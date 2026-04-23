Θετικά αλλά ανεπαρκή χαρακτηρίζει τα νέα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, επισημαίνοντας την ανάγκη για πιο ουσιαστικές και στοχευμένες παρεμβάσεις υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Όπως τονίζεται, οι πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και η διεύρυνση των ρυθμίσεων οφειλών κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς συμβάλλουν στην τόνωση της κατανάλωσης και στη σταδιακή επιστροφή πολιτών και επιχειρήσεων στην οικονομική δραστηριότητα. Ωστόσο, το επιχειρηματικό περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα πιεστικό, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συνεχίζουν να λειτουργούν υπό το βάρος υψηλού κόστους και περιορισμένης ρευστότητας.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Κωνσταντίνος Δαμίγος, υπογραμμίζει ότι τα μέτρα προσφέρουν μια αναγκαία ανάσα σε νοικοκυριά και μέρος της αγοράς, σε μια περίοδο όπου η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει. Όπως σημειώνει, η ενίσχυση των εισοδημάτων μπορεί να λειτουργήσει θετικά για την κατανάλωση, με άμεσο αντίκτυπο και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Παρά ταύτα, σύμφωνα με τον ίδιο, οι παρεμβάσεις δεν επαρκούν για την ουσιαστική στήριξη του παραγωγικού ιστού της χώρας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ενεργειακό κόστος, το οποίο παραμένει σε υψηλά επίπεδα, δημιουργώντας ασφυκτικές συνθήκες λειτουργίας, χωρίς να έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα επαρκή μέτρα για τη μείωσή του.

Αναφορικά με τη ρύθμιση οφειλών, το Επιμελητήριο αναγνωρίζει ότι πρόκειται για θετική εξέλιξη, καθώς δίνει τη δυνατότητα επανεκκίνησης σε χιλιάδες επαγγελματίες και επιχειρήσεις, μέσω της αποδέσμευσης λογαριασμών και της αποκατάστασης της φορολογικής ενημερότητας. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι το επιτόκιο 5,84% παραμένει υψηλό, ενώ και ο περιορισμός έως τις 72 δόσεις δεν ανταποκρίνεται στο πραγματικό μέγεθος των συσσωρευμένων οφειλών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην απουσία πρόβλεψης για διαγραφή μέρους των χρεών, με τον κίνδυνο –όπως αναφέρεται– οι ρυθμίσεις να λειτουργήσουν περισσότερο ως μηχανισμός ανακύκλωσης των οφειλών παρά ως ουσιαστική λύση.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας καταλήγει ότι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα έχει ανάγκη από ένα πιο ολοκληρωμένο και γενναίο πλαίσιο στήριξης, το οποίο θα συνδυάζει αποτελεσματικές ρυθμίσεις οφειλών, μείωση του λειτουργικού κόστους και ενίσχυση της ρευστότητας, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και η αναπτυξιακή προοπτική της οικονομίας.