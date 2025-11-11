Kομβικός ο ρόλος των βιοτεχνών της Βόρειας Ελλάδας στην πορεία της οικονομίας, τόνισε ο Πιερρακάκης.

Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Μιλώντας σε εκδήλωση στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, ο υπουργός υπογράμμισε τον κομβικό ρόλο των βιοτεχνών της Βόρειας Ελλάδας στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, επισημαίνοντας ότι η βιοτεχνική δραστηριότητα της περιοχής «έχει κάνει άλματα» μέσα σε έναν αιώνα συνεχών μεταβολών.

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι η συλλογική δημιουργικότητα και η αντοχή των μικρών και μεσαίων παραγωγικών επιχειρήσεων συνιστούν διαχρονικά μία ισχυρή «βιομηχανία» για τη χώρα. Αναφέρθηκε στη συμβολή των βιοτεχνιών στην εκπαίδευση και εξέλιξη εργαζομένων και επαγγελματιών, αλλά και στην παραγωγή καινοτομίας που επηρεάζει ολόκληρους κλάδους. «Οι μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές φέρνουν ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις, και οι βιοτέχνες της περιοχής έχουν δείξει πως μπορούν να ανταποκριθούν», σημείωσε.

Ο υπουργός επεσήμανε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφει ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, καθώς απορροφά το 14,2% των συνολικών επενδύσεων της χώρας και παράγει το 15,6% των ελληνικών εξαγωγών. Το 2023 δημιουργήθηκαν πάνω από 10.000 νέες θέσεις μισθωτής εργασίας, ενώ μέσω του ΕΣΠΑ βρίσκονται σε εξέλιξη περισσότερα από 8.000 έργα, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 5,6 δισ. ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει πλέον αφήσει πίσω της την περίοδο της κρίσης, τονίζοντας πως η επόμενη μεγάλη πρόκληση είναι η κάλυψη του χαμένου εδάφους και η επιτάχυνση της ανάπτυξης. «Βλέπουμε ότι έρχονται πολλές επενδύσεις από το εξωτερικό και η Θεσσαλονίκη λειτουργεί ως πόλος έλξης», είπε χαρακτηριστικά.