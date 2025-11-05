Ο πρωθυπουργός όφειλε να μιλήσει για τη διάχυτη φονική βία. Κι αν όχι για τη «νεωτερική» με τις αλληλοσφαζόμενες μαφίες, έστω για την «παραδοσιακή». Σαν κι αυτήν που εκδηλώνεται στη γενέτειρά του την Κρήτη, κρατικώς ανενόχλητη και περήφανη για τις «ρίζες» της.

Αδίκως κατηγορείται ο πρωθυπουργός ότι στην κυριακάτικη ανάρτησή του τήρησε σιγήν ισχύος για το αιφνιδιαστικό λουκέτο σε 204 ταχυδρομεία και για το μακελειό στα Βορίζια της Κρήτης, που σίγουρα απέσπασαν το δημόσιο ενδιαφέρον πολύ περισσότερο απ’ ό,τι οι 2.679 αιτήσεις στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου ή η ενθρόνιση νέου αρχιεπισκόπου στην Αγία Αικατερίνη του Σινά.

Οι εθιμικές πρωθυπουργικές αναρτήσεις είναι ένα κακέκτυπο ή υποκατάστατο λογοδοσίας. Ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης τις αξιοποιεί για να πλέκει με άψογη αντικειμενικότητα ύμνους στην κυβέρνησή του, δηλαδή στον επικεφαλής της. Και μάλιστα τώρα που η κυβερνητική καταλληλότητά του εμφανίζεται στα γκάλοπ απειλούμενη από τον Κανέναν και ηττώμενη από το Χάος (το ησιόδειο βέβαια, όχι τη φερώνυμη ομάδα των εξορίστων αιρετικών της Αριστεράς τα χρόνια της χούντας). Γιατί είναι άδικες οι κατηγορίες; Επειδή ο κ. Μητσοτάκης είχε δείξει αρκετά πριν από τον επικήδειό του για τον Διονύση Σαββόπουλο ότι έχει περί πολλού τον «Αγγελο εξάγγελο», εφαρμόζοντας κάπως ιδιότροπα όσα λέει το τραγούδι. Στην περίφημη «επικοινωνία με τον λαό» το δόγμα του είναι απλό: Οταν δεν έχει νέα ευχάριστα να πει, ώστε να τα πιστωθεί κατ’ αποκλειστικότητα, διαλέγει να μην πει κανένα. Κι αν καμιά φορά καταπιάνεται με κάτι δυσάρεστο, το προσεγγίζει διά της βασιλικής οδού με την ονομασία «Δεν Γνώριζα Τίποτα». Οσον αφορά τα ΕΛΤΑ, όμως, δεν μπορούσε να πάρει τον δρόμο της αιφνιδιασμένης αγνωσίας και της μετάθεσης ευθυνών σε ώμους υφισταμένων. Τον είχε ήδη καπαρώσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Ο πρωθυπουργός όφειλε να μιλήσει για τη διάχυτη φονική βία. Κι αν όχι για τη «νεωτερική» με τις αλληλοσφαζόμενες μαφίες, έστω για την «παραδοσιακή». Σαν κι αυτήν που εκδηλώνεται στη γενέτειρά του την Κρήτη, κρατικώς ανενόχλητη και περήφανη για τις «ρίζες» της. Ενα εκατομμύριο παράνομα όπλα για 650.000 κατοίκους συνιστούν πολιτειακό πρόβλημα μάλλον βαρύτερο από «το άβατο των Εξαρχείων». Κι όμως. Σιωπή... Και για τα ΕΛΤΑ έπρεπε κάτι να πει. Για να εξηγήσει ποια «έγνοια για την αναζωογόνηση της περιφέρειας» αναδεικνύει η σταδιακή εξαφάνιση του Δημοσίου ακόμα και σε ακριτικές περιοχές, που οι κάτοικοί τους καλούνται να «κόψουν το κεφάλι τους», ώστε να τα βγάλουν πέρα δίχως δημόσια συγκοινωνία, γιατρούς, δασκάλους, τράπεζες, ΑΤΜ, τώρα και ταχυδρομείο. Κι αν αντί να κόψουν το κεφάλι τους αποφασίσουν να γίνουν εκλογικοί κοψοχέρηδες;

(Ο Παντελής Μπουκάλας είναι δημοσιογράφος, λογοτέχνης και μεταφραστής- Το άρθρο αποτελεί αναδημοσίευση από την εφημερίδα «Η Καθημερινή»)