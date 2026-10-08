Ένας πολίτης που αγοράζει ή αποκτά ένα ακίνητο και ολοκληρώνει τη σχετική φορολογική διαδικασία ηλεκτρονικά δεν θα χρειάζεται να ξαναπερνά στο Ε9 τον ΚΑΕΚ του ακινήτου.

Λιγότερη ταλαιπωρία, λιγότερα στοιχεία που πρέπει να πληκτρολογεί ο φορολογούμενος και περισσότερη δουλειά που θα γίνεται αυτόματα από τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ φέρνουν οι νέες αλλαγές στο Ε9. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο ΚΑΕΚ, δηλαδή ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου, ο οποίος θα περνά πλέον αυτόματα στη δήλωση ακινήτων όταν έχει προηγηθεί μεταβίβαση, δωρεά ή γονική παροχή μέσω του myPROPERTY.

Οι αλλαγές δημοσιεύθηκαν χθες στο ΦΕΚ και αφορούν την αυτόματη δημιουργία και υποβολή του Ε9 μέσω της εφαρμογής myPROPERTY, τόσο στις αγοραπωλησίες όσο και στις δωρεές και τις γονικές παροχές ακινήτων.

Με απλά λόγια, ένας πολίτης που αγοράζει ή αποκτά ένα ακίνητο και ολοκληρώνει τη σχετική φορολογική διαδικασία ηλεκτρονικά δεν θα χρειάζεται να ξαναπερνά στο Ε9 τον ΚΑΕΚ του ακινήτου. Το σύστημα θα «βλέπει» τον κωδικό που έχει ήδη δηλωθεί στο myPROPERTY και θα τον μεταφέρει αυτόματα στο αντίστοιχο πεδίο του Ε9.

Η απόφαση Α.1201 της ΑΑΔΕ προβλέπει συγκεκριμένα ότι, για όλους τους συμβαλλόμενους, το πεδίο «Κ.Α.Ε.Κ./Κωδ. ακινήτου» θα συμπληρώνεται με τον ΚΑΕΚ του μεταβιβαζόμενου ακινήτου. Η πληροφορία θα αντλείται από τη δήλωση φόρου μεταβίβασης που έχει ήδη υποβληθεί στο myPROPERTY.

Στην καθημερινότητα αυτό σημαίνει ότι, όταν για παράδειγμα κάποιος αγοράζει ένα διαμέρισμα και η δήλωση φόρου μεταβίβασης γίνεται ηλεκτρονικά, ο ΚΑΕΚ που υπάρχει σε αυτή τη δήλωση θα ακολουθεί το ακίνητο και στο Ε9. Έτσι αποφεύγεται μία ακόμη χειροκίνητη καταχώριση και περιορίζεται ο κίνδυνος να γραφτεί λάθος ένας αριθμός.

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Η ίδια λογική επεκτείνεται στις δωρεές και στις γονικές παροχές. Η δεύτερη απόφαση, η Α.1203, αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες υποβάλλεται ψηφιακά δήλωση φόρου δωρεάς ή γονικής παροχής ακινήτου. Και εδώ η ΑΑΔΕ προσθέτει τον ΚΑΕΚ στα στοιχεία που συμπληρώνονται αυτόματα στο Ε9.

Έτσι, ένας γονιός που μεταβιβάζει με γονική παροχή ένα ακίνητο στο παιδί του δεν θα χρειάζεται, στο συγκεκριμένο στάδιο της αυτόματης δήλωσης Ε9, να καταχωρίσει ξανά τον κωδικό του Κτηματολογίου. Ο ΚΑΕΚ θα αντλείται από τη δήλωση φόρου γονικής παροχής που υποβλήθηκε στο myPROPERTY και θα συμπληρώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του Ε9. Το ίδιο θα συμβαίνει και στις δωρεές ακινήτων.