Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Opinions

Μόνο τρεις Υπουργοί κατά του Δήμου Αθηναίων;

Image of Μαρίνος Σκανδάμης Μαρίνος Σκανδάμης
Μόνο τρεις Υπουργοί κατά του Δήμου Αθηναίων;
Γιατί οι πολεμικού χαρακτήρα κινήσεις κατά του Χάρη Δούκα;

Κοινή ανακοίνωση και μάλιστα τριών υπουργείων είναι ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο στην πολιτική. Μάλιστα τέτοιου είδους υπουργικές δηλώσεις γίνονται κυρίως για μείζονος ενδιαφέροντος ζητήματα, όπως ιδίως φυσικές καταστροφές, μαζικά ατυχήματα, τρομοκρατικές επιθέσεις ή σημαντικά διεθνή γεγονότα. Το να συντονιστούν τρία υπουργεία για να παράγουν μια δήλωση για το αν ένας δρόμος στο κέντρο της πρωτεύουσας θα είναι ήπιας κυκλοφορίας ή πεζόδρομος, δεν συμβαδίζει με τους εθνικούς ή διεθνείς στόχους που εξυπηρετούν οι κοινές υπουργικές δηλώσεις.

Πολύ περισσότερο όταν α) η βούληση του Δημάρχου Αθηναίων για την μετατροπή της Βασιλίσσης Όλγας σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας έχει εκφραστεί από το 2023 και β) το δημοτικό συμβούλιο έχει εγκρίνει αυτό με απόφαση της πλειοψηφίας των δημοτικών παρατάξεων, θα περίμενε κανείς ότι κάποιος/α Υπουργός θα είχε ευαισθητοποιηθεί σε προηγούμενο χρόνο για να συνεργαστεί με τον Δήμο Αθηναίων ώστε να διευκολυνθεί η εφαρμογή της δημοτικής απόφασης και να μην παρεμποδιστεί.

Όμως, το γεγονός είναι ότι τα τρία Υπουργεία όχι μόνο αντιτίθενται σε μια αυτοδιοικητική απόφαση ευρείας πλειοψηφίας, αλλά επιπλέον, απέφυγαν να απαντήσουν στη μομφή του Δημάρχου Αθηναίων πως η κυβέρνηση πολεμά έναν δρόμο ήπιας κυκλοφορίας που θα εξυπηρετεί τα οχήματα όλων ανεξαιρέτως των πολιτών, ενώ ταυτόχρονα αποδέχεται να υπάρχει τέτοια ήπια κυκλοφορία στο ίδιο σημείο, αλλά μόνο για τα οχήματα των μελών τού εκεί ιδιωτικού τένις κλαμπ και των επισκεπτών της Αίγλης του Ζαππείου, όπως δηλαδή προβλέπει η μελέτη της παρελθούσας δημοτικής αρχής Μπακογιάννη.

Η έλλειψη όμως απάντησης των τριών υπουργείων στη μομφή του Δημάρχου Αθηναίων επισημαίνει τη βαθιά υποκρισία των αγχωμένων Υπουργών και κυρίως την έλλειψη σοβαρών επιχειρημάτων.

Εκτός πια και αν στην πραγματικότητα οι τρεις Υπουργοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη βλέπουν κάτι που επιβάλλει να γίνονται τέτοιες κοινές δηλώσεις τους.

Δηλαδή, ότι ίσως ο Δήμαρχος Αθηναίων και οι δημοτικές παρατάξεις που μοιράζονται κοινές αγωνίες προβάλλουν τελικά ένα μοντέλο προοδευτικών συνεργασιών για την ανακατάληψη του δημόσιου χώρου και την υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος, που αν επεκταθεί θα απειλήσει σοβαρά την για πρώτη φορά ιδιωτική κυβέρνηση της πατρίδας μας. Οπότε και εξ αυτού οι πολεμικές υπουργικές δηλώσεις.

(Ο Μαρίνος Σκανδάμης είναι Δικηγόρος, Διδάκτωρ Νομικής, Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής)

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Αντιπηκτικό προστατεύει καλύτερα από την ασπιρίνη για την πρόληψη εμφραγμάτων

Αντιπηκτικό προστατεύει καλύτερα από την ασπιρίνη για την πρόληψη εμφραγμάτων

Χειρουργεία: Μικρότερες αναμονές ή 400 κλειστές αίθουσες;

Χειρουργεία: Μικρότερες αναμονές ή 400 κλειστές αίθουσες;

Ξεχάστε τα πορτοκάλια - Αυτό το λαχανικό είναι η καλύτερη πηγή βιταμίνης C

Ξεχάστε τα πορτοκάλια - Αυτό το λαχανικό είναι η καλύτερη πηγή βιταμίνης C

Άσκηση για μακροζωία: Είναι απλή και γίνεται στο σπίτι

Άσκηση για μακροζωία: Είναι απλή και γίνεται στο σπίτι

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

Σχετικά Άρθρα

«Τα σημερινά προβλήματα της Αυτοδιοίκησης και οι διεκδικήσεις ενόψει της ΔΕΘ» - Live η συνέντευξη Τύπου του Χάρη Δούκα

«Τα σημερινά προβλήματα της Αυτοδιοίκησης και οι διεκδικήσεις ενόψει της ΔΕΘ» - Live η συνέντευξη Τύπου του Χάρη Δούκα

Πολιτική
Κ.Τσουκαλάς: Δεν έχω συνηθίσει υπουργοί να εμποδίζουν το έργο της δημοτικής αρχής - Ώρα για πολιτική αλλαγή

Κ.Τσουκαλάς: Δεν έχω συνηθίσει υπουργοί να εμποδίζουν το έργο της δημοτικής αρχής - Ώρα για πολιτική αλλαγή

Πολιτική
Μέτωπο Δούκα-ΣΥΡΙΖΑ στον Δήμο Αθηναίων

Μέτωπο Δούκα-ΣΥΡΙΖΑ στον Δήμο Αθηναίων

Ο Πληροφοριοδότης
ΣΥΡΙΖΑ για βασιλίσσης Όλγας: Πρωτόγνωρες μεθοδεύσεις της κυβέρνησης, να αποδεχθούν την εκλογική ήττα

ΣΥΡΙΖΑ για βασιλίσσης Όλγας: Πρωτόγνωρες μεθοδεύσεις της κυβέρνησης, να αποδεχθούν την εκλογική ήττα

Πολιτική

NETWORK

Άσκηση για μακροζωία: Είναι απλή και γίνεται στο σπίτι

Άσκηση για μακροζωία: Είναι απλή και γίνεται στο σπίτι

healthstat.gr
Γιατί δεν πρέπει να κάνετε ντους κάθε μέρα, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

Γιατί δεν πρέπει να κάνετε ντους κάθε μέρα, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

healthstat.gr
Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

ienergeia.gr
Γιάννης Τριήρης: Οι δυτικοί σφάζονται και οι RIC γίνονται μια γροθιά

Γιάννης Τριήρης: Οι δυτικοί σφάζονται και οι RIC γίνονται μια γροθιά

ienergeia.gr
ΔΕΗ: Μειωμένα 10-25 % τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

ΔΕΗ: Μειωμένα 10-25 % τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

ienergeia.gr
Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

ienergeia.gr
Ξεχάστε τα πορτοκάλια - Αυτό το λαχανικό είναι η καλύτερη πηγή βιταμίνης C

Ξεχάστε τα πορτοκάλια - Αυτό το λαχανικό είναι η καλύτερη πηγή βιταμίνης C

healthstat.gr
Αντιπηκτικό προστατεύει καλύτερα από την ασπιρίνη για την πρόληψη εμφραγμάτων

Αντιπηκτικό προστατεύει καλύτερα από την ασπιρίνη για την πρόληψη εμφραγμάτων

healthstat.gr