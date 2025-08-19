Games
Τι φαίνεται στον ορίζοντα για την Ουκρανία

Image of Θόδωρος Μαργαρίτης Θόδωρος Μαργαρίτης
Όπου κυριαρχούν οι εθνικιστικές κραυγές η συνέχεια έχει πάντα πόνο και αίμα. Στο τέλος οι συμβιβασμοί έχουν κόστος για όλους και μπόλικο χρήμα για τους πονηρούς που μιζάρουν στα κανόνια. Τα υπόλοιπα είναι μεγάλα λόγια.

Δεν έχουν γίνει σαφή τα δεδομένα της σύσκεψης των Δυτικών δυνάμεων στον Λευκό Οίκο και της διαπραγμάτευσης με την Ρωσία. Όπως φαίνεται η τάση των πραγμάτων δείχνει εδαφικές παραχωρήσεις της Ουκρανίας και αναζήτηση εγγυήσεων ασφαλείας για την "επόμενη μέρα".

1.Η Ουκρανία ηττήθηκε στρατιωτικά. Χάνει τα εδάφη στα οποία προσπάθησε να επιβληθεί παραβιάζοντας την συμφωνία του Μινσκ από το 2014.

2.Η Ρωσία εγκλωβίστηκε σε έναν δαπανηρό πόλεμο. Παραβιασε τους κανόνες δικαίου με την εισβολή σε ανεξάρτητη χώρα. Άρπαξε την ευκαιρία από την αλλαγή Αμερικανικής ηγεσίας να βρει διέξοδο.
Αν γίνει η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι θα καταπέσει η φλυαρία ότι ο Πούτιν δεν συζητά με τον "νεοναζί" ηγέτη της Ουκρανίας.

3. Οι ΗΠΑ και με την νέα ηγεσία εξακολουθούν να έχουν την αποκλειστική πρωτοβουλία των κινήσεων. Ο Τράμπ θέλει να είναι και "ειρηνοποιός" αλλά και να πουλάει όπλα. Θέλει ακόμα να εκμεταλλευτεί τις σπάνιες γαίες της λαβωμένης Ουκρανίας που βρίσκεται υπό πίεση. Ο απόλυτος επιχειρηματίας!

4.Το μέλλον του Ζελένσκι είναι άγνωστο. Είναι προφανές ότι πάει (όπως φαίνεται) σε έναν επώδυνο ρεαλιστικό συμβιβασμό. Έχασε πιθανά χρόνο για ένα καλύτερο σενάριο όσο στο τιμόνι ήταν ο Μπάιντεν. Το ζήτημα είναι σε ποιό κλίμα βρίσκεται η ηρωική αλλά κουρασμένη Ουκρανική κοινωνία για αυτή την εξέλιξη.

5. Η ΕΕ έχει σοβαρό πρόβλημα. Όσο ήταν στα πράγματα ο Μπάιντεν πήγε σε σκληρή γραμμή απέναντι στην Ρωσία. Τώρα, με τον Τράμπ πηγαίνει σε πιο μετριοπαθή γραμμή. Πάντα όμως στο μέτρο των ΗΠΑ. Αν συνεχιστεί ο πόλεμος θα δίνει όπλα στην Ουκρανία που θα αγοράζει από την Αμερική. Τρέλα!

6.Οι συμβιβασμοί που πιθανά θα γίνουν έχουν στη βάση τους την οσμή του αίματος και την σκοτεινή όψη από τις μπίζνες. Στην πολεμική βιομηχανία και στα ορυκτά πλούτη.

7.Η μέγιστη ανάγκη είναι να υπάρξει κατάπαυση του πυρός. Να σταματήσει το μακελειό. Έστω και αν παίζουν τα παιχνίδια τους κυνικοί ηγέτες με κυνικά συμφέροντα. Η μεγαλύτερη αυταξία είναι οι ανθρώπινες ζωές. Η Ειρήνη δίνει περιθώρια αναζήτησης λύσεων.

8.Το μόνο συμπέρασμα από όλη αυτή την τραγωδία είναι ένα και μοναδικό.
Χιλιάδες άνθρωποι από την Ουκρανία και την Ρωσία έχασαν την ζωή τους. Χιλιάδες στρατιώτες από την Ουκρανία και την Ρωσία έγιναν υλικό πολέμου με τα σώματα και τα τραύματα τους. Η αφορμή ήταν η σύγκρουση του Ρωσικού με τον Ουκρανικό εθνικισμό μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ. Από εκεί και πέρα η Ρωσία έπαιξε με τον άθλιο κανόνα της δύναμης του ισχυρού.

(Ο Θόδωρος Μαργαρίτης είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, γραμματέας της πολιτικής κίνησης Ανανεωτική Αριστερά)

