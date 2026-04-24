Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή προγραμματισμένη αξιολόγηση της Ελλάδας από τον οίκο S&P Global Ratings, όχι τόσο λόγω κάποιας άμεσης μεταβολής στη βαθμολογία της χώρας - η οποία εκτιμάται ότι θα παραμείνει στο επίπεδο ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές - όσο για τα σχόλια που αναμένεται να διατυπωθούν αναφορικά με τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν.

Η συγκεκριμένη αξιολόγηση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς πρόκειται για την πρώτη φορά που μεγάλος οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης εξετάζει την ελληνική οικονομία έχοντας στη διάθεσή του σχεδόν δύο μήνες δεδομένων από τη σύγκρουση, καθώς και τα έκτακτα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της.

Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο διάστημα οι οίκοι DBRS Morningstar, Moody's και Scope Ratings είχαν ήδη προχωρήσει σε αξιολογήσεις της Ελλάδας, ωστόσο αυτές πραγματοποιήθηκαν στις πρώτες φάσεις της κρίσης.

Η σημερινή αξιολόγηση έρχεται σε συνέχεια της αναβάθμισης της Ελλάδας εντός της επενδυτικής βαθμίδας από τον ίδιο οίκο τον Απρίλιο του 2025, ενώ ο κύκλος των αξιολογήσεων για το πρώτο εξάμηνο του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 8 Μαΐου με την ετυμηγορία της Fitch Ratings.