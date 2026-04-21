Ορατός γίνεται πλέον ο κίνδυνος σοβαρών ελλείψεων στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς η παρατεταμένη ένταση γύρω από το Ιράν αρχίζει να επηρεάζει όχι μόνο την ενέργεια αλλά και κρίσιμους βιομηχανικούς πόρους. Αναλυτές προειδοποιούν ότι οι διαταραχές που μέχρι σήμερα φαίνονταν διαχειρίσιμες, σύντομα θα μετατραπούν σε απτές ελλείψεις προϊόντων και πρώτων υλών.

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους διαύλους μεταφοράς εμπορευμάτων παγκοσμίως, παραμένει εξαιρετικά ασταθής. Οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία και η διακοπή της ναυσιπλοΐας έχουν ουσιαστικά περιορίσει τη ροή αγαθών, δημιουργώντας «στενωπούς» σε μια ήδη πιεσμένη αλυσίδα εφοδιασμού.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στο πετρέλαιο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις οικονομικών αναλυτών, η σύγκρουση έχει ήδη επηρεάσει την παραγωγή και διακίνηση ουρίας, βασικού συστατικού για τα λιπάσματα, γεγονός που ενδέχεται να πλήξει την αγροτική παραγωγή τους επόμενους μήνες. Παράλληλα, καταγράφονται πιέσεις και στην προσφορά ηλίου, ενός κρίσιμου στοιχείου για τη βιομηχανία ημιαγωγών, με πιθανές συνέπειες στην παραγωγή τεχνολογικών προϊόντων.

Οι επιπτώσεις αυτές αναμένεται να γίνουν πιο εμφανείς καθώς εξαντλούνται τα αποθέματα και καθυστερούν οι νέες παραδόσεις. Εταιρείες και κυβερνήσεις έχουν μέχρι στιγμής καταφέρει να απορροφήσουν μέρος των κραδασμών μέσω στρατηγικών αποθεμάτων και εναλλακτικών προμηθειών, ωστόσο οι λύσεις αυτές θεωρούνται προσωρινές.

Την ίδια στιγμή, η αύξηση του κόστους μεταφοράς και ασφάλισης, σε συνδυασμό με τη μειωμένη διέλευση πλοίων, επιβαρύνει περαιτέρω την εφοδιαστική αλυσίδα. Σε ορισμένες περιοχές, όπως η Ευρώπη, ήδη παρατηρούνται ενδείξεις περιορισμού της ζήτησης, όχι λόγω επάρκειας, αλλά εξαιτίας του υψηλού κόστους πρόσβασης σε πρώτες ύλες.

Παρά τις ελπίδες για διπλωματική αποκλιμάκωση, η πραγματική οικονομία αρχίζει να καταγράφει τις συνέπειες της κρίσης. Οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς θα δείξουν αν οι διαταραχές θα εξελιχθούν σε ευρείας κλίμακας ελλείψεις, επηρεάζοντας την παραγωγή, τις τιμές και τελικά την καθημερινότητα καταναλωτών και επιχειρήσεων παγκοσμίως.