Υπηρετώ ανιδιοτελώς το Κίνημα από το 2015 όταν με την δημιουργία της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, με την συνεργασία ΠΑΣΟΚ, Δημοκρατικής Αριστεράς σταμάτησε ο κατήφορος. Δύο χαμένοι της προηγούμενης εκλογικής διαδικασίας, με την δυναμική που δημιουργήθηκε, χάρισαν χαμόγελο και έδωσαν ελπίδα.

Τον χώρο και το κίνημα, τον πονάω ,γιατί εκεί ανδρώθηκα πολιτικά. Από το μακρινό 1973 όταν λειτούργησα ώς φίλος ΠΑΚ Ιταλίας, αλλά και ως ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ Αμαλιάδας, και ΠΑΣΟΚ Ρουμανίας.

Στα πλαίσια του προσυνεδριακού διαλόγου, καταθέτω δημοσίως την πρόταση μου, που θεωρώ ότι μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες ανατροπής και πολιτικής Αλλαγής.

Είναι η πολιτική στιγμή που απαιτεί μεγάλες πρωτοβουλίες, για να αντιμετωπίσουμε μια νεοφιλελεύθερη, αντιλαϊκή και διεφθαρμένη κυβέρνηση.

Αργήσαμε και αργούμε να πάρουμε πολιτικές πρωτοβουλίες παρά την ευνοϊκή πολιτική συγκυρία. Δεν βοήθησε, και πρέπει να το πούμε αυτό, η προβληματική έως ανύπαρκτη κομματική λειτουργία. Η κοινωνία βράζει, και η κοινωνική αντιπολίτευση βάζει με ένταση νέες προτεραιότητες. Συγχρόνως κυοφορεί νέα πολιτικά υποκείμενα που σε συνδυασμό με τις ενδοκυβερνητικές διαφωνίες και ενδεχόμενες ρήξεις, θα αλλάξουν τους πολιτικούς συσχετισμούς. Αυτά θα στερήσουν κρίσιμη πολιτική μάζα από το Κίνημά μας.

Η πρώτη θέση στις επερχόμενες εκλογές με μια ψήφο διαφορά μπορεί να προκύψει, μόνο μέσα από συνεργασίες Φυσικά κάτι τέτοιο δεν αναιρεί την πολιτική μας αυτονομία.

Την ύστατη ώρα, θεωρώ άμεσα και ονομαστικά να γίνει δημοκρατικό προσκλητήριο σε προοδευτικές δυνάμεις για συνεργασία. Συγκεκριμένα στο ΣΥΡΙΖΑ, την ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, τον ΚΟΣΜΟ,ΣΤΟ ΠΡΑΤΤΩ αλλά και σε προσωπικότητες που έχουν αναφορά στην κεντροαριστερά. Καταλαβαίνω την προφανή δυσκολία γιατί σε αυτούς τους χώρους υπάρχουν και τοξικά στελέχη.

Θα το ξεπεράσουμε για το καλό της χώρας και του χώρου. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και στον δικό μας κόμμα υπήρχαν τέτοια που μάλιστα εσχάτως μετακόμισαν στην Ν.Δ.

Μια πρώτη κίνηση θα αφορά άμεσα την δημιουργία επιτροπής που θα συζητήσει την δυνατότητα προγραμματικής σύγκλισης. Τα υπόλοιπα θα προκύψουν αφού εμπεδωθεί ένα κλίμα συνεννόησης .

Δεν πρέπει φυσικά να κλείσουμε τα μάτια στις πολιτικές διεργασίες που έχουν δρομολογηθεί ως φαίνεται, και θα αλλάξουν προφανώς τους πολιτικούς συσχετισμούς.

Τα οποιαδήποτε νέα κόμματα, στο βαθμό που έχουν αναφορά στο χώρο της κεντροαριστεράς είναι δυνάμει σύμμαχοι. Φυσικά, η συστράτευση στη λογική εναλλακτικού πολιτικού σχεδίου με προγραμματική συμφωνία και καμία και για κανένα λόγο συνεργασία με την Ν.Δ. συγκροτούν το πλαίσιο και τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Η Δημοκρατική Παράταξη το έκανε στο παρελθόν. Αξίζει να το δοκιμάσει ξανά.

(Ο Γιώργος Μπουλμπασάκος είναι Μέλος Κ.Ε. ΠΑΣΟΚ -Κίνημα Αλλαγής, Μέλος Γραμματείας της "Ανανεωτικής Αριστεράς")