Οι διαπραγματεύσεις που έρχονται για τη νέα ΚΑΠ και τα διαρθρωτικά ταμεία θα είναι σκληρές και τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο.

«Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι μια ακόμη εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Είναι ένα κομβικό crash test για το αν η Ελλάδα μπορεί να εγγυηθεί τη διαφανή και αποτελεσματική διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων που στηρίζουν την ύπαιθρο, τους αγρότες και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Όσα ήρθαν στο φως μέσα από την Εξεταστική Επιτροπή αναδεικνύουν σοβαρές αδυναμίες στο σύστημα ελέγχου, στη στελέχωση και στη διαφάνεια. Την ίδια στιγμή, η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επιβεβαιώνει πως το ζήτημα δεν αφορά μόνο εθνική λογοδοσία, αλλά και την αξιοπιστία της χώρας απέναντι στην Ευρώπη.

Αυτή η υπόθεση δεν μπορεί να κλείσει με συμψηφισμούς. Το ΠΑΣΟΚ στέκεται υπεύθυνα και θεσμικά, απαιτώντας ανεξάρτητο έλεγχο, σαφείς διαδικασίες και πραγματική διαφάνεια. Γιατί όταν ο έλεγχος των κοινοτικών πόρων ανατίθεται σε ιδιώτες, χωρίς ισχυρό δημόσιο πλαίσιο, το αποτέλεσμα είναι πάντα το ίδιο: αδιαφάνεια, καχυποψία και απώλεια εμπιστοσύνης.

Στην Επιτροπή REGI και στην AGRI, η Ελλάδα μπορεί να γίνει παράδειγμα προς αποφυγήν ή προς μίμηση. Αν επιλέξουμε να χτίσουμε έναν νέο, διαφανή και λειτουργικό ΟΠΕΚΕΠΕ, με θεσμική αυτονομία, επάρκεια προσωπικού και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, τότε το μάθημα αυτό μπορεί να γίνει αφετηρία πραγματικής μεταρρύθμισης.

Ως ευρωβουλευτής που συμμετέχω καθημερινά στις διαπραγματεύσεις για τη νέα προγραμματική περίοδο, βλέπω πόσο δύσκολο είναι να διεκδικήσουμε με αξιοπιστία πρόσθετους πόρους για τη χώρα μας, όταν τέτοιες υποθέσεις τραυματίζουν την εικόνα μας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Η Ελλάδα οφείλει να αποδείξει ότι μπορεί να διαχειριστεί με διαφάνεια κάθε ευρώ της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και κάθε εργαλείο της συνοχής. Μόνο τότε οι εταίροι μας θα εμπιστευτούν ξανά τη διοικητική μας επάρκεια.

Πολιτικά, η υπόθεση ήδη δημιουργεί φθορά στην κυβέρνηση. Όμως η ουσία δεν είναι ποιος θα κερδίσει πρόσκαιρα. Είναι αν θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των αγροτών και των πολιτών ότι κάθε ευρώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιάνει τόπο εκεί που πρέπει. Και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο με θεσμική τόλμη, καθαρό λόγο και πράξεις διαφάνειας.

Σάκης Αρναούτογλου

Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ».