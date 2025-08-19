Games
Ξεσκεπάζοντας τον μύθο της «ισχυροποίησης» της ελληνικής οικονομίας

Image of Ιωάννα Λιούτα Ιωάννα Λιούτα
Ξεσκεπάζοντας τον μύθο της «ισχυροποίησης» της ελληνικής οικονομίας
Η πραγματική οικονομία, με το εκρηκτικό εμπορικό έλλειμμα, τη διαρκή αύξηση των εισαγωγών και τη στασιμότητα ή πτώση των εξαγωγών, δείχνει ότι η Ελλάδα παραμένει μια οικονομία εξαρτημένη, χωρίς ουσιαστική παραγωγική βάση.

Η Κυβέρνηση επιμένει να προβάλλει το αφήγημα της «ισχυροποίησης της ελληνικής οικονομίας», παρουσιάζοντας την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων ως απόδειξη επιτυχίας. Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε διεθνή φόρα, μιλά για ανάπτυξη που δήθεν στηρίζεται στις επενδύσεις και όχι στην κατανάλωση με δανεικά, καλλιεργώντας την εικόνα μιας χώρας που «γυρίζει σελίδα».

Πρόκειται, όμως, για ένα προσεκτικά κατασκευασμένο αφήγημα βιτρίνας. Η πραγματική οικονομία, με το εκρηκτικό εμπορικό έλλειμμα, τη διαρκή αύξηση των εισαγωγών και τη στασιμότητα ή πτώση των εξαγωγών, δείχνει ότι η Ελλάδα παραμένει μια οικονομία εξαρτημένη, χωρίς ουσιαστική παραγωγική βάση. Έτσι, πίσω από το success story, κρύβεται μια επικίνδυνη ψευδαίσθηση ευημερίας που δεν αντέχει στη σύγκρουση με τα στοιχεία.

Και τώρα η πραγματικότητα με στοιχεία από ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΑ και European Commission

Ιούνιος 2025: Εμπορικό έλλειμμα στα ύψη

Το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας τον Ιούνιο του 2025 εκτοξεύτηκε κατά 33,2%, φτάνοντας τα 3,14 δισ. € ,έναντι 2,36 δισ. € τον Ιούνιο του 2024.

Αυτή η άνοδος προήλθε από αύξηση των εισαγωγών κατά 6,4% (7,08 δισ. €) και ταυτόχρονη μείωση των εξαγωγών κατά 8,3% (3,94 δισ. €)

Χωρίς την επίδραση των πετρελαιοειδών και των πλοίων:

Οι εισαγωγές αυξήθηκαν 10,9% (χωρίς πετρελαιοειδή) και 11% (χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία)

Οι εξαγωγές (χωρίς τα πετρελαιοειδή) αυξήθηκαν μόλις 3,7% και 4,8% αντίστοιχα

Α’ εξάμηνο του 2025: Ελαφρά «βελτιωμένη» εικόνα αλλά δύσκολη

Το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε μόλις κατά 1,3%, στα 16,54 δισ. € έναντι 16,76 δισ. € το αντίστοιχο διάστημα του 2024

Οι εισαγωγές συνολικά μειώθηκαν κατά 3,5%, ενώ οι εξαγωγές κατά 4,9% δηλαδή πιο άνιση βελτίωση υπέρ της κατανάλωσης εισαγόμενων αγαθών

Χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία:

Το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε 3,6% (χωρίς πετρελαιοειδή) και 2,7% (χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία)

Το αφήγημα ότι η οικονομία αναπτύσσεται δυναμικά πλέον χάρη σε επενδύσεις κι όχι κατανάλωση μέσω χρέους κλονίζεται από:

-Τη σαφή επιδείνωση του εμπορικού ισοζυγίου τον Ιούνιο, με εισαγωγές να εκτοξεύονται και εξαγωγές να φθίνουν.

-Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου, όπου η "βελτίωση" ήταν ουσιαστικά αποτέλεσμα περιορισμού εισαγωγών (πιθανόν λόγω επίδρασης των πετρελαιοειδών) και καθόλου αποτέλεσμα ισχυρής αύξησης εξαγωγών.

Η Ελλάδα εισάγει περισσότερο και εξάγει λιγότερο είτε γενικά είτε και χωρίς πετρελαιοειδή εντείνοντας την εξάρτησή της από το εξωτερικό και υπονομεύοντας τον στόχο για παραγωγική ανασυγκρότηση.

Σύγκριση με άλλες χώρες-μέλη της Ε.Ε.

Οι περισσότεροι ευρωπαϊκοί δείκτες (Ευρωζώνη, Ε.Ε.) εμφανίζουν εμπορικό πλεόνασμα με τον υπόλοιπο κόσμο: π.χ. πλεόνασμα €16,2 δισ. στη ζώνη του ευρώ και €13,1 δισ. στην Ε.Ε. τον Μάιο 2025

Για επιλεγμένες χώρες το 2024, τα μεγαλύτερα έλλειμμα εξωτερικού εμπορίου είχαν:

Ολλανδία: €/170,2 δισ. ,Ισπανία: €/45,6 δισ.,Πολωνία: €/22,9 δισ.

Ωστόσο, σε ποσοστό εξαγωγών προς εισαγωγές, η Ελλάδα ανήκει σε μια ομάδα χωρών όπως Βουλγαρία, Κύπρος, Μάλτα, Πορτογαλία και άλλες, όπου οι εξαγωγές δεν καλύπτουν ούτε το 80% των εισαγωγών συνολικά το 2024

Συνοψίζοντας, το αφήγημα «ισχυροποίησης της ελληνικής οικονομίας» απλώς καταρρέει με πάταγο:

Ιούνιος 2025: έλλειμμα +33,2%, εισαγωγές δυναμικά πάνω, εξαγωγές για πρώτη φορά υποχωρούν.

Α’ εξάμηνο 2025: μειωμένο έλλειμμα, αλλά μείωση εισαγωγών, πτώση εξαγωγών, με την πραγματική εσωτερική παραγωγή ,χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία , να μην αποδίδει ισχυρή αυτοδύναμη δυναμική.

Στην Ε.Ε., οι περισσότερες χώρες εμφανίζουν πλεονασματικό ισοζύγιο, ενώ η Ελλάδα παραμένει προβληματική, υποδεέστερη ακόμη και από χώρες με παρόμοια οικονομικά μεγέθη.

(Η Ιωάννα Λιούτα είναι Πολιτική και Οικονομική Αναλύτρια)

