουν ακόμα και Επαγγελματίες Οπλίτες όταν προβλέπεται παραμονή οκτώ χρόνων στον βαθμό του στρατιώτη και καταληκτικός βαθμός του Επιλοχία Α στα 35 χρόνια.

Από τις πρώτες μέρες σχεδόν που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο νέος Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Δένδιας ανακοίνωσε ένα νέο σχεδιασμό, την περιβόητη «Ατζέντα 2030». Κανείς δεν κατάφερε να μάθει μέχρι τώρα από πού ήρθε αυτή η ατζέντα: είναι ελληνικής κοπής και προέλευσης; είναι κυβερνητικός σχεδιασμός που δεν είχε εξαγγελθεί; την έφερε μαζί του; του την επιβάλλουν; την επιβάλλει αυτός; την βρήκε έτοιμη και την υιοθέτησε; μήπως τελικά δεν υπάρχει καν ατζέντα κι είναι ένα επικοινωνιακό κατασκεύασμα για να προωθηθούν όλοι οι αντιδραστικοί σχεδιασμοί, που επί χρόνια έμεναν σε κλειστά συρτάρια, αλλά τώρα θεωρήθηκε ότι είναι η χρυσή συγκυρία με τον κατάλληλο άνθρωπο;

Το δεύτερο που έκανε φυσικά ήταν να ορκίσει σε πίστη και υποταγή στην ατζέντα του, τους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων. Δεν είχαν και πολλά περιθώρια αντίδρασης γιατί είχαν πάρει το μήνυμα ότι ο Υπουργός δεν αστειεύεται. Καθ’ ομολογία του ιδίου πρόσφατα στη Βουλή, ο προηγούμενος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ είδε τον δρόμο της εξόδου, γιατί δεν συμφώνησε με την δομή των Δυνάμεων που ήθελε ο Υπουργός. Οι φωτογραφίες του έκτοτε με τους Αρχηγούς πίσω του σε στάση προσοχής, κάθε φορά που έκανε εξαγγελίες για την Ατζέντα 2030, είναι πέρα από πρωτοφανείς και σοφά μελετημένες. Φέρουν ένα σημαντικό συμβολισμό: αν πάει καλά είναι δικό μου έργο και αυτοί απλά με στήριξαν, αν αποτύχει η ευθύνη είναι δική τους γιατί είναι δικές τους εισηγήσεις.

Όσοι ήμασταν πιο παλιοί, ιδίως οι απόστρατοι και είχαμε εμπειρία από παρόμοιες επιθέσεις στο παρελθόν, ανησυχήσαμε και αντιδράσαμε σχεδόν αμέσως, με πρωτοπόρους τους Συλλόγους ΑΣΣΥ, γιατί πίσω από τις εξαγγελίες είδαμε και καταλάβαμε ότι θα υποστούμε ανηλεή επίθεση σε όλα μας τα δικαιώματα και τα κεκτημένα. Η επίθεση δεν άργησε να ξεδιπλωθεί με νομοθετικές πρωτοβουλίες που διέλυαν και διαλύουν τα πάντα. Κλείσιμο Μονάδων - Στρατοπέδων, έκτακτες αποστρατείες εκατοντάδων στελεχών με πρωτοφανείς όρους και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, υποβάθμιση των Στρατιωτικών Νοσοκομείων και των υπηρεσιών υγείας για τους εν ενεργεία, τους απόστρατους και τις οικογένειές μας, ιδιωτικοποίηση της περιουσίας των ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων και «αξιοποίηση» των πόρων των Μετοχικών Ταμείων.

Ως επιδόρπιο της λαίλαπας που έχει επιφέρει ο κ. Υπουργός, άφησε ένα πολυνομοσχέδιο που μεταξύ άλλων περιέχει το νέο μισθολόγιο - βαθμολόγιο για τους εν ενεργεία στρατιωτικούς όλων των κατηγοριών και προελεύσεων. Ένα μισθολόγιο που υπόσχεται αυξήσεις αλλά ουσιαστικά προβαίνει σε άδικη και πρωτοφανή ανακατανομή εισοδήματος σε βάρος των χαμηλόβαθμων και ιδίως των Υπαξιωματικών. Εκτός των Ανωτάτων που θα δουν σημαντικότατες αυξήσεις, ίσως για να συναινούν πιο εύκολα σε όλα, όλοι οι υπόλοιποι είναι χαμένοι. Οι πιο χαμένοι απ’ όλους είναι οι απόφοιτοι των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών που σε αντάλλαγμα για αυξήσεις ψίχουλα, καταδικάζονται σε βαθμολογική καθήλωση και στασιμότητα στον βαθμό που φέρουν μέχρι την αποστρατεία τους. Η ρύθμιση έχει αναδρομική εφαρμογή ακόμα και σε βάθος 35 χρόνων και συνεπάγεται για τους αποφοίτους απώλεια έξι βαθμών Αξιωματικού με καταληκτικό βαθμό του Ανθυπασπιστή.

