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Η διαδικασία γίνεται με σειρά προτεραιότητας στα συνεργαζόμενα βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους.

Ξεκίνησε από την Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου, η αναδιανομή των αδιάθετων βιβλίων στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Η αναδιανομή θα γίνει με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις βιβλιοπωλείων και εκδοτικών οίκων και μέχρι τη συμπλήρωση του εγκεκριμένου αριθμού δικαιούχων για το φετινό πρόγραμμα.

Δικαιούχοι στην αναδιανομή του προγράμματος δωρεάν παροχής βιβλίων είναι οι αιτούντες στο εν λόγω πρόγραμμα έτους 2026 που δεν κληρώθηκαν.

Κληρωθέντες δικαιούχοι που δεν παρέλαβαν τα βιβλία μέχρι και τις 30-9-2026, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην αναδιανομή.

Για την παραλαβή των δωρεάν βιβλίων απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του ιδίου του/της δικαιούχου, ο οποίος πρέπει να έχει μαζί του/της:

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α) Τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του/της και

β) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

Σε περίπτωση που ο/η δικαιούχος αδυνατεί να παραλάβει αυτοπροσώπως τα βιβλία, η παραλαβή μπορεί να γίνει από τρίτο πρόσωπο, το οποίο πρέπει να διαθέτει εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά και εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του/της δικαιούχου από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

Για την παραλαβή των δωρεάν βιβλίων, η εξουσιοδότηση παραδίδεται στα συμβεβλημένα με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία ή εκδοτικούς οίκους.

Επιτρέπεται μόνον η επιλογή βιβλίων και όχι άλλων ειδών.

Παράλληλα, συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα παροχής χρηματικών βραβείων-Υποτροφιών σε επιτυχόντες/-ούσες μαθητές/-τριες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για πρώτη φορά το έτος 2026 σε δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής, δικαιούχους του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, με άμεσο ή έμμεσο δικαίωμα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον άμεσα δικαιούχο των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ γονέα του τέκνου που έχει τις προϋποθέσεις να καταστεί δικαιούχος (ή από το ίδιο το τέκνο, στην περίπτωση ορφανικής σύνταξης) στην ειδική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού έως και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου και ώρα 23:59.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα ΛΑΕ / ΟΠΕΚΑ θα βρείτε ΕΔΩ