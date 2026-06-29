Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκεται η σύμβαση του ΕΦΚΑ με την Ένωση Εταιρειών «Netcompany – Intrasoft – PWC».

Σε κατάσταση «αναβρασμού» βρίσκεται ο e-ΕΦΚΑ, με τους εργαζομένους να εκπέμπουν σήμα κινδύνου για τη λειτουργία του μεγαλύτερου ασφαλιστικού οργανισμού της χώρας και να προειδοποιούν ακόμη και για ενδεχόμενη λειτουργική κατάρρευση κρίσιμων υπηρεσιών.

Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκεται η σύμβαση του ΕΦΚΑ με την Ένωση Εταιρειών «Netcompany – Intrasoft – PWC» για την υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων του οργανισμού, καθώς και η εφαρμογή του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), η οποία, σύμφωνα με συνδικαλιστές, προχωρά χωρίς την απαραίτητη προετοιμασία και χωρίς επαρκή στελέχωση και εκπαίδευση του προσωπικού.

Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ λειτουργούν ήδη στα όρια των δυνατοτήτων τους, με εκατοντάδες κενές οργανικές θέσεις και προσωπικό που αδυνατεί να ανταποκριθεί στον αυξημένο όγκο εκκρεμών υποθέσεων. Όπως επισημαίνουν, οι προγραμματισμένες προσλήψεις δεν επαρκούν ούτε για την κάλυψη των αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης, ενώ η κατάσταση εμφανίζεται ιδιαίτερα πιεστική στην Αττική, όπου αρκετές υπηρεσίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο τρόπος με τον οποίο υλοποιείται ο ψηφιακός μετασχηματισμός του οργανισμού. Η μεταφορά κρίσιμων λειτουργιών από τα παλαιά πληροφοριακά συστήματα της ΗΔΙΚΑ στο νέο ενιαίο πληροφοριακό περιβάλλον του ΕΦΚΑ αφορά ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, από την ασφαλιστική ενημερότητα και την ασφαλιστική ικανότητα έως τη διαχείριση εισφορών, τις οφειλές και το σύνολο σχεδόν των συνταξιοδοτικών διαδικασιών. Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι το εγχείρημα προχωρά με σημαντικές δυσκολίες και εκφράζουν επιφυλάξεις για την εμπειρία του προσωπικού που έχει αναλάβει την υλοποίησή του.

ΕΦΚΑ - Καθυστερήσεις

Παράλληλα, η ταυτόχρονη λειτουργία παλαιών και νέων συστημάτων, όπως υποστηρίζουν, έχει ήδη προκαλέσει δυσλειτουργίες, με καθυστερήσεις στην έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας, προβλήματα στην καταχώρηση εισφορών, δυσχέρειες στην έκδοση πιστοποιητικών και δυσλειτουργίες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

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Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εκφράζουν επίσης προβληματισμό για το γεγονός ότι το νέο πληροφοριακό σύστημα τίθεται σε εφαρμογή ενώ ο οργανισμός συνεχίζει να εξυπηρετεί καθημερινά εκατομμύρια ασφαλισμένους και συνταξιούχους, χωρίς –όπως υποστηρίζουν– να έχει προηγηθεί επαρκής δοκιμαστική περίοδος ή να υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης πιθανών προβλημάτων κατά τη μεταφορά των δεδομένων.

Την ίδια στιγμή, οι εργαζόμενοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στη διεύρυνση του ρόλου των ιδιωτών στη λειτουργία του οργανισμού, επισημαίνοντας ότι ο ΕΦΚΑ διαθέτει έμπειρο προσωπικό που θα μπορούσε να καλύψει κρίσιμες θέσεις ευθύνης. Παράλληλα, προειδοποιούν ότι η υποστελέχωση των υπηρεσιών υποστήριξης και του helpdesk αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρών προβλημάτων σε περίπτωση τεχνικών δυσλειτουργιών.

Οι μεγαλύτεροι φόβοι, πάντως, επικεντρώνονται στην επόμενη φάση του έργου, όταν θα ξεκινήσει η μεταφορά των συνταξιοδοτικών διαδικασιών στο νέο πληροφοριακό περιβάλλον. Σήμερα οι κύριες συντάξεις, οι επικουρικές και τα εφάπαξ εξακολουθούν να υποστηρίζονται από διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα, τα οποία προέρχονται από τα πρώην ασφαλιστικά ταμεία. Η ενοποίησή τους θεωρείται ένα ιδιαίτερα σύνθετο εγχείρημα και, σύμφωνα με τους εργαζομένους, ενδέχεται να οδηγήσει σε νέες καθυστερήσεις στην απονομή συντάξεων και σε πρόσθετη ταλαιπωρία για τους ασφαλισμένους.