Η κατάσταση όσον αφορά την στελέχωση των Ενόπλων Δυνάμεων είναι δυστυχώς γνωστή και θλιβερή. Οι Στρατιωτικοί δεν έχουν λάβει πραγματικές αυξήσεις από το 2010-11. Οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας εξακολουθούν να είναι τραγικές, ο εργασιακός φόρτος κι οι ευθύνες, μαζί με τα παράλληλα και αυξημένα καθήκοντα πολλαπλασιάζονται. Η κατάσταση ωθεί τα στελέχη σε εξάντληση κι απογοήτευση με τις διαρκείς μεταθέσεις, τις μακρόχρονες αποστολές και απουσίες με υποτυπώδεις αποζημιώσεις, που έχουν σαν αποτέλεσμα την διάλυση πολλών οικογενειών ή την αποφυγή δημιουργίας οικογένειας από τους νεότερους. Εκατοντάδες παραιτήσεις κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια από έμπειρα και ικανά στελέχη και μια σταδιακή απαξίωση των άλλοτε περιζήτητων Στρατιωτικών Σχολών που χρόνο με τον χρόνο δυσκολεύονται να προσελκύσουν σπουδαστές με υψηλές δυνατότητες και προσόντα.

Στις Σχολές Υπαξιωματικών εισήλθε και ορκίστηκε φέτος αριθμός σπουδαστών κάτω από το 40-50% των θέσεων που είχαν προκηρυχθεί, ενώ και στις Σχολές Αξιωματικών τα πράγματα δεν είναι πολύ καλύτερα. Δεκάδες παραιτούνται ακόμα και μετά την ορκωμοσία τους και την αποφοίτησή τους, ενώ παράλληλα οι βάσεις εισαγωγής κατρακυλούν κάθε χρόνο και οι μελλοντικοί μας στρατηγοί και ναύαρχοι θα είναι μαθητές της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Η κατάσταση δεν είναι καλύτερη όσον αφορά τους Επαγγελματίες Οπλίτες αφού ο πρόσφατος διαγωνισμός για πρόσληψη 2.000 Επ.Οπ. δεν είχε τις χιλιάδες συμμετοχές άλλων εποχών, με αποτέλεσμα για το Πολεμικό Ναυτικό να προκηρυχθεί εκ νέου, χωρίς να γνωρίζουμε πόσοι θα εισέλθουν και πόσοι τελικά θα παραμείνουν.

Σε αυτό το δυστοπικό περιβάλλον ο κ. Υπουργός φέρνει ένα πολυνομοσχέδιο, που ο κάθε καλόπιστος παρατηρητής χωρίς ιδιαίτερη γνώση της πραγματικότητας των Ενόπλων Δυνάμεων, το πρώτο που θα συμπέραινε διαβάζοντας τα άρθρα του είναι ότι με τις αντιελκυστικές ρυθμίσεις του, επιδιωκόμενος σκοπός είναι η αύξηση των παραιτήσεων και το κλείσιμο τουλάχιστον των στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών. Είναι μάλιστα αδύνατο να καταφέρουν οι Ένοπλες Δυνάμεις να προσελκύσουν ακόμα και Επαγγελματίες Οπλίτες όταν προβλέπεται παραμονή οκτώ χρόνων στον βαθμό του στρατιώτη και καταληκτικός βαθμός του Επιλοχία Α στα 35 χρόνια.

Θα αναρωτηθεί κάνεις για ποιο λόγο να υπάρχει παρόμοιος σχεδιασμός. Συμπεραίνουμε ότι σκοπός είναι ένα μικρότερο και πιο ασπόνδυλο στράτευμα, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις κι αντιστάσεις, για ανάληψη κάθε είδους αποστολών κι όχι απαραίτητα εθνικών. Επίσης η σταδιακή ιδιωτικοποίηση των Ενόπλων Δυνάμεων που θα ξεκινήσει με την παραχώρηση στους τομείς υπηρεσιών, εστίασης, καθαριότητας, συντήρησης κτιρίων και θα περάσει στην φύλαξη και στην συντήρηση των οπλικών συστημάτων. Τις επιπτώσεις που θα έχει αυτός ο σχεδιασμός, για την όποια ικανότητα άμυνας και αποτροπής της Χώρας, αλλά και το πολλαπλάσιο οικονομικό κόστος που συνεπάγεται η ιδιωτικοποίηση, οφείλει να το αναλογιστεί κι ο Ελληνικός λαός που θα το επωμιστεί και να δράσει ανάλογα.

