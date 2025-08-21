Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Opinions

Μια «Φινλανδική Λύση» για την Ουκρανία;

Image of Δημήτρης Αβραμόπουλος Δημήτρης Αβραμόπουλος
Μια «Φινλανδική Λύση» για την Ουκρανία;
Δεν πρόκειται μόνο για το μέλλον της Ουκρανίας αλλά για τις αξίες που ορίζουν την Ευρώπη και τη Δύση.

Στις 18 Αυγούστου 2025, ο Πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, από την Ουάσιγκτον, υπενθύμισε ότι «η Φινλανδία βρήκε λύση το 1944». Η αναφορά του στην ανακωχή με τη Σοβιετική Ένωση επανέφερε στο προσκήνιο το ερώτημα εάν μια ανάλογη φόρμουλα θα μπορούσε να αποτελέσει διέξοδο για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όμως η ίδια η ιστορία δείχνει ότι εκείνη η «λύση» συνοδεύτηκε από παραχωρήσεις που δύσκολα θα ήταν αποδεκτές σήμερα.

Το 1944 η Φινλανδία υπέγραψε ανακωχή με τη Σοβιετική Ένωση εκχωρώντας το 12% της επικράτειάς της, νομιμοποιώντας το Κομμουνιστικό Κόμμα και απαγορεύοντας τα φασιστικά κινήματα, ενώ υποχρεώθηκε να εκδιώξει τα γερμανικά στρατεύματα, γεγονός που την έφερε σε πόλεμο με τη ναζιστική Γερμανία. Δεν επρόκειτο απλώς για εκεχειρία, αλλά για βαθιά αναδιάρθρωση της εσωτερικής και εξωτερικής της πολιτικής υπό σοβιετικούς όρους. Η ανεξαρτησία διατηρήθηκε, αλλά περιορισμένη, με δεσμεύσεις που καθόρισαν την πορεία της για δεκαετίες.

Η σύγκριση με την Ουκρανία γεννά ανησυχητικά ερωτήματα. Θα μπορούσαν οι Ευρωπαίοι να αποδεχθούν μια «λύση» που θα επέβαλε στο Κίεβο παραίτηση από εδάφη, περιορισμό της εσωτερικής του πολιτικής ελευθερίας και προσαρμογή της εξωτερικής του πολιτικής στις απαιτήσεις της Μόσχας; Στη συνάντηση της Αλάσκας το ερώτημα αυτό ετέθη εμμέσως. Μια τέτοια ρύθμιση ίσως έφερνε το τέλος των εχθροπραξιών, αλλά θα κόστιζε πολύ πέραν της Ουκρανίας.

Η διεθνής τάξη μετά το 1945 θεμελιώθηκε στην κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την απαγόρευση μεταβολής συνόρων δια της βίας. Μια «φινλανδική λύση» θα τα ανέτρεπε, στέλνοντας το μήνυμα ότι η ισχύς και όχι το δίκαιο καθορίζει τη διεθνή ζωή. Εδώ αντηχεί ο Θουκυδίδης. Στον διάλογο Αθηναίων και Μηλίων, οι Αθηναίοι υπενθυμίζουν πως «οι ισχυροί πράττουν ό,τι τους επιτρέπει η δύναμή τους και οι αδύναμοι υπομένουν ό,τι τους επιβάλλεται». Αυτή είναι η λογική που ο μεταπολεμικός κόσμος θέλησε να ξεπεράσει.

Εάν η Ουκρανία εξαναγκαστεί σε παραχωρήσεις ανάλογες της Φινλανδίας, οι συνέπειες δεν θα περιοριστούν στην Ανατολική Ευρώπη. Κράτη μικρά και μεσαία θα αισθανθούν τον κραδασμό. Αναθεωρητικές δυνάμεις θα ενθαρρυνθούν, υπολογίζοντας ότι η βία αποδίδει και οι διεθνείς εγγυήσεις είναι κενές. Το οικοδόμημα ασφάλειας που οικοδομήθηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο θα αποδυναμωθεί, αν δεν καταρρεύσει.

Για την Ελλάδα και την Κύπρο ο κίνδυνος είναι ακόμη πιο σαφής. Το Κυπριακό, άλυτο εδώ και μισό αιώνα, υπήρξε πάντοτε δοκιμασία για το αν επικρατεί το διεθνές δίκαιο ή η επιβολή τετελεσμένων. Αν η Ευρώπη αποδεχθεί μια «φινλανδική λύση» για την Ουκρανία, θα έχει εμμέσως νομιμοποιήσει και τη διαιώνιση της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο. Αυτό θα σήμαινε ότι η Ελλάδα κληρονομεί και αποδέχεται μια λογική αντίθετη με τη δική της εθνική θέση. Επιπλέον, θα σήμαινε την υποχώρηση της Ευρώπης και την εγκατάλειψη από τις Ηνωμένες Πολιτείες της μεταπολεμικής στρατηγικής τους να στηρίζουν μια τάξη βασισμένη στο δίκαιο, στις συμμαχίες και στη σταθερότητα.

Μια «φινλανδική λύση» μπορεί να φαίνεται πρακτική. Όμως θα ήταν εύθραυστη, άδικη και διαβρωτική. Θα εγκαινίαζε μια νέα εποχή όπου οι αρχές παραμερίζονται και η ισχύς κυριαρχεί. Δεν πρόκειται μόνο για το μέλλον της Ουκρανίας αλλά για τις αξίες που ορίζουν την Ευρώπη και τη Δύση. Η Ιστορία διδάσκει ότι η κατευναστική πολιτική απέναντι στην ισχύ οδηγεί σε μεγαλύτερους κινδύνους. Και ο Θουκυδίδης μας θυμίζει ότι όταν το δίκαιο καταρρέει μπροστά στη δύναμη, το μέλλον ανήκει στους ισχυρούς, όχι στους δίκαιους. Αυτός σίγουρα δεν είναι ο κόσμος στον οποίο πρέπει να επιστρέψουμε.

(Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είναι πρώην Επίτροπος, πρώην υπουργός και πρώην Δήμαρχος Αθηναίων- Το άρθρο αποτελεί αναδημοσίευση από το K-Report)

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Είναι, τελικά, η μείωση των γεννήσεων το τέλος του κόσμου;

Είναι, τελικά, η μείωση των γεννήσεων το τέλος του κόσμου;

Προσοχή στο ζεστό καφέ: Ποια θερμοκρασία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου

Προσοχή στο ζεστό καφέ: Ποια θερμοκρασία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου

Οι 8 τροφές που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης

Οι 8 τροφές που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης

Η ενδυνάμωση των οστών δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το γάλα

Η ενδυνάμωση των οστών δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το γάλα

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Σχετικά Άρθρα

Νέοι βομβαρδισμοί της Ρωσίας στην Ουκρανία, εκρήξεις από το Κίεβο ως τη Λβιβ

Νέοι βομβαρδισμοί της Ρωσίας στην Ουκρανία, εκρήξεις από το Κίεβο ως τη Λβιβ

Διεθνή
Η Ευρώπη διασώζει την Ουκρανία

Η Ευρώπη διασώζει την Ουκρανία

Opinions
Φαραντούρης: «Να διεκδικήσουμε συμμετοχή στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας»

Φαραντούρης: «Να διεκδικήσουμε συμμετοχή στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας»

Πολιτική
Ουκρανικό: Ο Αλ.Τσίπρας προειδοποιούσε εγκαίρως για τις επιπτώσεις από τις επιλογές Μητσοτάκη και τώρα δικαιώνεται πλήρως

Ουκρανικό: Ο Αλ.Τσίπρας προειδοποιούσε εγκαίρως για τις επιπτώσεις από τις επιλογές Μητσοτάκη και τώρα δικαιώνεται πλήρως

Παιχνίδια Εξουσίας

NETWORK

Η ενδυνάμωση των οστών δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το γάλα

Η ενδυνάμωση των οστών δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το γάλα

healthstat.gr
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την 10η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την 10η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ

ienergeia.gr
Αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Διέλευσης Ευζώνων

Αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Διέλευσης Ευζώνων

ienergeia.gr
Προσοχή στο ζεστό καφέ: Ποια θερμοκρασία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου

Προσοχή στο ζεστό καφέ: Ποια θερμοκρασία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου

healthstat.gr
Δ. Κουτσούμπας στην Πάτρα: Παντελής η έλλειψη κρατικού σχεδίου αντιπυρικής προστασίας

Δ. Κουτσούμπας στην Πάτρα: Παντελής η έλλειψη κρατικού σχεδίου αντιπυρικής προστασίας

ienergeia.gr
Είναι, τελικά, η μείωση των γεννήσεων το τέλος του κόσμου;

Είναι, τελικά, η μείωση των γεννήσεων το τέλος του κόσμου;

healthstat.gr
Pilates: Πώς θα κάνετε σωστά την πλευρική αναπνοή για καλύτερα αποτελέσματα όταν γυμνάζεστε

Pilates: Πώς θα κάνετε σωστά την πλευρική αναπνοή για καλύτερα αποτελέσματα όταν γυμνάζεστε

healthstat.gr
Φάμελλος: Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος

Φάμελλος: Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος

ienergeia.gr