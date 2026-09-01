Στα 6,7 δισ. ευρώ οι πόροι που συνδέονται με τα τελικά αιτήματα πληρωμής – Έως το τέλος Σεπτεμβρίου η υποβολή τους.

Ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των έργων, επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που συνδέονται με τα ορόσημα και τους στόχους του τελικού ελληνικού αιτήματος εκταμίευσης πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι παρεμβάσεις αφορούν συνολικά 123 ορόσημα και στόχους: 117 στο σκέλος των επιχορηγήσεων και έξι στο δανειακό σκέλος.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του 8ου επαυξημένου αιτήματος πληρωμής επιχορηγήσεων και του 7ου αιτήματος πληρωμής δανείων. Τα δύο αιτήματα περιλαμβάνουν 49 ορόσημα και στόχους και αντιστοιχούν σε ευρωπαϊκούς πόρους συνολικού ύψους 4,5 δισ. ευρώ. Από αυτά, 866 εκατ. ευρώ αφορούν επιχορηγήσεις και 3,68 δισ. ευρώ δάνεια.

Στα 6,7 δισ. ευρώ τα τελικά αιτήματα

Το επόμενο βήμα αναμένεται έως το τέλος Σεπτεμβρίου, οπότε προγραμματίζεται η υποβολή του 9ου και τελικού αιτήματος πληρωμής επιχορηγήσεων, καθώς και του 8ου και τελικού αιτήματος πληρωμής δανείων.

Τα τελικά αιτήματα περιλαμβάνουν συνολικά 123 ορόσημα και στόχους και αντιστοιχούν σε πόρους ύψους 6,7 δισ. ευρώ, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτημάτων πληρωμής στο πλαίσιο του ελληνικού σχεδίου «Ελλάδα 2.0».