Η κατάσταση αυτή τη στιγμή στις Ένοπλες Δυνάμεις είναι πολύ άσχημη. Εν αναμονή της κατάθεσης στην διαβούλευση του πολυνομοσχεδίου, η ανησυχία και η απογοήτευση των στελεχών, ειδικά των αποφοίτων ΑΣΣΥ, έχει κτυπήσει κόκκινο. Δεκάδες περιμένουν με τις παραιτήσεις έτοιμες αν το νομοσχέδιο ψηφιστεί όπως έχει ήδη διαρρεύσει και θα ακολουθήσουν και πολλοί άλλοι. Αλλά κι όσοι παραμείνουν είτε από ανάγκη είτε λόγω υποχρεώσεων, ως καταδικασμένοι σε μια αέναη στασιμότητα που τους στερεί κάθε όραμα και ελπίδα για ανέλιξη και πρόοδο, οδηγούνται σε μια κατάσταση αδράνειας και αδιαφορίας. Θα πρόκειται πραγματικά για «κατόρθωμα» η πιο πατριωτική, εργατική, φιλότιμη και συγκροτημένη ομάδα εργαζομένων και στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και όχι μόνο, που αποτελεί την ραχοκοκαλιά του στρατεύματος και παράδειγμα προς μίμηση παγκοσμίως, να καταστραφεί μέσα σε λίγους μήνες. Οι επιπτώσεις θα είναι μακροχρόνιες και πολύ σοβαρές και θα απαιτηθεί πολύς χρόνος για να υπάρξει επανόρθωση, ακόμα και αν γίνει σύντομα αντιληπτός ο εσφαλμένος σχεδιασμός.

Ο κ. Υπουργός δείχνει να μην αντιλαμβάνεται τις ολέθριες συνέπειες του σχεδιασμού του. Ίσως έχει πιστέψει τόσο πολύ στην ατζέντα του που αρνείται να δεχτεί οποιαδήποτε άλλη άποψη ή εισήγηση και αυτό δυστυχώς δείχνει η μέχρι τώρα συμπεριφορά του. Το κρεσέντο προσβολών στο οποίο έχει καταφύγει κατά των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων διευρύνει το χάσμα που έχει δημιουργηθεί. Οι πρόσφατες εκφράσεις του για στελέχη χωρίς αίσθημα εθνικής αποστολής για όσους παραιτούνται, για υπαξιωματικούς που αντιδρούν γιατί θέλουν βαθμούς χωρίς νόημα κι ότι με τον σχεδιασμό του σκοπεύει να δώσει νόημα στην αποστολή τους για τους εαυτούς τους και την πατρίδα, είναι όχι μόνο ακραία προσβλητικοί αλλά και συκοφαντικοί. Η αγανάκτηση και η οργή έχουν ξεχειλίσει. Τέλος πια με τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, τα εικονικά αφηγήματα, τους λεκτικούς υπερβατισμούς και τις απανωτές προσβολές. Όταν οι τούρκοι χτίζουν κι εξοπλίζουν την μια αποβατική ταξιαρχία μετά την άλλη και κατασκευάζουν πάνω από 80.000 σύγχρονα πολεμικά καταφύγια σε όλες τις πόλεις της Τουρκίας, εμείς αναλωνόμαστε σε επικίνδυνους και παράλογους πειραματισμούς. Σε μια εποχή που οι πόλεμοι μαίνονται στην περιοχή μας η κατάσταση που δημιουργείται στις ΕΔ επιδεινώνει τη ζωή μας και δυσκολεύει τις συνθήκες για τον λαό και την πατρίδα μας.

Καλούμε όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων σε συνεχή δυναμική αντίδραση ώστε το πολυνομοσχέδιο να αποσυρθεί και να ακυρωθεί κάθε σκέψη για κατάθεση προς ψήφιση. Οι όποιες αλλαγές στην δομή και το βαθμολόγιο των Στελεχών των ΕΔ να γίνουν εφόσον απαιτείται, με ανοιχτό και δημοκρατικό διάλογο με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, ώστε να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση για τις όποιες αλλαγές με γνώμονα το συμφέρον των Ενόπλων Δυνάμεων και την ισχυροποίηση της δυνατότητας αποτροπής της Χώρας. Δηλώνουμε ότι σκοπεύουμε να συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι την τελική δικαίωση και προειδοποιούμε την Κυβέρνηση όχι μόνο για το πολιτικό κόστος που θα επωμιστεί αν επιμείνει στον σχεδιασμό αυτό, αλλά και για τις επιπτώσεις που αυτό θα έχει για την συνοχή και την αποτελεσματικότητα των Ενόπλων Δυνάμεων σε εποχές επικίνδυνες.

Καλούμε τέλος την κοινωνία να αντιδράσει, να αντιληφθεί τις δραματικές συνέπειες που θα έχει μια τέτοια εξέλιξη και να συστρατευθεί στον αγώνα που δίνουμε για την ανατροπή αυτών των σχεδιασμών. Προϋπόθεση για την ευημερία και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη ενός λαού, είναι να απολαμβάνει ενός υψηλού αισθήματος εθνικής αλλά και προσωπικής ασφαλείας και καθήκον του κάθε πολίτη είναι να φροντίζει να εξασφαλίζει τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις, ώστε αυτό να είναι δεδομένο.

Ο Βασίλης Τσιλιγιάννης είναι Σμήναρχος εν αποστρατεία, Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΑΣ) και Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου αποφοίτων Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ)