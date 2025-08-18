Δύσκολοι καιροί για… πρίγκιπες

Εχουν μαζευτεί πολλά και οι μηχανισμοί υποστήριξης των επιλογών του –και στα μέσα ενημέρωσης και στις οικονομικές ελίτ– είναι αποδυναμωμένοι και οι εκπρόσωποί τους κρατούν αποστάσεις από το μέγαρο Μαξίμου· όταν δεν βγαίνουν απέναντί του με σκληρή γλώσσα.

Τα ρέστα του στη ΔΕΘ θα παίξει, σύμφωνα με τα φιλικά του μέσα ενημέρωσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πιστεύει ότι με παροχές που θα τις χαρακτηρίσει γενναιόδωρες –η πραγματικότητα δεν θα συμφωνεί, αλλά τόσο το χειρότερο γι’ αυτήν– θα καταφέρει να αλλάξει το κλίμα που είναι πολύ αρνητικό. Κι άλλοι πρωθυπουργοί πριν απ’ αυτόν επιχείρησαν με φιλολαϊκά μέτρα στη ΔΕΘ να σταματήσουν τη φθορά των κυβερνήσεών τους, ωστόσο δεν μπόρεσαν να πετύχουν κάτι.

Ο κανόνας λέει ότι οι δεύτερες θητείες των κυβερνήσεων στις περισσότερες περιπτώσεις είναι κακές και οι κάλπες, αργά ή γρήγορα, το επιβεβαιώνουν. Ο Κυρ. Μητσοτάκης θέλει να γίνει η εξαίρεση στον κανόνα, αλλά οι ενδείξεις δεν συνηγορούν υπέρ αυτής της εκδοχής. Εχουν μαζευτεί πολλά και οι μηχανισμοί υποστήριξης των επιλογών του –και στα μέσα ενημέρωσης και στις οικονομικές ελίτ– είναι αποδυναμωμένοι και οι εκπρόσωποί τους κρατούν αποστάσεις από το μέγαρο Μαξίμου· όταν δεν βγαίνουν απέναντί του με σκληρή γλώσσα.

● Ο πληθωρισμός καλά κρατεί. Το επιχείρημα ότι είναι εισαγόμενος, οπότε δεν γίνεται να αντιμετωπιστεί, δεν πείθει πια ούτε τους πιο φανατικούς οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί κι αυτοί καταναλωτές είναι και κάθε επίσκεψή τους στο σουπερμάρκετ τους προσγειώνει ανώμαλα.

● Η κατάσταση στο δημόσιο σύστημα υγείας είναι κακή, παρά τις περί του αντιθέτου φωνασκίες του αρμόδιου υπουργού. Στα νησιά όπου αναπτύσσεται το βαρύ πυροβολικό της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή ο τουρισμός, δεν υπάρχουν γιατροί.

● Τα ενοίκια έχουν πάει στον ουρανό και είναι πιο πιθανό να κερδίσεις το λαχείο παρά να βρεις σπίτι με λογικό για την περιοχή μίσθωμα. Ούτε πλαφόν στις τιμές ούτε έλεγχοι για να προστατευτούν οι μη έχοντες, γιατί έτσι λειτουργεί ο καπιταλισμός της αρπαχτής και δεν γίνεται να βάλεις χειροπέδες στο αόρατο χέρι της αγοράς.

● Η ανοχή στην κερδοσκοπία των τραπεζών έχει προκαλέσει την οργή των πολιτών. Κέρδη-μαμούθ από τις προμήθειες, υψηλά επιτόκια για δανεισμό, μηδενικά για τις καταθέσεις, προκλητικά μπόνους στα υψηλόβαθμα στελέχη, ήσσονος σημασίας για τις διοικήσεις, ρυθμίσεις της τελευταίας στιγμής μπας και εξημερωθούν οι φορολογούμενοι.

● Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τα υπερπλεονάσματα και τη μείωση της ανεργίας, κατά την ΕΛΣΤΑΤ (τα διπλάσια νούμερα δίνει ο πρώην ΟΑΕΔ), αρνείται να υπακούσει στις οδηγίες της Κομισιόν για μείωση του ΦΠΑ και η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης στο επίπεδο της αγοραστικής δύναμης, παλεύοντας με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία για την… πρωτιά στον πάτο του καταλόγου.

● Τα σκάνδαλα πέφτουν βροχή. Το ένα μετά το άλλο. Σε όλες τις περιπτώσεις η ίδια τακτική για την πιο «ενάρετη» κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Στο έγκλημα των Τεμπών μπάζωμα, το σκάνδαλο των υποκλοπών στο αρχείο, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλυντήριο της Εξεταστικής για να μη λερωθεί ούτε ο πρωθυπουργός ούτε πρώην και νυν υπουργοί. Η κουλτούρα της ατιμωρησίας δεσπόζουσα κατάσταση.

● Η χειραγώγηση της Δικαιοσύνης κυρίαρχη πρακτική. Προκρίνονται οι αρεστοί για τις κορυφαίες θέσεις της δικαστικής εξουσίας, απορρίπτονται οι προτάσεις των δικαστών και των εισαγγελέων, οι ατίθασοι επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών επειδή δεν συμμορφώνονται προς τας υποδείξεις του μεγάρου Μαξίμου λοιδορούνται μέχρι τελικής πτώσεως (παραίτηση).

● Πλήθος τα αρνητικά δημοσιεύματα στα ξένα μέσα ενημέρωσης. Το Politico, ο Guardian, η ΤΑΖ γράφουν τα χειρότερα για την κυβέρνηση και τον επικεφαλής της. Γέμισε ο πλανήτης αριστερές «Εφ.Συν.» – έτσι χαρακτήρισε τον Guardian ο κ. Μητσοτάκης.

● Οι διαφωνίες στο εσωτερικό της παράταξης πυκνώνουν. Βουλευτές εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους για την Εξεταστική. Φασκιώθηκαν με τις επιστολικές ψήφους. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και ο Αγγελος Συρίγος είπαν τις κουβεντούλες τους για την εξωτερική πολιτική. Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής θα απαντήσει με την πρώτη ευκαιρία στην κριτική που δέχτηκε από τον κ. Μητσοτάκη. Συνομιλητές του κ. Μητσοτάκη πιέζουν για αλλαγή του εκλογικού νόμου. Κοντολογίς: Δύσκολοι καιροί για… πρίγκιπες.

(Ο Τάσος Παππάς είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας- Το άρθρο αποτελεί αναδημοσίευση από την "Εφημερίδα των Συντακτών Σαββατοκύριακο")