Φαντάσου: κάθεσαι μπροστά στην οθόνη, στο εξεταστικό κέντρο, και το σύστημα σου παρουσιάζει μια ακολουθία σχημάτων που δεν έχεις ξαναδεί. Έχεις 60 δευτερόλεπτα. Αυτή θα είναι η πραγματικότητα του 3ου Πανελλήνιου Γραπτού ΑΣΕΠ 2027. Προετοιμάσου!

Οι επαγωγικοί συλλογισμοί αξιολογούν την ικανότητα αναγνώρισης μοτίβων σε οπτικές ακολουθίες, χωρίς αριθμούς, χωρίς λέξεις, μόνο λογική. Ακριβώς αυτό αναμένεται και στον 3ο ΑΣΕΠ με τη μέθοδο CAT.

Ας δούμε πέντε (5) διαφορετικά ερωτήματα επαγωγικών συλλογισμών προκειμένου να αντιληφθούμε τις διάφορες σχέσεις σχημάτων. Ας σημειωθεί ότι, όλα τα σχήματα που ακολουθούν έχουν σχεδιαστεί από εμένα για τις ανάγκες του συγκεκριμένου άρθρου σε αρχείο PowerPoint.

Ερώτηση 1η

Βρείτε ποια εικόνα αντικαθιστά το ερωτηματικό (α, β, γ, δ, ε):

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Εδώ θέλει ιδιαίτερη παρατηρητικότητα. Υπάρχουν δύο πλαίσια στο ερώτημα με διάφορα σχήματα μέσα όπου τα σχήματα του κύκλου επηρεάζονται από τα σχήματα του τετράγωνου πλαισίου. 1ος κανόνας: όσα είναι τα μαύρα κουμπιά στο τετράγωνο πλαίσιο τόσα είναι και τα βέλη στον πάνω κύκλο. 2ος κανόνας: όταν τα μαύρα κουμπιά βρίσκονται στο κάτω μέρος του τετράγωνου πλαισίου τότε τα βέλη δείχνουν αριστερά ενώ όταν βρίσκονται στο πάνω μέρος του τετράγωνου πλαισίου τα βέλη δείχνουν δεξιά. 3ος κανόνας: ο αριθμός των λευκών κουμπιών μας δίνουν πόσες πλευρές έχει το μαύρο σχήμα που περιέχεται στον πάνω κύκλο. Συνεπώς, η επιλογή που αναζητούμε θα έχει ένα βέλος που δείχνει αριστερά και ένα πεντάγωνο, άρα η σωστή απάντηση είναι η γ.

Ερώτηση 2η

Ποια εικόνα ακολουθεί τη σειρά (α, β, γ, δ, ε);

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Παρατηρούμε προσεχτικά την ακολουθία των εικόνων στο πάνω μέρος και προσπαθούμε να αναζητήσουμε την επιλογή που συμπληρώνει τη σειρά. 1ος κανόνας: το τρίτο σχήμα γίνεται πρώτο στο επόμενο βήμα, το δεύτερο παραμένει δεύτερο και το τρίτο σχήμα γίνεται πρώτο στο επόμενο βήμα, οπότε στην πρώτη εικόνα το τετράγωνο γίνεται πρώτο στη δεύτερη εικόνα, ο κύκλος παραμένει στη μέση και το τρίγωνο γίνεται το τρίτο εσωτερικό σχήμα του δεύτερης εικόνας. 2ος κανόνας: σε κάθε μεθεπόμενο βήμα αλλάζουν τα σχήματα αλλά εφαρμόζεται ο κανόνας ο πρώτος. Σύμφωνα με τα παραπάνω στην πέμπτη εικόνα έχουμε πρώτο σχήμα ένα κύκλο οπότε αυτός θα είναι τρίτος και εξαλείφουμε τις απαντήσεις α, β και ε, το μεσαίο σχήμα είναι τρίγωνο και πρώτο το τετράγωνο και η σωστή επιλογή είναι η γ. Άπαξ και βρούμε τι συμβαίνει, μόνο μία είναι η απάντηση.

Ερώτηση 3η

Βρείτε ποια εικόνα αντικαθιστά το ερωτηματικό (Α, Β, Γ, Δ, Ε):

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Πρόκειται για μια μήτρα 3Χ3 ή αλλιώς μάτριξ. Ελέγχουμε οριζόντια και κάθετα να βρούμε σχέσεις. Πράγματι υπάρχουν σχέσεις στις κάθετες στήλες. 1ος κανόνας: η κάθε στήλη περιέχει 7 μαύρους ήλιους, δίχως να έχει σημασία ο αριθμός τους σε κάθε τετράγωνο πλαίσιο, οπότε εμείς στην τρίτη κάθετη στήλη αναζητούμε άλλους 4 μαύρους ήλιους οπότε εξαλείφονται οι επιλογές β και γ. 2ος κανόνας: σε κάθε κάθετη στήλη παρατηρούμε ότι τα σχήματα έχουν πλευρές που είτε μειώνονται είτε αυξάνονται κατά μία πλευρά, οπότε στη τρίτη κάθετη στήλη αναζητούμε ένα σχήμα με τρεις πλευρές, οπότε εξαλείφεται και η επιλογή α. 3ος κανόνας: το σχήμα που εμφανίζεται σε κάθε τετράγωνο πλαίσιο μετακινείται από γωνία σε γωνία, οπότε θα πρέπει το τρίγωνο να εμφανιστεί στην κάτω αριστερή γωνία και έτσι εξαλείφεται και η επιλογή ε και η σωστή απάντηση είναι η επιλογή δ.

Ερώτηση 4η

Βρείτε ποια εικόνα αντικαθιστά το ερωτηματικό (α, β, γ, δ, ε):

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Στο παραπάνω σχήμα πάλι έχουμε σχέσεις μεταξύ σχημάτων. 1ος κανόνας: αν χωρίσουμε νοητά το σχήμα σε 4 τετράγωνα πλαίσια και το κάθε τετράγωνο πλαίσιο έχει δύο τρίγωνα θα δούμε ότι το εξωτερικό σχήμα έχει κατά ένα περισσότερες πλευρές από το σχήμα που βρίσκεται στο εσωτερικό σχήμα. Οπότε, αναζητούμε ένα σχήμα με 7 πλευρές, μετράμε όλες τις πλευρές των επιλογών και διαπιστώνουμε ότι η σωστή απάντηση είναι η επιλογή α.

Ερώτηση 5η

Βρείτε ποια εικόνα αντικαθιστά το ερωτηματικό (Α, Β, Γ, Δ, Ε):

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Είναι από τα γνωστά αστέρια όπου αναζητούμε και πάλι σχέσεις μεταξύ των σχημάτων του. Τα σχήματα που έχουμε είναι λευκός κύκλος, μαύρο τρίγωνο, γκρι καρδιά, μαύρο βέλος, μαύρη κολώνα και ένα γκρι πέταλο. 1ος κανόνας: το σχήμα που βρίσκεται απέξω στις γωνίες του αστεριού βρίσκεται απέναντι στο εσωτερικό πολύγωνο, οπότε στο ερωτηματικό μας αναζητούμε μια καρδιά, έτσι εξαλείφονται οι επιλογές α, γ και ε. 2ος κανόνας: το σχήμα αναποδογυρίζει 180 μοίρες οπότε η γκρι καρδιά που αναζητούμε θα πρέπει να είναι ανάποδη, οπότε εξαλείφεται και η επιλογή β και η σωστή απάντηση κρύβεται πίσω από την επιλογή δ.