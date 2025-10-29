Οι προθέσεις και τα έργα της κυβέρνησης είναι σαφή. Η Αυτοδιοίκηση δεν έχει δεχθεί ποτέ, τέτοια ολομέτωπη επίθεση, πότε δεν υπήρξε τέτοια οργανωμένη επιχείρηση χειραγώγησης των αιρετών.

Νομίζω ότι είναι εκ του περισσού να συζητήσουμε τι κάνει η κυβέρνηση με τους δήμους.

Κάνει ότι και τα προηγούμενα χρόνια, κορυφώνει την επίθεση της χρόνο με τον χρόνο, συνεχίζει να τους απογυμνώνει από πόρους και αρμοδιότητες.

Προτελευταίο δείγμα γραφής ο κρατικός προϋπολογισμός:

· Είναι ασαφές ποιοι θα είναι οι φετινοί ΚΑΠ από τον κρατικό προϋπολογισμό.

· Το σίγουρο είναι ότι θα υπολείπονται περί τα 4,5 δισ. ευρώ από τους θεσμοθετημένους μας πόρους με βάση τον νόμο 3852.

· Στο «μιλητό» λένε ότι θα μας δώσουν 100 εκ. επί πλέον.

· Πέραν του ότι είναι μακράν από τα οφειλόμενα, τα ίδια έλεγαν και πέρσι και ακόμη δεν τα έχουμε καταβάλει.

· Οι τρεις δόσεις ΚΑΠ (468 εκ. ευρώ) που με ομόφωνη απόφαση ζητήσαμε στο περσινό συνέδριο της Ρόδου, δεν δόθηκαν ποτέ.

Όμως έχουμε και ένα τελευταίο δείγμα γραφής:

· Εν κρυπτώ και αιφνιδιαστικά προωθούν νομοσχέδιο, το οποίο αφαιρεί από τους δήμους περί τα 50 εκατομμύρια ευρώ που προέρχονται από τα πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τα διανέμει κατά προτεραιότητα στα Ταμεία Πρόνοιας Αστυνομικών, στην Πρόνοια Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων, στην Πρόνοια εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας και στο Μετοχικό Ταμείου Στρατού.

Επιγραμματικά μόνο αναφέρω τις προηγούμενες κινήσεις:

· Η αυτοδιοίκηση αποκλείστηκε καθολικά από το υπερπλεόνασμα.

· Αποκλειστήκαμε από τα έσοδα του τέλους ανθεκτικότητας

· Αποκλειστήκαμε από την διαχείριση των απορριμμάτων και των νερού

· Παίρνουν τις πολεοδομίες από τους δήμους

Στο ερώτημα που πρέπει να απαντήσει η παράταξη μας – και νομίζω αυτό πρέπει να συζητήσουμε σήμερα - είναι πώς θα απαντήσουμε σε αυτή την επίθεση.

Η δική μου άποψη είναι ότι η απάντηση μας πρέπει να είναι ισχυρή και αποφασιστική.

Να μην εγκλωβιστούμε σε εικονικές ομοφωνίες σούπας.

Να μην εξαντληθούμε σε ανακοινώσεις και δηλώσεις καταδίκης, όπως μονίμως επιδιώκει η πλειοψηφία της ΚΕΔΕ.

Άρα προτείνω:

-Να δώσουμε την μάχη στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ για να υπάρξουν αποφάσεις προς την σωστή κατεύθυνση.

-Να επιδιώξουμε τις μεγαλύτερες δυνατές συγκλίσεις.

-Με την ολοκλήρωση του Συνεδρίου να οργανωθεί ένα 10ήμρο ενημέρωσης των πολιτών, ανά δήμο, ανά περιφέρεια και κεντρικά.

-Να ακολουθήσει σύντομος γύρος συναντήσεων με κόμματα και κυβέρνηση

-Να προχωρήσουμε στην οργάνωση κινητοποιήσεων, μεγάλη πανελλαδική συγκέντρωση στην Αθήνα σε συντονισμό με μεγάλες τριτοβάθμιες οργανώσεις.

(Ο Χάρης Δούκας είναι δήμαρχος Αθηναίων)